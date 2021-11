Stasera in tv giovedì 4 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 4 novembre 2021. Rai 1 propone il film tv La scelta di Maria. Su Rete 4 Paolo Del Debbio invece conduce un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio.

Stasera in Tv giovedì 4 novembre 2021, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda il film biografico del 2021, La scelta di Maria con Sonia Bergamasco. Ottobre 1921. Maria Bergamas, una contadina di Trieste, ha perso un figlio durante la Guerra. Un giorno viene chiamata a scegliere quale salma, tra le 11 messe a disposizione, verrà posta del Monumento dedicato al Milite Ignoto.

Rai 2, alle 21:00, trasmette Quelli che… con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nell’anniversario dei 60 anni di Rai 2 vengono proposti degli storici successi della seconda rete, insieme ad alcuni protagonisti. Focus anche sui fatti della settimana. Tra gli ospiti Alessandro Greco, Adriano Panatta, il professor Andrea Maggi, Lucia Gravante.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda la prima puntata di Che fine ha fatto baby Jane?. Franca Leosini, nei due appuntamenti previsti, rincontra a distanza di tempo alcuni protagonisti di Storie Maledette per comprendere come è cambiata la loro vita. Tra questi Filippo Addamo uscito dal penitenziario nel 2019 dopo la condanna di 17 anni per l’omicidio della madre.

Stasera in Tv giovedì 7 ottobre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della terza dose del vaccino anti Covid, dei no Vax e del rave che si è svolto a Torino. Tra gli ospiti della puntata: Vittorio Feltri, Fabrizio Pregliasco, Annamaria Bernini, Davide Faraone, Giuliano Granato, Stefano Fassina, Maurizio Gasparri, Emanuele Fiano e Giovanni Donzelli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette lo show D’Iva. Si tratta della prima di due serate evento dedicate ad Iva Zanicchi. Sul palco si alternano numerosi cantanti ed ospiti per renderle omaggio. Tra questi Gigi D’Alessio, Silvia Toffanin ed Orietta Berti.

Su Italia 1, alle 21.25, va in onda film azione del 2012, Jack Reacher- La prova decisiva con Tom Cruise. James Barr, ex tiratore scelto dell’esercito, viene arrestato e chiuso in prigione con l’accusa di aver ucciso cinque persone. L’uomo decide di chiedere aiuto a Jack Reacher. Sarà quest’ultimo ad occuparsi del caso per scoprire ciò che è realmente accaduto.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Come accade ogni settimana Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti dell’economia, della politica e dell’attualità. Tra questi i no Vax, i no Green Pass e la somministrazione della terza dose di vaccino.

Nove, alle 21.25, trasmette Il Contadino cerca moglie con Gabriele Corsi. Prosegue la convivenza tra i cinque protagonisti e le ragazze. I contadini però devono iniziare a scegliere quali pretendenti eliminare.

I film stasera su Rai Movie, Paramount Network

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2003, La giuria con John Cusack. Un’ azienda che produce armi decide di affidarsi ad uno spietato avvocato per vincere una causa milionaria. Il legale però dovrà fare i conti con Nicholas Easter, uno dei membri della giuria.

Paramount Network, alle 21.10, trasmette il film commedia del 2003, Law of attraction- Matrimonio in appello con Julianne Moore. Audrey e Daniel sono due noti avvocati divorzisti di New York. Quando si trovano uno di fronte l’altra per occuparsi della causa di separazione dei rispettivi clienti, moglie e marito, finiscono per innamorarsi. In tribunale però continueranno a sfidarsi.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2016, The Transporter legacy con Ed Skrein. Frank Martin lavora come autista in Costa Azzurra. Quando viene obbligato a trasportare una donna di nome Anna, dovrà fare i conti con alcuni criminali che sono sulle sue tracce.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2013, Confine a nord con Bruce Dern. 1956. Austen, un bambino di dieci anni, va a vivere nella fattoria dei nonni per volere dei genitori. Austen scoprirà molti segreti di famiglia che erano sepolti da tempo.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, trasmette il film commedia del 1997, Ovosodo con Claudia Pandolfi. L’adolescente Piero, conosciuto da tutti come Ovosodo, vive in un quartiere popolare di Livorno. E’ molto legato alla professoressa Giovanna e al suo migliore amico Tommaso. Tutto cambia quando scopre che Tommaso deve lasciare l’Italia per partire per gli Stati Uniti.

Stasera in Tv giovedì 4 novembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2019, Hard Night falling: una notte per morire con Dolph Lundgren. Nel corso di una serata di gala un gruppo di criminali fa irruzione nella villa per una rapina. I ladri non sanno però che tra i presenti c’è un agente segreto che farà di tutto per salvare gli ostaggi.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2005, Match Point con Scarlett Johansson. Chris Wilton, maestro di tennis, ha sposato una ricca londinese per migliorare il proprio tenore di vita. Il matrimonio rischia di entrare in crisi quando Chris si innamora di un’attrice.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantascienza del Mimzy- Il segreto dell’universo con Chris O’Neil. Emma e Noah trovano casualmente una scatola che contiene dei vecchi giocattoli. Quando iniziano a giocarci sviluppano magicamente un’intelligenza fuori dal comune.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2019, Hell on the border- cowboy da leggenda con David Gyasi. Il film racconta la storia di Bass Reeves, primo maresciallo di colore del selvaggio West, che ha il compito di fermare uno spietato fuorilegge.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2017, Premonition con Sandra Bullock. Linda viene a conoscenza che suo marito ha perso la vita in un tragico incidente d’auto. L’indomani però al suo risveglio lo trova in cucina incolume. Linda inizia così a pensare che potrebbe trattarsi di una premonizione.

