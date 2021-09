Stasera in tv giovedì 9 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv domenica 5 settembre 2021. Raitre trasmette il film Juliet, Naked. Su Nove invece il film What women want con Helen Hunt, Mel Gibson.

Stasera in tv domenica 5 settembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio: per le qualificazioni ai Mondiali la partita Svizzera-Italia. La Nazionale di Roberto Mancini prosegue il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma in Qatar nel 2022. La sfida di oggi vede i campioni d’Europa impegnati contro la Svizzera allo Stadio St. Jacob-Park di Basilea. Mercoledì inoltre incontreranno la Lituania a Reggio Emilia.

Programmi Tv8

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli danno il via alla terza puntata. Il tema dell’Invention Test sono i prodotti unici in Italia come la Ciuiga del Banale (insaccato del Trentino con rape cotte) e la Pompia (agrume sardo).

I film di questa sera domenica 5 settembre 2021

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Jesse Peretz, Juliet, Naked, con Rose Byrne. Inghilterra. La relazione di Annie (Rose Byrne) con il fidanzato Duncan (Chris O’Dowd) sta attraversando un periodo di crisi. Tra le cause c’è l’ossessione di lui per l’ex stella del rock Tucker Crowe (Ethan Hawke). Inaspettatamente Annie conosce l’artista e stringe con lui un curioso legame.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Claudio Caligari, Non essere cattivo, con Luca Marinelli. Vittorio e Cesare, amici da una vita, vivono in un quartiere degradato. Ma, mentre il primo cerca di crearsi un futuro, l’altro sprofonda nel mondo dello spaccio.

Su La7, invece, alle 21.30, il film biografico del 2017, di J. Teplitzky, Churchill, con Brian Cox. Londra, giugno 1944. A poche ore dallo sbarco in Normandia, il premier inglese Winston Churchill sente una tensione incontrollabile. Se le cose andranno male, il giudizio della Storia si abbatterà su di lui.

Su Nove, infine, alle 21.25, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What women want, con Helen Hunt, Mel Gibson. Dopo una scossa elettrica, Nick Marshall, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Film 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Stephen S. Campanelli, Momentum, con Olga Kurylenko. Durante una rapina finita male, Alex Faraday assiste all’omicidio di un suo complice per mano di una banda rivale. Ora anche lei è nel mirino dei nemici e salvarsi infatti non sarà facile.

Su Iris, alle 21.00, invece, il film drammatico del 2009, di J. Lee Hancock, The blind side, con Quinton Aaron, Sandra Bullock. Michael è un adolescente afroamericano abbandonato dai genitori. La famiglia benestante di Leigh Anne lo adotta e lo aiuta a sviluppare il suo talento per il football. Da una storia vera.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con John Travolta, Uma Thurman. Los Angeles, Stati Uniti Due rapinatori, due killer, un pugile e l’affascinante donna di un boss della malavita intersecano i rispettivi destini sotto il segno della violenza.

Stasera in tv domenica 5 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2012, di Massimiliano Bruno, Viva l’Italia, con Michele Placido. Michele Spagnolo, un politico che ha sempre pensato solo ai suoi interessi, perde i freni inibitori dopo un ictus. Dice così tutto quello che gli passa per la testa, rivelando infatti segreti e misfatti a lungo nascosti.

Su Sky Cinema Action, invece, alle 21.00, il film fantastico del 1989, di Tim Burton, Batman, con Michael Keaton, Jack Nicholson. Sotto la maschera di Batman, il miliardario Bruce Wayne affronta lo psicopatico Joker, che vorrebbe impadronirsi di Gotham City. Scoprirà che l’uomo è anche il criminale che uccise i suoi genitori.

Su Sky Cinema Suspense, infine alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Werner Herzog, Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans, con Nicolas Cage. Un detective di New Orleans indaga su un boss del narcotraffico. Ma lui stesso è un tossicodipendente e questo infatti finisce per metterlo nei guai.

