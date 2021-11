Chi l’ha visto? diretta 3 novembre: il caso di Paola Tonoli

Condividi su







Mercoledì 3 novembre su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?.

Federica Sciarelli si occupa nuovamente di Giovina “Gioia” Mariano. Si tratta dell’ex dipendente del Comune di Pescara di cui non si hanno notizie da oltre quattro anni. Si sofferma anche sulla scomparsa di Paola Tonoli, l’insegnante di scuola elementare di Desenzano del Garda.

Chi l’ha visto?, la diretta del 3 novembre

In apertura della diretta del 3 novembre Federica Sciarelli si occupa di un’emergenza. La signora Filomena Toriello, 45 anni, è scomparsa domenica scorsa da Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Ha un figlio di 15 anni e sta attraversando un periodo di fragilità.

In collegamento i familiari raccontano che ha lasciato a casa i documenti, tutti gli effetti personali e non si era mai allontanata. Aggiungono che aveva conosciuto delle persone sui social e sospettano che sia andata via con un uomo, che vive in Calabria, con il quale ha iniziato una relazione. I familiari sperano solo che dia presto sue notizie.

La conduttrice si collega poi con Selva di Val Gardena per raccontare la storia di Ivo Rabanser. L’uomo era scomparso nel 1996 e da allora non si avevano più sue notizie. E’ tornato dopo 25 anni per accoltellare, lo scorso 30 ottobre, il fratello. Quest’ultimo è stato operato d’urgenza ed è fuori pericolo. In tutto questo arco di tempo Rabanser si era rifugiato tra le montagne.

Chi l’ha visto?, La storia di Maddalena

Federica Sciarelli cambia argomento occupandosi della signora Maddalena, che vive a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. La donna è stata picchiata selvaggiamente da due vicini di casa che vivono al piano di sotto. La violenza è scaturita da una perdita d’acqua partita dal piano di Maddalena. Dopo il ricovero in ospedale e 10 giorni di prognosi, la signora viene aggredita altre due volte.

La trasmissione mostra le immagini del suo viso gonfio e tumefatto. Ma anche il filmato che Maddalena ha registrato durante una delle aggressioni. Anche un’altra condomina, Ionela, è stata picchiata dai due uomini. I presunti autori, intervistati da Chi l’ha visto?, negano tutte le accuse a loro carico.

