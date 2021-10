Linea Blu 2 ottobre: Donatella Bianchi a Taormina

Condividi su







Stasera in tv sabato 2 ottobre 2021. Su Raitre l’attualità con Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini. Su Real Time invece il docu-reality Vite al limite.

Stasera in tv sabato 2 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Arena Suzuki ’60, ’70, ’80. Le canzoni simbolo di un’epoca irripetibile riecheggiano anche stasera all’Arena di Verona. Amadeus in versione dj introduce sul palco artisti come gli Alphaville (Big in Japan), gli Opus (Life is Life), Tony Hadley (Through the Barricades) e Rettore (Kobra).

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Secondo appuntamento con il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente. In questa puntata si parla tra l’altro dei molti animali selvatici che in era Covid-19 arrivano nei nostri porti, nonostante gli esperti mondiali raccomandino di bloccare questo traffico per evitare altre pandemie.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con lo spettacolo Quello che non ho. Neri Marcorè si interroga sulla nostra epoca, in precario equilibrio tra ansia del presente e speranza nel futuro. A ispirarlo sono le canzoni di Fabrizio De André e le beffarde visioni di Pier Paolo Pasolini. Con Pietro Guarracino e Vieri Sturlini.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Continua la caccia ai talenti più eclatanti nel programma condotto da Belen Rodriguez, con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti il compito di selezionare i migliori, a Sabrina Ferilli quello di guidare la giuria popolare.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Protagonista di questo episodio è Krystal. La donna si è buttata sul cibo dopo anni di abusi. Un tempo, per lei, mangiare rappresentava una forma di protezione e di fuga, ma ora questa sua scelta rischia di ucciderla.

I film di questa sera sabato 2 ottobre

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Taylor Sheridan, I segreti di Wind river, con E. Olsen. Jane, recluta dell’Fbi senza esperienza, viene mandata in Wyoming per indagare sul brutale omicidio di una giovane. Per far luce sul caso, Jane chiede aiuto a Cory, un cacciatore del luogo.

Su Rete 4, invece, alle 21.25, il film di spionaggio del 1964, di Guy Hamilton, Agente 007-Missione Goldfinger, con Sean Connery, Honor Blackman. Sospettato di contrabbando d’oro, Goldfinger (Gert Frobe) viene tenuto sotto sorveglianza da Bond (Sean Connery). Quest’ultimo, però, sarà sequestrato dal criminale che in realtà ha in mente di rubare la riserva aurea degli Usa. Tra gli incontri più strani dell’agente, quello con la bella Jill (Shirley Eaton).

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2019, di Chris Renaud, Pets 2 – Vita da animali. Ora che la sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio, il cane Max si ritrova improvvisamente ansioso, vittima della sindrome del genitore apprensivo. Intanto, a New York, la volpina Gidget sfida dei gatti poco socievoli per salvare il gioco preferito di Max, mentre il coniglio Nevosetto si crede un supereroe.

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. Ma quando l’assassino lo prende di mira…

Stasera in tv sabato 2 ottobre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Valeria Golino, Euforia, con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari. Matteo ed Ettore sono due fratelli molto diversi: il primo è un imprenditore di successo, spregiudicato e affascinante; l’altro insegna alle scuole medie ed è un insicuro. Il caso li riavvicina.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di Chris Sanders, Kirk De Micco, I Croods. L’irrequieta Eep, primogenita della famiglia Croods, non sopporta la monotonia della vita nelle caverne. Quando incontra Guy, decide di seguirlo rivoluzionando la propria esistenza e quella di tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 2019, di M. Night Shyamalan, Glass, con James McAvoy, Anya Taylor-Joy. Il vigilante David Dunn affronta L’Orda, che ha rapito altre ragazze per sacrificarle alla Bestia. Ma entrambi vengono catturati dalla polizia e dalla psichiatra Ellie Staple.

