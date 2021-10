Marta – Il delitto della Sapienza, il documentario tv tra segreti e cronaca il 21 ottobre su Rai 2

Condividi su







Mercoledì 20 ottobre su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli torna sul caso, già affrontato la scorsa settimana, di Giovina (Gioia) Mariano. E’ l’ex impiegata del Comune di Pescara scomparsa quattro anni fa da Moscufo.

Si sofferma anche su Alessio Zangrilli, il pugile trentacinquenne sparito da Roma domenica 10 ottobre.

Chi l’ha visto?, la diretta del 20 ottobre

La diretta del 20 ottobre inizia con un’emergenza. Federica Sciarelli accoglie in studio Roberto, il figlio di Giuseppe Brichi. Il signore, 85enne, è scomparso questa mattina dall’ospedale San Camillo di Roma tra le 7:30 e le 10:00.

La trasmissione poi si occupa di quanto è accaduto a Stefano Pressello, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria. Durante la manifestazione del 9 ottobre a Roma un uomo, presumibilmente un poliziotto in borghese, ha picchiato selvaggiamente dei presenti.

Alcuni utenti sui social hanno insinuato che fosse Pressello. Per tale ragione sta ricevendo minacce, insulti e diffamazione sul web. L’aggressore però non è lui ma un uomo che al momento non è stato ancora identificato.

Chi l’ha visto?, Alessio Zangrilli

Federica Sciarelli torna sul trentacinquenne Alessio Zangrilli, campione di pugilato. E’ scomparso dal quartiere San Cleto di Roma domenica 10 ottobre. Figlio unico, Alessio vive solo con la madre in quanto il padre è deceduto. Sta vivendo un periodo difficile in quanto al causa del Covid ha perso il lavoro. Non ha però mai smesso di frequentare la palestra che si trova nel quartiere San Lorenzo.

La sua fidanzata Daniela lo aveva visto l’ultima volta il giovedì prima della scomparsa. Avevano avuto una banale discussione che si era subito risolta. La madre è disperata e spera di avere presto notizie del figlio. Il campione di pugilato Clemente Russo ha registrato un videomessaggio per invitarlo a tornare a casa. Gli ha anche promesso che qualche volta potranno allenarsi insieme.

Chi l’ha visto?, Sara Pedri

La conduttrice accoglie in studio i genitori e la sorella di Sara Pedri, scomparsa lo scorso 4 marzo da Cles, in provincia di Trento. Assieme a loro Nicodemo Gentile, Presidente dell’Associazione Penelope. La novità è che due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per maltrattamenti. La ragazza infatti era stata cacciata selvaggiamente dalla sala operatoria dove si era consumata una violenta discussione. Ma è solo uno di molteplici episodi.

Sara Pedri aveva già manifestato ad amici e familiari di non vivere un clima sereno in ospedale. Oltre a non avere il tempo neanche per mangiare, doveva fare i conti con i ritmi serrati dal reparto ma anche con le umiliazioni da parte dei suoi superiori. Si sentiva anche in colpa per non riuscire a dedicare tempo ed attenzioni al fidanzato. Voleva inoltre andare via dall’ospedale Santa Chiara di Trento perché aveva vinto il concorso per lavorare a Cles.

Alcune colleghe di Sara, che preferiscono non farsi riprendere, hanno spiegato che in quell’ospedale “cercano di sminuirti e metterti in difficoltà” per qualsiasi motivo. Tutti hanno “paura di sbagliare e di parlare perché non ci si fida di nessuno”. Una in particolare avrebbe preferito addirittura “avere un incidente, rompersi un gamba, rimanere paralizzata per non andare più a lavorare in quell’istituto ospedaliero”.

Il caso di Giovina Gioia Mariano

La conduttrice torna sul caso di Giovina Mariano, conosciuta da tutti con il nome di Gioia. La signora è scomparsa quattro anni fa da Moscufo, in provincia di Pescara. Era l’8 marzo del 2017. Il fratello, che vive a Fallo in provincia di Chieti, fece denuncia dai Carabinieri come allontanamento volontario. Sono state effettuate delle ricerche ma senza esito.

I cugini di Giovina Gioia Mariano, che sono molto uniti, raccontano che il fratello di Giovina ha raccontato loro che aveva deciso di trasferirsi al Nord in una località imprecisata con le amiche perché voleva cambiare vita. Ma i cugini non hanno mai creduto a tale versione.

Dopo la scomparsa il nipote, che spesso veniva ospitato con la fidanzata dalla zia, rimane a vivere a Moscufo fino al 2019 quando la casa viene venduta all’asta. Giovina Gioia Mariano aveva deciso di lasciare volontariamente il lavoro nel 2000 per prendersi cura amorevolmente dei genitori in quanto anziani e malati.

Chi l’ha visto? 20 ottobre, Polina, Alessandro Venturelli

Chi l’ha visto? racconta nuovamente la storia della trentacinquenne Polina Kochelenko. Laureata in Giurisprudenza e criminologa aveva una grande passione per i cani. Per tale ragione aveva anche scelto di diventare istruttrice cinofila.

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un canale a Valeggio, in provincia di Pavia. Quel giorno aveva con sé sei cani. Due pastori tedeschi però non sono stati più trovati. La madre di Polina si occupa amorevolmente dei cani della figlia.

La trasmissione ha raggiunto a Pescara Antonio Razzi, diventato una star su Tik Tok dove è seguito da moltissimi giovani. Concede a tutti dei selfie e sul suo profilo ha pubblicato una foto, risalente a questa estate, in cui è presente un ragazzo molto somigliante ad Alessandro Venturelli.

Il ventenne è scomparso da Sassuolo lo scorso 5 dicembre. I genitori di Venturelli hanno visionato la foto e a colpo d’occhio sembrava essere lui. Analizzando però alcuni dettagli si sono resi conto che purtroppo non è Alessandro. Il figlio che ha avuto un gravissimo incidente nel quale ha rischiato di morire. Per tale ragione ha una visibile cicatrice all’altezza della trachea. Altre segnalazioni sono arrivate da Padova.

Chi l’ha visto?, Viviana e Gioele, Saverio Sansolino

Si cambia poi argomento con la morte di Viviana e del figlio Gioele. Il caso rischia l’archiviazione perché, secondo le ipotesi, Viviana avrebbe ucciso il figlio e si sarebbe poi tolta la vita. Il marito Daniele Mondello non crede a questa versione e la loro morte è ancora avvolta nel mistero.

La madre e la sorella di Viviana raccontano che nel periodo di lockdown aveva iniziato a leggere ossessivamente la Bibbia ed era convinta che la sua famiglia era in pericolo. Era stata ricoverata due volte in ospedale. Un medico aveva redatto un verbale nel quale è riportato che Viviana era in preda ad un’agitazione psicomotoria.

Lo scorso 3 agosto aveva avuto un incidente con la propria auto. Nel tamponamento è coinvolto anche un furgoncino di alcuni operai. Il suo corpo è stato trovato sotto un cespuglio 5 giorni dopo.

La trasmissione torna anche sul caso di Saverio Sansolino. E’ il 52enne scomparso da Ginosa il 7 novembre 2014. La sorella ha avuto numerose segnalazioni che però non hanno portato a nulla in quanto nella maggior parte dei casi erano solo depistaggi.

Il caso è stato archiviato ma i familiari sperano di far ripartire le indagini. Una delle ipotesi è che Saverio avrebbe avuto una relazione con una donna che è moglie o fidanzata di un criminale. Per tale motivazione potrebbe essere stato punito.

Condividi su