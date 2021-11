Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, Storia di una famiglia perbene 17%, Old Man & The Gun 12.6%

Condividi su







Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021. La prima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno in onda su Canale 5 vince la serata. Supera il film proposto da Rai 1 Old Man & the Gun. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, il prime time

Su Rai 1 Old Man & the Gun ha registrato 2.643.000 telespettatori con 12.6%.

Su Rai 2 Il Cacciatore 3 è seguito da 944.000 spettatori con 4.7%.

Su Canale 5 Storia di una Famiglia Perbene 3.156.000 telespettatori con 17%.

Su Rete 4 Zona Bianca è seguito da 587.000 spettatori con 3.7%.

Su Italia 1 Honolulu è visto da 876.000 persone con 4.9%.

Su La 7 Non è L’Arena 712.000 spettatori con 4.4%.

Su Tv8 X Factor 329.000 spettatori con 1.8%.

Su NOVE Accordi & Disaccordi 228.000 con 1%.

Su Real Time Beauty Bus 210.000 con 0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, la fascia preserale Blob al 5.3% Su Rai 1 L’Eredità- La Sfida dei 6 3.292.000 con 20%. L’Eredità 4.421.000 con 22.7%. Su Rai 2 Blue Bloods 460.000-2.5%. NCIS Los Angeles 763.000 con 3.5%. Su Rai 3 TGR 2.807.000 con 13.8%. Blob 1.154.000 con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera- Inizia la Sfida 2.352.000-15%. Caduta Libera 3.567.000-18.9%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 771.000 persone con 3.5%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag 507.000 con 2.9%. CSI 579.000 con 2.8%. Su La 7 Ghost Whisperer 180.000 con 1.2%- 227.000 con 1.2%. Su Tv8 Piatto Ricco 216.000 spettatori con 1%. Su NOVE Cash or Trash- Chi Offre di Più 226.000 con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, l’access prime time Soliti Ignoti- il Ritorno vince ancora su Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti- Il Ritorno ha registrato 4.746.000 telespettatori con 19.5%. Su Rai 2 TG2 Post è seguito da 862.000 spettatori con 3.5%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.348.000 con 5.8%. Un Posto al Sole 1.721.000 con 7.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 4.106.000 persone con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 980.000 con 4.1%- 861.000 con 3.5%. Su Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.108.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e Mezzo 1.631.000 telespettatori con 6.7%. Su Tv8 Guess My Age 413.000 spettatori con 1.7%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 436.000 con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, daytime mattutino

Agorà all’8.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 981.000-18.1%; 1.007.000-14.7%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.668.000 con 14.3%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 306.000-5.6%. I Fatti Vostri 584.000-7.7%; 928.000-8.1%.

Su Rai 3 Agorà 471.000-8.3%. Agorà Extra 368.000-6.9%. Elisir 564.000-8.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 1.015.000-18.5%; 899.000-6.8%. Forum 1.563.000 con 17.4%.

Su Rete 4 Hazzard 112.000-2.1%. Il Segreto 203.000-1.7%.

Su Italia 1 GF Vip 6 daytime 688.000- 5.1%. Sport Mediaset 887.000-6%.

Su La 7 L’Aria che Tira 314.000-4.5%; 457.000-3.8%.

Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, day time pomeridiano

Amici al 19.5%

Su Rai 1 Oggi è Un Altro Giorno 1.753.000-13.4%. La Vita in Diretta 1.896.000- 15.9%; 2.252.000-16.7%.

Su Rai 2 Ore 14 642.000-4.6%. Detto Fatto 376.000- 3.4%. Una Parola è Troppo 345.000- 2.8%.

Su Rai 3 #Maestri 485.000-4.1%. Aspettando Geo 989.000-8.8%. Geo 1.655.000-12.3%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.751.000-22.2%. Amici 2.146.000-19.5%. Pomeriggio Cinque 1.733.000 -14.1%; 1.983.000-14.7%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 911.000 persone con 6.7%.

Su Italia 1 Young Sheldon 416.000-3.6%. Big Bang Theory 370.000-3.3%. Due Uomini e Mezzo 273.000 -2.3%.

Su La 7 Tagadà 352.000 con 3%. Tagadoc 161.000 con 1.3%.

Su Tv8 Natale a Maple Creek 237.000- 2.1%. Vite da Copertina 112.000-0.9%.

Ascolti Tv mercoledì 3 novembre 2021, seconda serata

Maurizio Costanzo Show al 13.3%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 676.000 telespettatori con 7.3%.

Su Rai 2 Restart è seguito da 206.000 spettatori con 2.3%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte è seguito da 549.000 spettatori con 7.8%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 823.000 spettatori con 13.3%.

Su Rete 4 Cogan – Killing Them Softly è visto da 115.000 persone con 3.1%.

Su Italia 1 Before Pintus 414.000 con 5.8%- 264.000 con 5.7%.

