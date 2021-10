Chi l’ha visto? diretta 20 ottobre: Federica Sciarelli sul caso di Giovina Mariano

Condividi su







Mercoledì 20 ottobre Rai 3 manda in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli torna sul caso, già affrontato la scorsa settimana, di Giovina (Gioia) Mariano, l’ex impiegata del Comune di Pescara scomparsa quattro anni fa da Moscufo.

Si sofferma anche su Alessio Zangrilli, il pugile trentacinquenne sparito da Roma domenica 10 ottobre.

Chi l’ha visto?, la diretta del 20 ottobre

La diretta del 20 ottobre inizia con un’emergenza. Federica Sciarelli accoglie in studio Roberto, il figlio di Giuseppe Brichi. Il signore, 85enne, è scomparso questa mattina dall’ospedale San Camillo di Roma tra le 7:30 e le 10:00.

La trasmissione poi si occupa di quanto è accaduto a Stefano Pressello, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria. Durante la manifestazione del 9 ottobre a Roma un uomo, presumibilmente un poliziotto in borghese, ha picchiato selvaggiamente dei presenti.

Alcuni utenti sui social hanno insinuato che fosse Pressello. Per tale ragione sta ricevendo minacce, insulti e diffamazione sul web. L’aggressore però non è lui ma un uomo che al momento non è stato ancora identificato.

Chi l’ha visto?, Alessio Zangrilli

Federica Sciarelli torna sul trentacinquenne Alessio Zangrilli, campione di pugilato. E’ scomparso dal quartiere San Cleto di Roma domenica 10 ottobre. Figlio unico, Alessio vive solo con la madre in quanto il padre è deceduto. Stava vivendo un periodo difficile in quanto al causa del Covid ha perso il lavoro. Non ha però mai smesso di frequentare la palestra di San Lorenzo.

La sua fidanzata Daniela lo aveva visto l’ultima volta il giovedì prima della scomparsa dove avevano avuto una discussione futile che si era risolta poco dopo. La madre è disperata e spera di avere presto notizie del figlio. Il campione di pugilato Clemente Russo ha registrato un videomessaggio per invitarlo a tornare a casa. Gli ha anche promesso che qualche volta possono allenarsi insieme.

Chi l’ha visto?, Sara Pedri

La conduttrice accoglie in studio i genitori e la sorella di Sara Pedri, scomparsa lo scorso 4 marzo da Cles, in provincia di Trento. Assieme a loro Nicodemo Gentile, Presidente dell’Associazione Penelope. La novità è che due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per maltrattamenti. La ragazza infatti era stata cacciata selvaggiamente dalla sala operatoria dove si era consumata una violenta discussione.

Sara Pedri aveva già manifestato con amici e familiari di non vivere un clima sereno in ospedale. Oltre a non avere il tempo neanche per mangiare, doveva fare i conti con i ritmi serrati dal reparto ma anche con le umiliazioni da parte di alcuni colleghi. Si sentiva anche in colpa per non riuscire a dedicare tempo ed attenzioni al fidanzato. Voleva inoltre andare via dall’ospedale Santa Chiara di Trento perché aveva vinto il concorso per lavorare a Cles.

Alcune colleghe di Sara, che preferiscono non farsi riprendere, hanno spiegato che in ospedale cercano di sminuirti e metterti in difficoltà per qualsiasi motivo. Tutti hanno “paura di sbagliare e di parlare perché non ci si fida di nessuno”. Una in particolare avrebbe preferito addirittura “avere un incidente, rompersi un gamba, rimanere paralizzata per non andare più a lavorare in quell’istituto ospedaliero”.

Il caso di Giovina Gioia Mariano

La conduttrice torna sul caso di Giovina Mariano, conosciuta da tutti con il nome di Gioia. La signora è scomparsa quattro anni fa da Moscufo, in provincia di Pescara.

