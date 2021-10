Linea Blu 9 ottobre: Donatella Bianchi a Trieste per la Barcolana

Condividi su







Stasera in tv sabato 9 ottobre 2021. Su Raitre l’attualità con Indovina chi viene a cena condotto da Sabrina Giannini. Su Real Time invece il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 9 ottobre 2021, Rai

Su Raitre, alle 21.45, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Ultimo appuntamento con il programma di Sabrina Giannini che si occupa di ambiente e sicurezza alimentare. Anche stasera gli inviati indagano su verità, scandali e falsi miti legati all’alimentazione. Sull’argomento, nel 2019, la conduttrice ha scritto anche un libro, “La rivoluzione nel piatto”.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Piccoli crimini coniugali. Una commedia noir che analizza e si interroga su amore e ossessione, scritta e interpretata da Michele Placido. Gilles e Lisa sono una coppia rodata e all’apparenza felice, ma un incidente domestico complica la situazione. Con lui l’attrice Anna Bonaiuto.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Prosegue lo spettacolo sul palco del talent che ogni sabato sera offre strabilianti performance di artisti nazionali e internazionali pronti a mettersi in gioco con il loro genio e la loro arte, disposti a tutto pur di impressionare favorevolmente Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Isaac ha dovuto crescere i suoi fratelli dopo che la mamma ha avuto un infarto. Mentre imparava a cucinare per la famiglia, le sue abitudini culinarie sono cambiate e, purtroppo, non in meglio. Ora il suo peso ha raggiunto un livello pericoloso.

I film di questa sera sabato 9 ottobre

Su Raiuno, alle 21.25, il film biografico del 2018, di Jon S. Baird, Stanlio e Ollio. 1953. Dopo anni di enorme successo, Stan Laurel (Steve Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly) sembrano destinati al declino, afflitti da problemi di salute e non più affiatati come un tempo. Per rilanciarsi accettano controvoglia una tournée teatrale in Inghilterra e Irlanda. L’inizio è disastroso, ma poi…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Jim Broadbent, L’altra metà della storia, con Charlotte Rampling. L’anziano Tony riceve in eredità il diario di un vecchio amico d’infanzia scomparso. Riaffiorano, così, in lui i ricordi che lo portano a ripensare alla sua giovinezza e a una donna.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film di spionaggio del 1965, di Terence Young, Agente 007 – Thunderball – Operazione Tuono, con Sean Connery, Luciana Paluzzi. Largo (Adolfo Celi), esponente della temibile organizzazione criminale Spectre, riesce a rubare due bombe atomiche e a nasconderle in un vulcano alle Bahamas. Il criminale minaccia di radere al suolo una città degli Stati Uniti e una inglese. L’agente 007 (Sean Connery) cerca di fermarlo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2017, di Paul King, Paddington 2, con Hugh Grant. Trasferitosi a Londra con la famiglia Brown, Paddington progetta di acquistare un prezioso libro per regalarlo a zia Lucy, che compie cent’anni. Vittima di un complotto del perfido Buchanan (Hugh Grant), l’orsetto viene accusato di furto e finisce in prigione. Paddington però non si abbatte e prepara la riscossa.

Tv8, Paramount Network

Su Tv8, alle 21.30, il film d’avventura del 1998, di Martin Campbell, La maschera di Zorro, con Antonio Banderas. Ormai anziano, Zorro individua nel giovane ladro Alejandro il suo successore. Decide allora di addestrarlo nell’arte della scherma per fermare il perfido don Rafael Montero.

Su Paramount Network, invece, alle 21.10, il film commedia del 2009, di Brian Koppelman, David Levien, Solitary man, con Michael Douglas. Ben Kalmen, concessionario d’auto di New York, vede la sua vita personale e professionale andare in frantumi a causa di alcune indiscrezioni sulla sua vita sentimentale.

Stasera in tv sabato 9 ottobre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Steven Soderbergh, Lasciali parlare, con Meryl Streep. La scrittrice Alice Hughes parte in crociera verso l’Inghilterra per ritirare un premio letterario. La accompagnano il nipote Tyler e le sue amiche del college Roberta e Susan, legate a lei da affetto e vecchi rancori.

Su Sky Cinema Family, infine alle 21.00, il film fantastico del 2004, di Tim Burton, La fabbrica di cioccolato, con Johnny Depp. Il piccolo Charlie è uno dei cinque fortunati bambini che potranno visitare la fabbrica di cioccolato del misterioso Willy Wonka. Sarà un viaggio ricchissimo di avventure.

