Non è l’Arena, anticipazioni stagione 2021-2022: giorno, novità, inchieste

Striscia la Notizia 2021-2022 prenderà il via da lunedì 27 settembre alle 20:55 su Canale 5. A condurre l’edizione numero 34 del popolare tg satirico di Antonio Ricci ci saranno Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Striscia La notizia novità: le parole di Siani e Incontrada

Insieme ai conduttori cambiano anche le Veline. Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani prenderanno il posto di Mikaela Neake Silva e Shaila Gatta. Durante lo scorso anno sono state tante le difficoltà incontrate a causa della pandemia da Covid-19. Situazioni affrontate con buona volontà e tanta determinazione da tutto lo staff di Striscia la Notizia.

Ed è proprio quando si riescono a tamponare tutti i problemi che ci si sente vaccinati e più forti per il futuro. Tra le prime novità della stagione 2021-2022 del tg satirico in quota Mediaset c’è la nuova coppia di conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

“Per me era interessante in questa fase riuscire a raccontare l’altra Italia. Questo Paese è una sedia rotta e poi c’è quest’oasi di Striscia in cui il Gabibbo è più giovane di Gianni Morandi” ha raccontato Siani, per poi aggiungere che Antonio Ricci è una persona umile e geniale.

Parole lusinghiere anche per la co-conduttrice Vanessa Incontrada, definita come una donna che rappresenta tutte le emozioni insite nella figura femminile. Sentimento, accoglienza, ironia sono solo alcune delle caratteristiche che la contraddistinguono.

Insomma una donna completa a tal punto che Siani ha ammesso ironicamente: “Non c’era bisogno di me“. Anche Vanessa Incontrada ha parole di stima e di rispetto nei confronti del suo collega, di cui apprezza la generosità e la complicità.

Striscia la Notizia, nuove coppie conduttori

Quali saranno le altre coppie di conduttori che si avvicenderanno al timone di Striscia la Notizia? Dopo Incontrada e Siani ci saranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, poi Greggio e Iacchetti, quindi un mese di Manzini e Scotti. Torneranno anche Michelle Hunziker e Gerry Scotti negli ultimi mesi di programmazione.

Striscia La notizia 2021-2022 tutte le novità

Tra le altre novità annunciate ci sono anche le nuove rubriche che saranno proposte durante la stagione. Tra queste ce ne sarà una inerente gli influencer. Ma non solo. Anche tra gli invitati ci saranno degli avvicendamenti e dei nuovi personaggi.

Ad aggiungersi ai nomi già noti del tg satirico, ci sarà anche Nando Timoteo, un battutista. Mentre Dario Ballantini proporrà il ministro Cingolani e Lamorgese, Sergio Friscia farà Conte e Grillo. Altra novità sarà quella di Valeria Graci nel ruolo di una Puffetta Leotta.

Le nuove Veline di Striscia la Notizia

Anche in Striscia la Notizia 2021-2022 ci saranno le Veline. Una figura che ha una sua valenza provocatoria, suscitando il dibattito. Nel corso degli anni ci sono state veline che sono rimaste nell’immaginario più di altre. Ragazze belle e giovani, che vengono molto tutelate e protette dal programma.

E che diventano ballerine anche grazie alle coreografie di Striscia. Chi sono le nuove veline? Talisa (la bionda) e Giulia (la mora). Il nome Talisa ha un’origine latina che significa nobiltà. Entrambe nutrono sentimenti di riconoscenza per l’occasione di ballare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci.

Giulia Pelagatti ha 22 anni ed è originaria di Prato dove, sin da piccola, ha praticato diversi sport, tra cui il nuoto, il pattinaggio ed il karate. A 11 anni scopre la sua grande passione: la danza sportiva. Una disciplina in cui si distingue a livello internazionale.

Ex allieva della scuola di talenti di Amici di Maria De Filippi, è entrata nel corpo di ballo di Domenica In, The Voice, Il Cantante Mascherato e Colorado. Anche l’altra nuova Velina, Talisa Jade Ravagnagni, condivide con la sua collega la passione per lo sport e per la danza.

L’italoamericana dai capelli biondi è nata a Milano nel 2001, ma quando lei aveva appena tre anni la famiglia si trasferisce a Dubai. Dopo aver partecipato per caso ad un provino a Los Angeles a 14 anni, viene scelta a Millenium Dance Complex.

Ha partecipato a diversi programmi della Disney e collaborato con artisti internazionali del calibro di Selena Gomez. Come Giulia, anche Talisa ha partecipato ad Amici nel 2019. Dove è poi tornata l’anno successivo come ballerina professionista.

