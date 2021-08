Stasera in tv domenica 29 agosto 2021, I programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv sabato 28 agosto 2021. Raitre trasmette il film The Front Runner con Hugh Jackman. Su Real Time, invece, va in onda il docu reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 28 agosto 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà A grande richiesta – Il meglio di. Rivediamo le performance più esaltanti e i momenti più emozionanti tratti dalle serate speciali andate in onda tra febbraio e marzo di quest’anno. Tra i protagonisti, Patty Pravo, i Ricchi e Poveri, Loredana Bertè, Antonello Venditti, Al Bano, Zucchero, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni e Morgan.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, serata di prosa con lo spettacolo La neve e l’arte di farla sciogliere senza farla bollire. Gene Gnocchi è il protagonista dell’ironico monologo, registrato nel 2007, in cui è Balthasar Guardacci, bislacco promotore di un assurdo corso per migliorare la propria vita in “soli” 80 anni.

Programmi Real Time

Su Real Time, invece, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Renee è un’ex modella curvy. La donna è una convinta sostenitrice del movimento “grasso è bello”. Ma ora che è arrivata a pesare quasi 300 chili si è però resa conto dei suoi gravi errori; i medici le hanno detto che la sua salute è compromessa.

I film di questa sera sabato 28 agosto

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Jason Reitman, The Front Runner – Il vizio del potere, con Hugh Jackman. La storia vera del senatore americano Gary Hart (Hugh Jackman) che nel 1988 sembrava il favorito del suo schieramento per partecipare alle elezioni presidenziali. A cambiare le cose, cancellando ogni possibilità di vittoria, fu la scoperta della sua relazione extraconiugale con la modella Donna Rice.

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2016, di Stefano Mordini, Pericle il nero con Riccardo Scamarcio. Pericle punisce chi sbaglia per conto del malavitoso don Luigi. Un giorno però uccide accidentalmente la sorella di un boss ed è infatti costretto a fuggire. Forse è l’inizio di una nuova vita.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2006, di Shawn Levy, La Pantera Rosa, con Steve Martin, Jean Reno. Un gioiello di inestimabile valore è stato rubato. Clouseau indaga, combinando guai fra Parigi e New York. L’ispettore capo Dreyfus, intanto, trama nell’ombra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro – Parte II, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Marty McFly (Michael J. Fox) viene trascinato da Doc Brown (Christopher Lloyd) in una nuova avventura. Con l’aiuto della De-Lorean i due approdano infatti nel 2015 per rimettere sulla retta via lo scapestrato figlio di Marty ma anche per salvare la madre Lorraine, che nel frattempo è diventata alcolizzata.

Su Iris, infine, alle 21.00, il film thriller del 1954, di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, con Grace Kelly, Ray Milland. Tony Wendice, ex campione di tennis, scopre che la moglie Margot lo tradisce. Deciso a vendicarsi, ingaggia un sicario per sbarazzarsene. Ma non tutto va come previsto.

Stasera in tv sabato 28 agosto, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di Paul Greengrass, Green Zone, con Matt Damon, Greg Kinnear. L’americano Roy Miller è in missione in Iraq per cercare i depositi delle armi di distruzione di massa. Ma presto scopre di essere coinvolto in tutt’altro tipo di operazione.

Su Sky Cinema Action, infine, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Brian Kirk, City of crime, con Chadwick Boseman, Sienna Miller. In cerca di riscatto, il poliziotto Andre Davis collabora alla cattura di due assassini. Le indagini lo conducono a identificare alcuni colleghi corrotti mettendo a repentaglio la sua vita.

