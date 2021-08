Reazione a catena: Le Sibille vincono 16.625 euro

Condividi su







Giovedì 5 agosto, in diretta su Real Time, è andato in onda Matrimonio a prima vista USA 8.

Sono quattro le coppie che partecipano all’esperimento sociale in cui le coppie sono formate da un team di esperti. Le coppie sono Stephanie Sersen (35 anni) e A.J. Vollmoelle (37 anni), Jasmine McGriff (30 anni) e Will Guess (37 anni), Kate Sisk (28 anni) e Luke Cuccurullo (31 anni), Kristine Killingsworth (29 anni) e Keith Dewar (29 anni).

I protagonisti ad una settimana dalla decisione finale, devono affrontare tutti i dubbi riguardanti la loro relazione. Ciò potrebbe inevitabilmente scatenare numerose incomprensioni tra alcune coppie. Nell’ultimo step dovranno decidere se divorziare o rimanere sposati.

Matrimonio a prima vista USA 8, la diretta del 5 agosto

Nel corso della diretta del 5 agosto le coppie stanno per vivere l‘ultima settimana prima della decisione finale.

Nell’episodio Il mio piccolo segreto, Luke ha acquistato i biglietti per il balletto di Romeo e Giulietta. Kate spiega che inizialmente voleva chiedere il divorzio a causa di alcuni diverbi. Ma le incomprensioni li stanno aiutando a capirsi di più.

La ragazza però ha deciso di contattare la dottoressa Pepper per una confessione. Ammette che hanno avuto rapporti intimi già dal viaggio di nozze. Luke però aveva chiesto alla moglie di non dirlo a nessuno.

Jasmine invece sta preparando il piatto preferito di Will indossando della lingerie provocante. Nel corso della cena la moglie cerca di scoprire nuovi lati del coniuge.

Will racconta di aver sofferto molto in passato nelle precedenti relazioni. Per tale ragione fa spesso fatica ad aprirsi. Prima di andare a dormire eseguono il compito dato loro dagli esperti. Devono baciarsi per un minuto. Al termine della prova Will ammette di aver provato imbarazzo.

Matrimonio a prima vista USA 8, mini luna di miele

Le quattro coppie parteciperanno ad una “mini luna di miele” dividendo la stessa abitazione. Sarà un’ottima occasione per i protagonisti per divertirsi ma anche confrontarsi.

I primi ad arrivare sono Kristine e Keith, che appaiono molto affiatati. Arrivano poi Kate e Luke, Jasmine e Will, Stephanie e A.J. Quest’ultimo però, per colpa del suo linguaggio scurrile e del comportamento aggressivo, rovina l’atmosfera piacevole che si era inizialmente creata. Così tutti preferiscono andare a dormire.

Nell’episodio Tu dai all’amore un brutto nome, A.J. e Stephanie si cimentano nella realizzazione di un vaso in argilla.

Successivamente gli uomini si offrono di cucinare mentre le ragazze ne approfittano per chiacchierare un po’, soffermandosi soprattutto sui rispettivi mariti. Luke e Kate sono gli unici che finora non stanno pensando alla scelta finale. Jasmine lamenta invece che Will è un uomo anaffettivo.

La sorpresa di Keith a Kristine

Keith ha preparato una sorpresa per la moglie Kristine. Ha preso una camera d’albergo in cui è presente un enorme bicchiere che si trasforma in una vasca da bagno. Keith spiega a Kristine di essere felice della partner che gli esperti hanno scelto per lui. Spera inoltre che con il passare del tempo il loro sentimento possa trasformarsi in amore.

Nel frattempo Kate confessa a Luke di aver raccontato alla dottoressa e a Jasmine della loro intimità. Nonostante le scuse di Kate, Luke è infastidito del suo comportamento e si lamenta inoltre del fatto che la moglie ha dei problemi di alcolismo.

Stephanie e A.J. invece hanno deciso di visitare un’azienda agricola per poi degustare dei vini.

Matrimonio a prima vista USA 8 diretta 5 agosto, terzo episodio

Nel terzo episodio intitolato Condannato o devoto, tutte le coppie guardano il filmato del loro matrimonio. Oltre a ricordare le emozioni vissute quel giorno, notano che erano estremamente tesi.

Successivamente Stephanie, amante del fitness, invita il marito a seguire insieme una lezione in palestra. A.J. però ad ogni minimo fattore di stress diventa aggressivo. Questo è un aspetto che Stephanie detesta e ciò influirà nella sua scelta finale.

Tutti i protagonisti, a turno, incontrano amici e familiari ai quali raccontano come sta procedendo il loro matrimonio (con uno sconosciuto).

Luke e Kate decidono di andare a cena fuori per discutere della loro relazione. Luke nonostante i litigi non vuole ancora divorziare.

Il giorno prima della decisione finale tutte le coppie dormono separatamente.

Matrimonio a prima vista USA, la decisione finale

Nell’episodio L’inizio o la fine, è arrivato per le coppie il fatidico momento della scelta finale. Stephanie e A.J. dopo sette settimane dal loro matrimonio, hanno deciso di rimanere sposati. Entrambi hanno capito di essere innamorati.

Jasmine invece nonostante le molteplici difficoltà che ha dovuto affrontare vuole rimanere insieme a Will. Il marito però preferisce divorziare.

Kate e Luke hanno scelto di comune accordo di mettere fine al loro matrimonio.

Kristine e Keith, infine, hanno deciso di rimanere insieme perché hanno capito di amarsi. Si è infatti dimostrata sin da subito la coppia più affiatata.

Condividi su