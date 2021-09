Linea Blu 25 settembre: Donatella Bianchi a Genova

Condividi su







Stasera in tv venerdì 24 settembre 2021. Su Raitre il film Non sono un assassino con Riccardo Scamarcio. Su Nove ritorna il varietà Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 24 settembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà Tale e quale show. Loretta Goggi siede in giuria fin dalla prima puntata del 2021. Con lei quest’anno ci sono Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e la versione “Tale e quale” di un grande personaggio, diverso per ogni puntata. Tra gli 11 vip in gara ci sono Alba Parietti, Dennis Fantina, Biagio Izzo e Simone Montedoro.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. “Il caso Caravaggio” è un’indagine avvincente che racconta la storia eccezionale di un dipinto, la rappresentazione di Giuditta che decapita Oloferne, ritrovato a Tolosa nel 2016. La serata prosegue con il documentario “Tintoretto, il primo regista”.

Programmi Mediaset, La7

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero continua ad aggiornare il pubblico sui nuovi casi di cronaca e su vecchie vicende giudiziarie molto seguite dai telespettatori. Per contattare la redazione (non solo durante le puntate) basta contattare il “centralone” che risponde al numero 02/30309010.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Nel reality di Alfonso Signorini ci sono quest’anno tre sorelle che valgono come un concorrente unico: le principesse etiopi Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, che vivono a Roma. In studio c’è l’opinionista Sonia Bruganelli che il conduttore definisce: “Intelligente, anticonformista e cinica quando serve”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Attualità, reportage, interviste, ma anche musica, monologhi e tanta ironia. Un mix che i fan di Diego Bianchi conoscono bene e che potranno apprezzare anche in questa edizione dello show in onda in diretta da Roma.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Salvatore Esposito. Genny, l’erede dei Savastano, è ormai solo e sempre più vulnerabile. Qualcosa in lui si è spezzato da quando Ciro non è più al suo fianco. E per proteggere la sua famiglia deve cambiare strategia.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Maurizio Crozza torna in diretta con la seconda parte della quinta stagione del suo show. Al suo fianco, come di consueto, il suo “braccio destro” Andrea Zalone. Tra le novità del comico genovese l’imitazione di Red Ronnie.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake off Italia: dolci in forno. Le prove di stasera sono dedicate alla fortuna e sarà presente una cartomante. E un pizzico di fortuna in aggiunta alla capacità sarà utile perché questa volta le eliminazioni sono tre. Con Benedetta Parodi.

I film di questa sera venerdì 24 settembre 2021

Su Raitre, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Andrea Zaccariello, Non sono un assassino, con Riccardo Scamarcio. Il vice questore Francesco (Riccardo Scamarcio) si reca a casa del giudice Mastropaolo che non vede da due anni, anche se è il suo migliore amico. Il giorno dopo l’incontro, Mastropaolo viene trovato morto: tutti gli indizi convergono su Francesco che dovrà dimostrare in tribunale la sua innocenza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Gabriele Muccino, Padri e figlie, con Amanda Seyfried. Dopo la morte della moglie, Jake va in crisi e viene ricoverato. La figlia Katie cresce con la zia, diventando una splendida donna che combatte però i traumi dell’infanzia.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1985, di George Pan Cosmatos, Rambo 2 – La vendetta. John Rambo (Sylvester Stallone) è in prigione, ma il colonnello Trautman (Richard Crenna) gli garantisce la libertà anticipata a patto che vada in Vietnam per un’ultima missione: salvare alcuni prigionieri americani. Con l’aiuto della bella Co Bao cerca di liberarli ma viene catturato e torturato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2008, di Timur Bekmambetov, Wanted – Scegli il tuo destino, con Angelina Jolie, James McAvoy. Wesley ha sempre creduto che suo padre fosse morto quando lui era ancora piccolo. Fino a quando una donna gli rivela che il genitore è stato appena ucciso da un killer.

Su Iris, alle 21.00, il film western del 1972, di J. Sturges, Joe Kidd, con Clint Eastwood. Luis Chama guida la rivolta dei peones espropriati dalle loro terre. Alcuni proprietari terrieri, decisi a porre fine alle sue rappresaglie, convincono Joe Kidd a schierarsi con loro.

Stasera in tv venerdì 24 settembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia 12 soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la Nazione.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Bartlett Sher, Oslo, con Ruth Wilson, David Olah, Sam Goldin. Oslo, 1983. La storia degli incontri tra il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il palestinese Mahmoud Abbas, organizzati da Mona Juul, ministro degli Esteri norvegese.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il calice di fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson. Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2016, di Luke Scott, Morgan, con Kate Mara. La dottoressa Weathers viene chiamata a valutare la situazione di Morgan, una ragazza creata artificialmente che sta crescendo rapidamente. La giovane comincia a manifestare atteggiamenti violenti.

