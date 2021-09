Stasera in tv domenica 12 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv venerdì 10 settembre 2021. Raitre trasmette il film thriller 5 è il numero perfetto con Toni Servillo. Su Nove serata di prosa con lo spettacolo di Teresa Mannino, Sento la terra girare.

Stasera in tv venerdì 10 settembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il programma musicale Seat Music Awards. Secondo e ultimo appuntamento con la 15° edizione della manifestazione canora che si tiene all’Arena di Verona. Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Anche stasera vengono premiati i migliori successi dell’anno. Sul palco, tra gli atri, Marco Mengoni, Colapesce e Dimartino, Achille Lauro e Sangiovanni.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. In “La diplomazia dell’arte” si parla della Collezione di arte contemporanea della Farnesina, uno strumento di diffusione della cultura italiana all’estero. Poi i lavori di Massimo Campigli, che ha messo la figura femminile al centro della sua pittura.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Dopo la pausa estiva torna il programma incentrato sui casi di cronaca nera che più scuotono il nostro Paese. Al timone, nello Studio 10 di Cologno Monzese, ritroviamo Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra i casi di oggi, quello di Laura Ziliani, il cui cadavere è stato ritrovato a Temù (Brescia) lo scorso 8 agosto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Un divertente mix di attualità, musica, satira e inchieste: è la ricetta del talk condotto da Diego Bianchi alias “Zoro” che torna con la quinta stagione. Dal 2017 il programma ha ottenuto buoni ascolti con uno share intorno al 5,5%.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Salvatore Esposito. Due episodi: il primo s’intitola “Giuda”. Genny, isolato a Secondigliano, cerca di tornare sulla breccia, ma i capi storici dellebande di Napoli centro sono tutti contro di lui. E il flusso di droga dal Sud America si è interrotto. A seguire il secondo episodio, “La creatura”.

Su Nove, alle 21.25, serata di prosa con Teresa Mannino e il suo spettacolo Sento la terra girare. Teresa Mannino porta in tv il suo ultimo spettacolo incentrato sulla salvaguardia ambientale. Con la sua ben nota ironia, parla anche di temi della sua quotidianità: dai cinquantenni che sembrano ventenni, alle tradizioni della sua Sicilia.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. I concorrenti si mettono alla prova per dimostrare ai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio di essere i migliori pasticcieri. A ospitare giudici e concorrenti è come sempre Benedetta Parodi.

I film di questa sera venerdì 10 settembre 2021

Su Raitre, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Igort, 5 è il numero perfetto, con Toni Servillo. Peppino (Toni Servillo) è un sicario della camorra in pensione. Vive una vita tranquilla in compagnia di suo figlio Nino, anche lui camorrista della vecchia guardia. Quando Nino viene ucciso Peppino decide di tornare in pista per vendicarlo. Al suo fianco, il vecchio amico Totò ‘O Macellaio (Carlo Buccirosso).

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Brad Anderson, L’uomo senza sonno, con Christian Bale. Dopo un anno senza riuscire a dormire, Trevor comincia a non poterne veramente più. Così, dopo aver perso il lavoro, l’uomo si convince di essere vittima di una congiura.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2003, di Ridley Scott, Il genio della truffa, con Nicolas Cage, Sam Rockwell. Roy è un truffatore, abilissimo nel suo lavoro nonostante sia afflitto da tic e nevrosi di ogni tipo. Quando incontra una ragazzina che dice di essere sua figlia, la sua vita cambia.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Bradley Cooper, A star is born, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos. La rockstar Jackson Maine (Bradley Cooper) assiste in un locale all’esibizione di Ally (Lady Gaga) che lo colpisce per la sua incredibile voce. Jackson passa la notte con lei e la invita a un suo concerto, durante il quale la invita ad esibirsi. La carriera di Ally decolla, ma i problemi di alcool di Maine peggiorano.

Film Italia 1, 20 Mediaset, Iris

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 2018, di Jon Turteltaub, Shark – Il primo squalo, con Jason Statham, Li Bingbing. Jonas Taylor (Jason Statham), un esperto dell’esplorazione marina ritiratosi dopo una missione andata male, deve tornare in azione quando al largo della costa cinese viene scoperto il tratto di mare più profondo della Terra: è infestato da un megalodonte, un mostro preistorico lungo 23 metri.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2017, di R. Marshall Thurber, Una spia e mezzo, con Kevin Hart, Dwayne Johnson. L’ex nerd Robbie è diventato un letale agente della Cia. Durante una reunion con i compagni del liceo, coinvolge il suo amico Calvin in un’avventura per salvare il mondo.

Su Iris, alle 21.00, il film di fantascienza del 1990, di Paul Verhoeven, Atto di forza, con Arnold Schwarzenegger. Chicago, 2084. Doug Quaid è ossessionato da incubi nei quali si trova su Marte con una sconosciuta. Presto scopre di essere stato realmente sul Pianeta Rosso.

Stasera in tv venerdì 10 settembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2002, di Steven Spielberg, Prova a prendermi, con Leonardo Di Caprio. Frank Abagnale, giovane e abilissimo maestro della truffa, cambia identità più velocemente dei vestiti. Ma deve fare in conti con l’integerrimo agente dell’Fbi Carl Hanratty.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2002, di Chris Columbus, Harry Potter e la camera dei segreti, con Daniel Radcliffe. Secondo episodio della saga fantastica. Durante l’estate, Dobby scongiura Harry Potter di non tornare alla Scuola di Magia o rischierà la vita. Ma il maghetto non crede.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Joe Penna, Arctic, con Mads Mikkelsen, Tintrnai Thikhasuk. Quando il suo aereo si schianta, Overgard resta bloccato nell’Artico in attesa dei soccorsi: dovrà confrontarsi con la durezza dell’ambiente e difendersi dagli attacchi degli orsi polari.

