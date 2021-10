Chi l’ha visto? 6 ottobre: le novità su Graziella Bartolotta e Luigi Celentano

Condividi su







Mercoledì 6 ottobre, dalle 21.25 Rai 3, è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli torna ad occuparsi del caso della pensionata di Ardea, la signora Graziella Bartolotta. Sette giorni fa la trasmissione aveva intervistato il figlio Fabrizio che è stato arrestato quattro giorni fa.

Si sofferma poi sul caso dell’istruttrice cinofila e modella Polina Kochelenko. Ma anche sulla scomparsa di Giggino Wi-Fi, ovvero di Luigi Celentano, avvenuta 4 anni fa. Una segnalazione potrebbe riaprire il caso.

Chi l’ha visto? la diretta del 6 ottobre, il piccolo David

In apertura della puntata del 6 ottobre Federica Sciarelli si occupa di David, il bambino di 5 anni rapito dal padre Bogdan con la complicità di tre uomini. L’uomo è stato avvistato a bordo del suo furgone in fuga verso il confine.

In collegamento c’è la madre del bambino Alexandra Moraru che in lacrime racconta che gli è stato sottratto il figlio mentre lo stava accompagnando all’asilo. Aggiunge anche che non era la prima volta che Bogdan tentava un gesto simile, era infatti già accaduto nel 2018.

Alexandra sospetta inoltre di donna misteriosa che si aggira da domenica attorno alla sua abitazione. Suppone che potrebbe aver aiutato Bogdan. Ma è solo una sua ipotesi in quanto potrebbe essere invece del tutto estranea alla vicenda.

Anche la nonna di David lancia un appello affinché David venga riportato a casa.

Chi l’ha visto? Graziella Bartolotta e il figlio Fabrizio Rocchi

La trasmissione torna ad occuparsi di Graziella Bartolotta. E’ la signora trovata senza vita nella propria abitazione. Pochi giorni fa è stato arrestato il figlio Fabrizio Rocchi in quanto gli inquirenti sospettano che sia lui l’autore dell’omicidio.

Rocchi la scorsa settimana aveva rilasciato un’intervista a Chi l’ha visto?. La redazione aveva notato alcuni graffi sulla fronte che potrebbero essere collegati a quanto accaduto. Ma lui aveva asserito che sono legati al suo mestiere in quanto fa il giardiniere.

La signora Graziella aveva alcuni problemi di salute ma era assistita da una badante. La moglie di Rocchi racconta che Fabrizio si è sempre preso amorevolmente cura di lei. Un vicino di casa invece spiega che dall’abitazione di Graziella provenivano spesso delle grida di Fabrizio. Stando al suo racconto il figlio rimproverava spesso la madre.

Il programma si sposta poi sul caso di due fratelli pugliesi, che sono da tempo vittime di atti di vandalismo. Hanno telefonato decine di volte ai carabinieri per farli intervenire. I responsabili hanno preso di mira anche la loro abitazione.

Chi l’ha visto?, Gerardo

In studio c’è il trentenne Gerardo. E’ nato nel 1991 con una grave malformazione che lo costringe sulla carrozzina. E’ stato abbandonato e poi adottato da mamma Giuseppina e papà Bartolomeo. Ma ha dovuto fare ben presto i conti con la scomparsa di Giuseppina. Gerardo poco tempo fa aveva registrato un videomessaggio destinato a Chi l’ha visto per riuscire a ricostruire le proprie origini.

Dei telespettatori avevano notato la somiglianza di Gerardo da bambino con un coetaneo. Si è poi scoperto che quel bambino è suo fratello Antonio.

Gerardo è venuto a conoscenza che la madre biologica è deceduta. Ma anche che lei non voleva separarsi da lui ma all’epoca fu costretta dalle circostanze. La trasmissione manda in onda le immagini commoventi del primo incontro e dell’abbraccio tra Gerardo ed Antonio. Sono però solo due dei cinque figli. Entrambi sperano di trovare gli altri tre fratelli per completare la famiglia.

La scomparsa di Vincenzo Giglia

Federica Sciarelli cambia argomento occupandosi della storia di Vincenzo Giglia. Il signore, 66 anni, è scomparso tre mesi fa dalla località Bosco Fuori nei pressi di San Giovanni Bianco, in Lombardia.

Da qualche anno viveva da solo in una baita di sua proprietà. Aveva scelto volontariamente di vivere in maniera spartana rinunciando ad alcune comodità come il riscaldamento. La moglie e i figli però hanno sempre rispettato la sua scelta. I figli hanno per ora ritrovato solo la sua auto. E’ regolarmente chiusa e ci sono i suoi documenti.

Chi l’ha visto? 6 ottobre, Polina Kochelenko

La trasmissione si occupa anche della trentacinquenne Polina Kochelenko. Il suo corpo è stato rinvenuto in un canale vicino alla sua abitazione di Valeggio, in provincia di Pavia. Ha lavorato come modella per poi laurearsi legge e specializzarsi in criminologia. La ragazza aveva anche una grande passione per i cani. Per tale ragione aveva scelto di diventare istruttrice cinofila.

Qualche anno fa aveva anche partecipato al reality L’isola di Adamo ed Eva condotto da Vladimir Luxuria.

I familiari raccontano che la ragazza era una sportiva e una abile nuotatrice. Credono quindi che qualcuno l’abbia uccisa e combatteranno per scoprire la verità. Polina Kochelenko aveva con sé sei cani ma quattro sembrano essere spariti.

Chi l’ha visto? Luigi Celentano

La conduttrice accoglie in studio Fulvia. E’ la madre di Luigi Celentano, conosciuto come Giggino Wi-Fi. Una persona misteriosa ha lasciato un messaggio in redazione in segreteria con una voce camuffata. Riferisce che il ragazzo, scomparso 4 anni fa, si troverebbe a Paderno Dugnano, in Lombardia. Ha anche rilasciato delle informazioni dettagliate. La telefonata proviene da un numero anonimo.

La troupe di Chi l’ha visto si è recata sul posto descritto ma nessuno sembra averlo mai visto. La persona anonima chiama nuovamente per ripetere ancora una volta l’indirizzo. La voce, che in certi punti si sente chiaramente, sembra appartenere ad una donna adulta.

Chi l’ha visto? 6 ottobre, Massimo Alessio Melluso

La trasmissione si sposta sul caso di Massimo Melluso, conosciuto da tutti come Alessio. Aveva un allevamento di conigli, la sua grande passione. Ma per lavoro restaurava delle Barbie, alcune su commissione, altre invece le rivendeva dopo averle sistemate.

I familiari raccontano che stava vivendo un periodo felice della propria vita e stava per sposarsi con il suo compagno. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita al secondo piano del capannone dell’allevamento a Ventimiglia di Sicilia. I genitori e i fratelli non credono che si sia impiccato e vogliono che il corpo di Alessio sia sottoposto all’autopsia per scoprire la verità. I suoi profili social sono stati inoltre misteriosamente chiusi.

