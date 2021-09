Stasera in tv venerdì 1 ottobre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv 30 settembre 2021. Su Rai 3 va in onda Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Su Rete 4 invece Paolo Del Debbio conduce Dritto e rovescio.

Stasera in Tv giovedì 30 settembre 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, trasmette la fiction Fino all’ultimo battito con Marco Bocci. Nel primo episodio: Cosimo Patruno evade riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il Pm Pansini sospetta che qualcuno all’interno dell’ospedale lo abbia aiutato a fuggire. Nel frattempo Diego, che rischia di essere scoperto dalla moglie sulla questione del trapianto, deve occuparsi di un altro mafioso.

Nel secondo episodio: Gli uomini di Cosimo Patruno costringono Diego ad occuparsi di una prostituta incinta che rischia di perdere il suo bambino a causa di un’infezione. Il nascituro è destinato ad coppia disposta a pagare una cospicua somma di denaro per averlo.

Rai 2, alle 21:00, manda in onda il film azione del 1997, Con air con Nicolas Cage. Cameron Poe, in prigione per omicidio preterintenzionale, torna in libertà grazie alla buona condotta. Quando si ritrova su un aereo che trasporta galeotti, due detenuti prendono il controllo del mezzo.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Accanto a loro Max Angioni e Anna Ferzetti. Ospiti della puntata: Raf, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz. E ancora Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg.

Stasera in Tv giovedì 30 settembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, del green pass e delle elezioni amministrative. Si sofferma anche sul caso Morisi e sulle problematiche delle periferie. Tra gli ospiti la leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, Alessandro Cattaneo, Beatrice Lorenzin e Matteo Ricci.

Canale 5, invece, alle 21.25, trasmette la terza puntata di Star in the Star, condotto da Ilary Blasi. Prosegue lo show nel quale dei vip interpretano in tutti gli appuntamenti lo stesso artista. Il concorrente che viene eliminato dovrà svelare al pubblico il suo vero volto.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda il telefilm Chicago Med con Brian Tee. Nell’episodio Non ha più importanza April è molto confusa dopo il bacio che c’è stato tra lei e il dottor Marcel. Non sa infatti se sia il caso di confessarlo ad Ethan e far finta che nulla sua accaduto. Al suo ritorno Ethan la sorprende con una proposta inaspettata.

In La terra trema sotto di noi in ospedale arrivano diverse persone che sono rimaste ferite in un incidente aereo Tra questi c’è anche un uomo che ha riportato gravi ustioni ed è ridotto in fin di vita. Potrebbe trattarsi del dottor Abrams.

Nell’episodio La scelta di Salomone il dottor Marcel e la dottoressa Manning devono occuparsi di alcuni bambini. Sono rimasti coinvolti in un incidente a bordo dello scuolabus in cui viaggiavano. Due di loro però sono in gravi condizioni.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si confronta con i propri ospiti sui temi più caldi in campo economico e politico. Ma si occupa anche di attualità. Tra gli argomenti affrontati stasera la vicenda Parisi.

Su Nove, alle 21.25, Gabriele Corsi è al timone della nuova edizione de Il contadino cerca moglie. Cinque contadini single partecipano al programma per riuscire a trovare la propria anima gemella.

I film stasera su La5, Cine34

Su La5, alle 21.00, va in onda il film commedia del 2002, Due settimane per innamorarsi con Sandra Bullock. George Wade, agente immobiliare newyorkese, e l’avvocatessa Lucy Kelson si ritrovano loro malgrado a dover lavorare insieme.

Cine34, alle 21.10, trasmette il film commedia del 1986, 7 chili in 7 giorni con Carlo Verdone. Alfio e Silvio, che si sono laureati in medicina con il minimo di voti, decidono di aprire una clinica di dimagrimento, chiamata Villa Samantha. I loro metodi bislacchi faranno infuriare i pazienti.

I film in onda su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, propone il film azione del 2020, Vanguard con Jackie Chan. Qin Guoli, finanziere cinese che lavora in Gran Bretagna, viene ingaggiato da Maasy, che guida un gruppo di terroristi. Deve aiutarlo a reperire il denaro necessario per poter portare a termine i propri progetti.

Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, manda in onda il film thriller del 1995, La giusta causa con Sean Connery. Florida, 1986. L’undicenne Joanie Shriver è stata trovata priva di vita. La ragazzina prima di morire è stata sequestrata e poi violentata. I poliziotti J. T. Wilcox e Tanny Brown arrestano Bobby Earl Ferguson, il primo sospettato per l’omicidio.

Su Premium Cinema 3, infine, alle 21.15 ,è previsto il film commedia Ladri ma non troppo con Valerio Mastandrea. Per aiutare la polizia ad arrestare un noto criminale Maria, Ruggero e Cosimo fingeranno di essere dei ladri specializzati nella sottrazione di opere d’arte.

Stasera in Tv giovedì 30 settembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2012, Buona giornata con Christian De Sica. Nella pellicola si intrecciano le vicende di sette protagonisti. Tra questi il nobile Ascanio Cavallini Gaetani che affitta il suo palazzo alle troupe televisive.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2018, Gloria Bell con Julianne Moore. Gloria è una cinquantenne divorziata che ha due figli diventati ormai adulti. Nonostante il matrimonio fallito continua ancora a credere nell’amore. Una sera infatti incontra Arnold e…

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film fantastico del 2019, Jumanji: the next level con Dwayne Johnson. Spencer è rientrato in Jumanji. Bethany, Fridge e Martha decidono di prendere parte al gioco per salvarlo. Dovranno affrontare numerosi ostacoli.

Sky Cinema Action, alle 21.00, propone il film azione del 2010, From Paris with love con John Travolta. L’agente della Cia James Reece e Charlie Wax sono obbligati a lavorare insieme per riuscire a sventare un attentato terroristico.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, manda in onda il film horror del 2016, Jukai-la foresta dei suicidi con Natalie Dormer. Sara viene a conoscenza che sua sorella, che lavora da tempo in Giappone, ha perso la vita. Le autorità spiegano che si è trattato di un suicidio. Sara invece è convinta che sia ancora viva.

Condividi su