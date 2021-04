Condividi su







Ecco le anticipazioni di quanto accadrà a Uomini e donne nella settimana 6-9 aprile 2021. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Molte le nuove dinamiche che ci intratterranno nel corso della settimana, sia per i protagonisti del trono classico che per quelli del trono over.

Uomini e donne anticipazioni 5-9 aprile 2021, addio Gemma?

Una batosta dopo l’altra per la povera Gemma Galgani! Nelle ultime settimane la dama ha dovuto dire addio al cavaliere Maurizio Guerci, è caduta facendosi male alle ginocchia, ha rivisto il suo ex Nicola Vivarelli (tornato in studio per incontrare altre donne) ed ora chiude la sua frequentazione con Roberto.

Il cavaliere – dopo aver illuso Gemma con dolci messaggi – metterà fine al loro rapporto, scegliendo di dedicarsi solamente ad Isabella. In difesa della Galgani arriverà proprio l’ex, Nicola, che accuserà Roberto di averla illusa. Vivarelli empatizzerà con il dolore della dama e tenterà di consolarla.

Il suo gesto sarà però mal visto da Armando, che a sua volta insinuerà che Nicola stia difendendo Gemma solamente per sfruttarne la visibilità.

E Gemma come reagirà? Parlerà apertamente della propria confusione e del proprio dolore e confesserà di essere al limite, messa sotto pressione dai continui addii e dalle accese discussioni con Tina.

Che possa decidere di lasciare il programma? E’ improbabile nel prossimo futuro, ma perchè la Galgani possa decidere di restare servirà serenità ed un nuovo cavaliere tutto per lei!

Uomini e donne anticipazioni 6-9 aprile 2021, nuovi arrivi

E’ previsto un nuovo entusiasmante arrivo nella schiera dei cavalieri, ma a trarne vantaggio non sarà Gemma, bensì Samantha. Bohdan, ex tentatore di Temptation Island, arriverà in studio per corteggiarla. Il nuovo pretendente scatenerà la gelosia di Alessio.

Luca uscirà sia con Elisabetta che con Anna Maria, una corteggiatrice spumeggiante che canta e danza latino-americano. Con lei Luca passerà dei bei momenti, ma svelerà poi di non essere coinvolto e deciderà dunque di interrompere la frequentazione. Anna Maria rimarrà molto male per questa scelta, che stupirà anche Gianni Sperti – che pensava ci fosse una forte intesa fisica tra i due.

Arriveranno tre nuove corteggiatrici per Luca e lui deciderà di conoscere meglio Sara. Elisabetta si indispettirà e scoppierà a piangere. Interrogata da Maria, Elisabetta svelerà che visto il rapporto costruito con Luca – con il quale ha persino dormito (senza effusioni) – non si aspettava lui scegliesse di conoscere ancora nuove ragazze.

Uomini e donne, Giacomo diviso tra Carolina e Martina

Giacomo Czerny porterà in esterna Martina, preferendola a Carolina. La corteggiatrice si dirà molto gelosa e rivelerà di soffrire nell’ascoltare le parole dolci che Giacomo riserva ad alcune ragazze. Giacomo si arrabbierà, ma si dirà pronto a rinunciare a lei – seppur con dispiacere – qualora lei volesse andar via. Maria tenterà di farli riappacificare invitandoli a danzare insieme, ma il ballo scatenerà le ire di Martina, che abbandonerà lo studio.

Giacomo la seguirà e lei gli spiegherà di essersi risentita perchè in seguito ad un loro litigio, la scorsa settimana, gli aveva chiesto un abbraccio e lui aveva rifiutato, mentre ha accettato di ballare con Carolina. Lui la comprenderà e conforterà, aspettando sia pronta a tornare in studio per continuare il loro percorso. Carolina ci rimarrà male a sua volta, perchè si ingelosirà. Giacomo sarà, dunque, sempre più diviso tra due fuochi.

