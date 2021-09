Stasera in tv sabato 25 settembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 23 settembre 2021. Su Rai 3 tornano Giorgio Panariello e Marco Giallini con la nuova edizione di Lui è peggio di me. Su Italia 1 proseguono gli episodi del telefilm Chicago Med.

Stasera in Tv giovedì 23 settembre 2021, programmazione Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda la nuova fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Primo episodio: Quando il primario di Cardiochirurgia Diego Mancini scopre che il figlio necessita di un trapianto, falsifica la lista d’attesa per farlo figurare al primo posto, togliendo la precedenza alla quattordicenne Vanessa.

Nel secondo episodio: Diego si occupa di un boss che deve sottoporsi ad un intervento e vuole essere operato solo da lui. Nel frattempo è anche alle prese con i sensi di colpa perché è consapevole che le condizioni potrebbero presto peggiorare.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda il film thriller del 2018, Widows- Eredità criminale con Viola Davis. Il marito di Veronica ha perso la vita assieme ai suoi complici durante un tentativo di rapina. La vittima, uno spietato Boss, ricatta ora Veronica pretendo del denaro. Dato che Veronica non ha la somma da lui richiesta decide di organizzare un colpo con la complicità delle altre vedove dell’agguato.

Su Rai 3, alle 21.25, torna lo show Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Nel programma si alternano gag, monologhi, interviste e momenti musicali. Ospiti della prima puntata: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Enrico Bertolino, Mario Biondi, Raphael Gualazzi e Ron.

Stasera in Tv giovedì 23 settembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, del green pass e del caro bollette. Ospiti: Antonio Tajani, Elisabetta Gualmini, Antonio Maria Rinaldi, Daniela Santanchè e Giuliano Granato.

Su Canale 5, alle 21.25, va in onda la seconda puntata di Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Continua la gara in cui alcuni vip interpretano lo stesso personaggio per tutti gli appuntamento. Il concorrente eliminato deve poi mostrare al pubblico il suo vero volto.

Italia 1, alle 21.25, propone il telefilm Chicago Med con Brian Tee. Nell’episodio Cosa ci riservera’ il futuro? Il dottor Charles e Will devono occuparsi di un uomo che è convinto di essere un vampiro mentre Elsa e Natalia sono alle prese con una bambina affetta da problemi respiratori.

Nell’episodio Il peso delle decisioni Le condizioni di Ben, malato di morbillo, stanno gradualmente peggiorando e rischia di morire. Maggie prenderà un’importante decisione.

In Non riesco a immaginare il futuro La dottoressa Manning inizia lentamente a recuperare i ricordi della notte dell’incidente con Will mentre sta visitando un neonato. Ben presto si rende conto di aver commesso un errore.

Stasera in Tv, La7, TV8

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di politica e di attualità. Tra questi il green pass e la lotta degli operai della GKN.

Su Tv8, alle 21.25, va in onda il film giallo del 2020, I delitti del barlume- Tana Libera tutti con Filippo Timi. Pasquali durante il periodo di lockdown, organizza alcune videochiamate con Dolores, una ragazza spagnola. Quando lei scompare decide di recarsi in Spagna per trovarla.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, trasmette il film azione del 1996, Daylight – Trappola nel tunnel con Sylvester Stallone. Dodici persone si ritrovano improvvisamente in un tunnel in seguito ad un’esplosione. Il tassista Kit Latura elaborerà un piano per riuscire a salvarli prima che sia troppo tardi.

Su La5, alle 21.10, va in onda il film commedia del 2005, The weeding date con Debra Missing. La sorella di Kat sta per sposarsi. La ragazza per non presentarsi da sola al matrimonio decide di pagare un giovane professionista che fingerà di essere il suo fidanzato.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film azione del 2014, 22 minutes con Vladimir Blagoy. Il film racconta ciò che è accaduto nel Golfo di Aden del 2010. Un gruppo di pirati somali ha preso d’assolto la petroliera russa sulla quale viaggiavano 23 marinai.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2017, Il libro di Henry con Naomi Watts. Susan ha un figlio di 12 anni, Henry che è innamorato della vicina di casa Christina. La dirimpettaia però nasconde un terribile segreto.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 2002 Gli Insoliti ignoti con Marco Giallini. Cosimo Spadoni, che lavora come elettricista, è sposato ed ha un figli. Per poter pagare i propri debiti decide di aiutare l’amico Ruggero con il fine di poter accumulare del denaro per estinguerli.

Stasera in Tv giovedì 23 settembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film commedia del 2018, AAA Genero Cercasi con Kad Merad. Stephane ha sempre desiderato avere un figlio maschio ma ha invece avuto tre ragazze. Per tale ragione si è molto affezionato ai loro fidanzati. Un giorno però una di loro decide di lasciare il proprio partner per iniziare una relazione. Stephane però detesta il suo nuovo fidanzato.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2017, Disobedience con Rachel McAdams. Quando Ronit torna a casa per partecipare ai funerali del padre incontra Esti, con la quale in passato ha avuto una relazione. Ronit scopre che la ragazza nel frattempo si è sposata con suo cugino David. Dopo il loro incontro però scoppierà nuovamente la passione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film animazione del 2018, Racetime-Tutti in pista. Frankie e Sophie hanno deciso di sfidare Zac e Charlie un una gara di slitte. Quando perdono si convincono che Zac li abbia imbrogliati.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2019, Charlie’s angels con Naomi Scott. Tre agenti speciali, Jane, Elena e Sabina, accettano l’incarico di uccidere uno spietato criminale che sta seminando il terrore in città. L’impresa però si rivela più complicata del previsto.

Su Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, va in onda il film horror del 2016, Blair witch con James Allen McCune. James decide di raggiungere la foresta di Black Hills per ritrovare la sorella. Crede che la sua scomparsa sia legata all’antica leggenda della Strega di Blair.

