Il piccolo Francesco, la storia del Santo diventa un cartone animato: dove e quando vederlo

Condividi su







Il piccolo Francesco n cartone animato prende il via dal 6 novembre alle 10.05 su Tv2000, all’interno del programma “Caro Gesù. Insieme ai bambini”. Un progetto dedicato non solo ai più piccoli, ma anche ai giovani e agli adulti.

‘Il piccolo Francesco’ cartone animato: puntate e info

Pace, dialogo e fraternità: con questo messaggio universale San Francesco vuole raggiungere i più piccoli con un nuovo cartone animato targato dall’emittente Cei. Un messaggio che assume maggiore importanza e rilievo in un’epoca segnata dalla pandemia da Covid-19.

La narrazione de Il Piccolo Francesco in cartone animato si snoda in ventisei episodi della durata di dieci minuti circa. In ciascuna puntata si racconta la vita di San Francesco d’Assisi. La modalità con cui viene fatto il racconto ai più piccoli è in chiave giocosa, divertente e a tratti anche poetica al fine di far emergere la ricchezza della vita del Santo patrono d’Italia, ma anche quella dei suoi tanti insegnamenti.

Il piccolo Francesco in cartone animato, il cui titolo originale è O Pequeno Francisco, è della casa di produzione brasiliana Arte Piedosa, la cui peculiarità è di essere formata da un gruppo di cristiani che cercano di mostrare la bellezza della Chiesa Cattolica attraverso le vignette.

Il piccolo Francesco’ è scritto da Emerson Josè con Felipe Pessôa Ribeiro. Storyboard di Eric Vanucci. La direzione artistica è di Rafael Lucino, la direzione d’animazione di Denis Russo. La versione italiana è curata dalla video Delta production.

Il piccolo Francesco cartone animato: la trama

I bellissimi disegni de Il piccolo Francesco condurranno lo spettatore in grandi missioni, grazie alla semplicità delle linee e delle forme geometriche, esplorando colori vibranti e tanta luce. In ogni episodio si apprende una virtù vissuta da San Francesco, oltre a imparare un canto che aiuta a diffondere il messaggio centrale.

Si parlerà quindi dell’incontro con il lupo, la creazione del presepe e tanto altro. Per la produzione de Il piccolo Francesco in cartone animato, ci sono volute molta pianificazione, sudore, superamento di imprevisti e avversità, un lungo tempo cronologico e una squadra che non si è risparmiata.

Tv2000 per i bambini: ‘Caro Gesù’

Il piccolo Francesco in cartone animato si inserisce all’interno della rubrica ‘Un Santo per amico’ di ‘Caro Gesù‘, primo programma dell’emittente Cei dedicato interamente ai bambini. Le vite eroiche e avventurose dei santi diventano brevi racconti grazie alle illustrazioni di Ugo D’Orazio.

Prima de Il Piccolo Francesco in cartone animato, ci sono stati Sant’Ignazio di Loyola, San Patrizio (29 maggio), San Giacomo di Compostela (5 giungo), a cui si sono aggiunti: Santa Chiara e Santa Giovanna d’Arco. I bambini non sono solo i destinatari dei prodotti televisivi proposti, ma anche protagonisti.

I piccoli ascoltatori scrivono a Gesù mandando un filmato. Ad un giovane catechista è invece affidato l’arduo compito di rendere più fruibile ai più piccoli la comprensione degli argomenti e dei temi più complessi e difficili. Ad intrattenere i bambini con il racconto delle fiabe più belle e dei miti c’è un cantastorie. Alimentando così in loro il desiderio di conoscenza, ma anche di liberare e scatenare la fantasia.

Un brillante sacerdote è un mago munito di carta e colori, strumenti che aiuteranno i bambini a dare ali all’immaginazione. Nel programma c’è anche uno spazio dedicato al commento del Vangelo della domenica.

In aggiunta c’è anche il pappagallo Tommasino. I protagonisti di Caro Gesù sono: Emmanuele Magli, Martina Folena, don Dino Mazzoli e suor Roberta Vinerba. Si può rivedere la puntata dopo la messa in onda, collegandosi al portale Tv2000.

Condividi su