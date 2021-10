Honolulu Italia 1 – diretta della quarta puntata di mercoledì 20 ottobre

Condividi su







Martedì 19 ottobre, alle 21.25 su Italia 1, è andata in onda la terza puntata de Le Iene Show. Dopo Elodie e Rocio Muñoz Morales, Nicola Savino è affiancato questa settimana da Elisabetta Canalis.

Tra i servizi proposti in questo appuntamento: l‘inchiesta di Giulio Golia sul degrado della baraccopoli di Messina e il reportage sui lavoratori delle aziende agricole, che sono spesso stranieri o stagionali. A causa dell’introduzione dell’obbligo di Green Pass a partire dal 15 ottobre, molti hanno preferito andar via creando gravi conseguenze all’esportazione delle materie prime alimentari.

Le Iene Show mandano inoltre in onda l’intervista a Francesca Michielin. Ma anche a Brian Perri, chirurgo americano nonché marito di Elisabetta Canalis. Sono sposati dal 2014.

Le Iene Show, la diretta del 19 ottobre

Nella diretta del 19 ottobre Nicola Savino accoglie Elisabetta Canalis, la sua partner della terza puntata. Lanciano poi il primo servizio che riguarda il Green Pass. L’obbligo di esibizione del certificato verde, scattato lo scorso 15 ottobre, ha causato alcune problematiche nel campo dell’agricoltura.

Molti lavoratori stranieri, provenienti maggiormente dalla Romania, hanno deciso di lasciare l’Italia per vaccinarsi nel proprio Paese perché “non si fidano” dei nostri vaccini o perché non hanno intenzione di farlo. Altri invece hanno fatto vaccini diversi da quelli Europei ma in Italia non sono riconosciuti.

I datori di lavoro non riescono a trovare altre risorse in quanto lamentano che spesso gli italiani non vogliono fare questo mestiere. La mancata raccolta di frutta e verdura però sta producendo ingenti quantità di cibo che marcisce.

Le Iene Show, Giulio Regeni, intervista a Brian Perri

Il prossimo servizio si occupa di Giulio Regeni. Si tratta del ragazzo italiano che è stato torturato ed ucciso in Egitto da quattro uomini dell’Intelligence Egiziana. Per ricordarlo si sta ipotizzando di intitolare a Giulio Regeni la via dell’Ambasciata d’Egitto in Italia. In tal modo il nome di Regeni apparirebbe su tutti i documenti ufficiali.

Va poi in onda l‘intervista a Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis. Perri è un chirurgo americano e trascorre 12 ore al giorno in sala operatoria. Parla poco l’italiano anche se suo nonno è calabrese e sua moglie è originaria di Sassari. Si sono sposati ad Alghero nel 2014 dopo 6 mesi di relazione. Hanno una figlia di nome Skyler.

Le Iene Show, Unitalsi

Il programma si occupa dell’Unitalsi, un’associazione cattolica a base volontaristica, che si occupa dei pellegrinaggi dei malati a Lourdes. Ma offre anche altri servizi come la casa famiglia o l’accoglienza dei familiari di bambini e ragazzi malati.

Il servizio racconta che i soldi dell’associazione, circa 1.800.000 euro, sarebbero stati sottratti dagli ex presidenti Alessandro Pinna ed Emanuele Trancalini per l’acquisto di una villa in Sardegna. Le Iene hanno incontrato entrambi per chiedere spiegazioni.

Il primo spiega che i bilanci sono stati sempre approvati senza aver fatto notare all’associazione delle anomalie. Trancalini invece racconta che per la villa in Sardegna sta pagando il mutuo e che i soldi delle rate provengono dal proprio lavoro.

Bonus ristrutturazione, guerra per i cani

Le Iene Show si occupano dei furbetti del Bonus ristrutturazione del 90%. Attraverso l’incentivo si possono realizzare lavori di restauro o recupero delle facciate esterne degli edifici pagando solo il 10%. Il restante è pagato dello Stato, quindi attraverso soldi pubblici. Molte imprese per approfittarne hanno alzato drasticamente i prezzi dei propri preventivi.

Il protagonista del prossimo servizio è Davide. Ha due cani, Lulù e Byron, che aveva preso con la sua fidanzata. Al termine della loro relazione sentimentale, durata 11 anni, avevano deciso di condividere l’affido dei cani.

I rapporti però si sono incrinati e lei gli ha impedito di vederli. Il tutto è iniziato nel periodo di lockdown, Davide si recava spesso presso l’abitazione dell’ex. Ma successivamente la ragazza ha iniziato ad installare telecamere e reti. Davide aggiunge inoltre che non si prendeva amorevolmente cura di loro.

Il ragazzo è stato denunciato per stalking e molestie. Ha inoltre già pagato 17.000 euro per le spese legali. Le Iene si augurano che i due ex fidanzati riescano a trovare un punto di incontro. Davide vuole solo poter trascorrere del tempo con Byron e Lulù.

Le Iene Show 19 ottobre, Pierpaolo Sileri

Filippo Roma torna sul caso di Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato al ministero della Salute. Le Iene raccontano che nel periodo tra il 2018 e il 2019 Sileri avrebbe svolto un doppio lavoro non consentito dalla Legge. Sileri è un medico che esercitava in una struttura pubblica ma allo stesso tempo prestava servizio anche in una clinica privata.

In una vecchia intervista Sileri spiegò che presso Villa Claudia si occupava solo di attività di insegnamento e tutoraggio per la scuola di specializzazione di Tor Vergata. Il programma però manda in onda alcune testimonianze che invece confermano che eseguiva delle prestazioni mediche retribuite. Filippo Roma è tornato da Sileri che preferisce mantenere il silenzio sulla vicenda.

Le Iene Show, il caso Facchinetti- McGregor

La trasmissione si occupa di ciò che è accaduto a Francesco Facchinetti. Qualche giorno fa aveva partecipato con la moglie ad una festa in un prestigioso hotel romano. C’erano anche Conor McGregor, Benji e Bella Thorne.

Il campione di Mma verso le 2 e mezzo di notte lo ha aggredito senza ragione. Gli ha spaccato il labbro, il naso ed è obbligato a portare per 16 giorni un collare. Benji attraverso le sue storie sui social ha spiegato che McGregor era sotto effetto di stupefacenti ed alcol.

Già in passato McGregor aveva manifestato la propria aggressività. Aveva ad esempio nel 2018 assaltato un pullman lanciando bidoni e transenne. Le Iene hanno provato ad intervistarlo ma senza risultato.

La Baraccopoli di Messina

Giulio Golia ha realizzato un servizio sulle Baraccopoli di Messina, sparse per tutto il territorio. Le baracche sono state costruite tra il 1908 e il ventennio fascista.

Alcuni abitanti vivono in conduzioni disumane, tra muffa, umidità ed acqua che cola dal soffitto. Altri invece cercano di salvaguardare come possono le proprie abitazioni. Tutte però sono avvolte dall’amianto, che è cancerogeno.

Le baracche sono occupate da famiglie italiane che sono ancora in attesa di una casa. Hanno varie problematiche economiche, sociali e sanitarie.

Alcune baracche vuote si sono trasformate in discariche, altre invece sono frequentate da tossicodipendenti. Golia infatti ne ha trovata una che conteneva numerose siringhe e sangue sul pavimento.

Le Iene Show, imprenditore strangolato legalmente

Elio Amico ha costruito alcune villette curate nei minimi dettagli. Per realizzare il progetto ha ricevuto un prestito dalla banca. Il signor Elio non può vendere le proprie villette perché non riesce ad avere il frazionamento del debito ipotecario. Solo dopo alcuni anni è venuto a conoscenza che poteva ottenerlo facendo ricorso.

Elio Amico racconta che uno degli acquirenti per comprare una villetta ha versato un anticipo. Per il rogito però doveva versare il resto. Ciò che non è mai accaduto. Amico ha chiesto aiuto all’acquirente, che conosceva personalmente, un prestito di 75.000 euro che avrebbe dovuto restituire in 4 mesi.

L’imprenditore non ha potuto pagare il debito ed è stato portato al fallimento. La villetta in questione è andata all’asta e l’acquirente in questione l’ha poi riottenuta ad un valore nettamente inferiore. All’asta hanno partecipato i suoi familiari e due ventenni.

Le Iene Show 19 ottobre, truffe romantiche

La trasmissione si occupa delle truffe romantiche. La signora Marcella si era iscritta in una chat d’incontri in un periodo complicato delle propria vita. Viene contattata da molte persone ma rimane affascinata da un certo Ben Morris, un signore inglese che vende pietre preziose. Il profilo però ovviamente è finto perché dietro si nascondeva un’organizzazione criminale nigeriana.

Morris la ricopriva di attenzioni ma gradualmente ha iniziato a chiederle sempre più denaro. La signora Marcella doveva trasferire le somme su conti sempre differenti. E’ arrivata a spendere tutti i suoi risparmi, circa 60.000 euro.

Quando ha compreso di essere stata truffata ha esporto denuncia. Da allora ha cominciato ad essere minacciata da Jerry, il ragazzo nigeriano che si nascondeva dietro il profilo. Le Iene lo hanno rintracciato per esortarlo a restituire il denaro alla signora Marcella. Del caso se ne occupano gli inquirenti.

Le Iene Show 19 ottobre, i contatori di energia

Si cambia argomento con i contatori di energia. Maurizio Recca, ingegnere microelettronico, ha notato delle anomalie sui propri contatori. Tenendoli sotto controllo per un lungo periodo ha notato che è stato eseguito un aggiornamento del software. La prima volta nel 2019, la successiva nel 2021.

L’aggiornamento ha fatto crescere una discrepanza tra i contatori perché prima mantenevano più o meno gli stessi consumi. Recca ha inviato numerose istante a diversi organi, tra i quali anche l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio, gli organismi di controllo e all’Unione Europea. Ma non ha mai ottenuto aiuto o risposte concrete.

Le Iene ripropongono lo scherzo ad Enzo Miccio, avvenuto il 15 ottobre 2020. La sua assistente Carolina ha finto di avere una relazione con il futuro sposo del matrimonio che stanno organizzando. La storia con il cliente potrebbe rovinare la reputazione di Miccio.

L’intervista a Francesca Michielin

Le Iene mandano in onda l’intervista a Francesca Michielin che ha da poco pubblicato il suo ultimo singolo Nei tuoi occhi. Racconta di essere di Bassano Del Grappa e di avere alcuni tatuaggi. Ha dato il primo bacio a 13 anni e non ha mai avuto una relazione sentimentale con una donna.

E’ favorevole al divorzio e all’aborto. Non sa cambiare un pannolino, preparare una carbonara, cambiare una gomma alla macchina. E’ una grande tifosa della Juventus.

