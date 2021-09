Chi l’ha visto? 29 settembre: le novità su Saman Abbas

Condividi su







‘Le pietre parlano’ 2021: Alessandro Sortino e Claudia Benassi tornano su Tv2000 con tre nuovi appuntamenti, a partire dal 29 settembre, per raccontare l’arrivo del cristianesimo a Roma.

Le pietre parlano, terza edizione: conduttori e puntate

‘Le pietre parlano‘ 2021 è un documentario in tre puntate (29 settembre, 6 e 13 novembre) che racconta l’arrivo del Cristianesimo a Roma, dalle testimonianze dei primi ebrei che avevano accolto l’annuncio della resurrezione di Cristo fino al martirio degli apostoli Pietro e Paolo.

Il primo appuntamento con ‘Le pietre parlano’ è per mercoledì 29 settembre dalle 21.40 su Tv2000. Alla conduzione come sempre Alessandro Sortino e Claudia Benassi che guideranno i telespettatori in questo viaggio nella Roma dei cristiani del terzo secolo.

“Tu sei “pietra” e su questa Pietra costruirò la mia Chiesa” disse Gesù ad un pescatore. Da quel momento ebbe inizio una storia unica e straordinaria. Continua quindi il racconto della storia della Chiesa di Roma durante l’impero romano, andando nei luoghi dove sono avvenuti i fatti e che ne conservano la memoria, in un viaggio tra archeologia, arte e memoria devozionale.

Nel corso dei tre appuntamenti si racconteranno i drammatici ed eroici fatti del terzo secolo dell’era cristiana. La Chiesa emerge e porta alla luce la sua testimonianza, anche grazie ai periodi di relativa tolleranza che le sono stati accordati da coloro che amministravano il potere.

Nel frattempo si assiste anche alla persecuzione sistematica ed organizzata dello stato romano. Ad essere attaccata ora è la Chiesa come comunità, come organizzazione e come gerarchia. Il martirio dei Papi, dei presbiteri, dei diaconi e delle donne e degli uomini della comunità, contribuì alla conversione dell’imperatore Costantino.

E al riconoscimento del culto cristiano tra quelli leciti. Una decisione questa che fu determinante anche per la diffusione del cristianesimo all’interno dell’impero, diventando così religione prevalente.

Anticipazioni puntata del 29 settembre: la Chiesa viene alla luce

Nella prima puntata della nuova edizione di ‘Le pietre parlano’ su Tv2000 si parlerà dell’impero romano sotto Adriano, durante il quale si vive un periodo di pace, mentre i culti in quel momento non leciti, come lo era il cristianesimo, vengono tollerati.

Un periodo di relativa tranquillità che però è destinato a finire poco dopo. Sotto Marco Aurelio ricominciano le battaglie ai confini contro i barbari , mentre all’interno dell’impero si diffonde una terribile pestilenza. Durante questo periodo storico i cristiani tornano ad essere considerati i nemici dell’impero, in conseguenza anche del loro rifiuto a compiere sacrifici agli dei di Roma.

Il dialogo tra l’imperatore Marco Aurelio ed il filosofo Giustino circa la la razionalità del cristianesimo e la compatibilità con i valori dell’impero romano non porterà a dei buoni risultati. Giustino sarà martire insieme ai suoi discepoli. Ed è per questo che la Chiesa di Roma lo proclamerà successivamente Santo.

In seguito con l’arrivo al potere della dinastia dei Severi, la Chiesa tornerà a vivere un periodo di relativa tranquillità. Ed è in questo momento che papa San Callisto, istruirà il primo cimitero pubblico dei cristiani. Un luogo dove i cristiani dell’epoca si ritrovano per pregare e per riunirsi in comunità.

