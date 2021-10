Chi l’ha visto? diretta 27 ottobre: il caso di Gioia, le ricerche di Gerardo

Condividi su







Stasera in tv domenica 24 ottobre 2021. Su Raitre, il talk show Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Tv8 invece va in onda Masterchef Italia.

Stasera in tv domenica 24 ottobre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Cuori. Due episodi. Il primo s’intitola, “Padri e figli”. Corvara (Daniele Pecci) e lo staff attendono la visita del Vescovo: il suo parere positivo potrebbe sbloccare i fondi per il trapianto di cuore. Poi, l’arrivo in ospedale di una giovane paziente porta tensioni tra Alberto, che vuole operarla, e Delia, che invece si oppone. A seguire, “Inutili bugie”. Le condizioni di Rosa si sono stabilizzate, ma il suo cuore non è ancora fuori pericolo. Mosca dà a Delia due giorni di tempo per trovare una soluzione, altrimenti se ne occuperà lui.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Da Brian May dei Queen al regista Quentin Tarantino, anche in questa nuova edizione Fabio Fazio riesce ad intervistare alcune tra le più grandi star internazionali dello spettacolo. Come sempre la serata si chiude al Tavolo con gli ospiti fissi, tra cui Orietta Berti, Nino Frassica e Gigi Marzullo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente –Prima serata. Anche stasera non mancano di certo gli spunti di discussione per Veronica Gentili e i suoi ospiti. Protagonista del programma è come sempre l’attualità, dall’escalation di violenze da parte di una frangia dei cosiddetti “No Green Pass”, alla situazione politica dopo i ballottaggi di Roma, Torino e Trieste.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà La notte di Scherzi a parte. A una settimana dalla fine dello show di Enrico Papi rivediamo i momenti più divertenti delle sei puntate. Come lo scherzo ai danni di Federica Pellegrini, che si è infuriata per i danni alla sua auto, complice il fidanzato Matteo Giunta. Non mancherà uno degli scherzi realizzati in prima persona da Papi.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. L’appuntamento con le “Storie di uomini e di mondi” che rappresentano il segno distintivo del programma condotto da Andrea Purgatori si rinnova anche stasera. Gli argomenti spaziano dall’antichità all’età contemporanea.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Per giudicare le creazioni dei concorrenti durante l’Invention Test, dedicato stasera alla sperimentazione culinaria, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ospitano lo chef Terry Giacomello.

I film di questa sera domenica 24 ottobre 2021

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Scott Speer, Il sole a mezzanotte – Midnight sun, con Bella Thorne. A causa di una rara malattia, la giovane Kate deve vivere al riparo della luce. Ma, una notte, il destino le fa incontrare Charlie: insieme vivranno un amore in modo del tutto speciale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 1016, di David Yates, The Legend of Tarzan, con Alexander Skarsgard, Margot Robbie. Dopo essere cresciuto nella giungla africana, Tarzan (Alexander Skarsgard) ha raggiunto Londra dove vive da tempo con la moglie Jane (Margot Robbie). Quando viene inviato in Congo come emissario del Parlamento, però, si trova a fronteggiare una serie di insidie e complotti orditi alle sue spalle.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1979, di e con Sylvester Stallone, Rocky II. Dopo il match con il campione del mondo, Rocky decide di abbandonare la boxe e sposare Adriana. Ma i soldi incassati dall’incontro finiscono presto. Così quando Apollo Creed gli offre la rivincita lui accetta.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1991, di Martin Scorsese, Cape Fear – Il promontorio della paura, con Robert De Niro, Nick Nolte. L’ex galeotto Max Cady perseguita l’avvocato che a suo giudizio non è stato in grado di difenderlo al processo. La resa dei conti sarà spietata.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film thriller del 2003, di John McTiernan, Basic, con John Travolta. Un investigatore della Narcotici, ex militare, deve far luce sulla scomparsa di un sergente istruttore e di alcuni cadetti, durante un’esercitazione nella giungla. Le versioni dei sopravvissuti non lo convincono.

Stasera in tv domenica 24 ottobre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di P. Feig, Le amiche della sposa, con Maya Rudolph, Kristen Wiig. La quarantenne Annie deve organizzare il matrimonio della sua miglior amica, Lillian. Non è un incarico facile, ma lei è determinata a portarlo a termine con successo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di David Gordon Green, Stronger – Io sono più forte, con Jake Gyllenhaal. La storia di Jeff Bauman, l’uomo che perse entrambe le gambe nell’attentato della maratona di Boston del 2013. Dovette affrontare una lunga riabilitazione fisica ed emotiva.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Jonathan Sobol, L’arte del furto, con Kurt Russell. Crunch Calhoun, motociclista acrobatico e ladro nel tempo libero, propone al fratello Nicky un colpo mirabolante: rubare un libro dal valore inestimabile. Nicky accetta.

