Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, Tale e Quale Show 22.6%, GF Vip 19.6%

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021. La finale di Tale e Quale Show trionfa nel prime time. In crescita il GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, il prime time

Su Rai 2 The Good Doctor 4 1.043.000 con 4.3%. The Resident 3 855.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Vitti d’arte, Vitti d’amore è seguito da 593.000 spettatori con 2.6%.

Su Canale 5 GF Vip 6 è visto da 3.098.000 persone con 19.6%.

Su Rete 4 Quarto Grado è seguito da 1.016.000 spettatori con 5.7%.

Su Italia 1 Le Iene Show è visto da 991.000 persone con 5.8%.

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 763.000 spettatori con 4.5%.

Su Tv8 Petra 318.000 spettatori con 1.4%.

Su NOVE Fratelli di Crozza 1.091.000 spettatori con 4.8%.

Su Real Time Bake Off – Dolci in Forno 573.000 con 2.5%.

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, la fascia preserale Blob al 6.3% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 3.130.000- 19.5%. L’Eredità 4.416.000-23%. Su Rai 2 Blue Bloods 445.000 con 2.5%. N.C.I.S.- Unità Anticrimine 759.000 con 3.6%. Su Rai 3 Tg Regione 2.919.000 con 14.7%. Blob 1.313.000 con 6.3%. Su Canale 5 Caduta Libera! Inizia la Sfida 2.545.000 con 16.6%. Caduta Libera! 3.660.000 con 19.7%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore è visto da 843.000 persone con 4%. Su Italia 1 C.S.I. – Scena del Crimine 558.000 telespettatori con 2.7%. Su La 7 Ghost Whisperer 217.000 con 1.2%. Su Tv8 Piatto Ricco 199.000 con 1%. Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 218.000 con 1.1%. Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, l’access prime time Che Succ3de? al 6.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.861.000 telespettatori con 20.6%. Su Rai 2 Tg2 Post è seguito da 915.000 spettatori con 3.8%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.452.000 con 6.5%. Un Posto al Sole 1.816.000 con 7.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.635.000 persone con 15.3%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.174.000 con 5.2%- 1.082.000 con 4.5%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.096.000 telespettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.574.000 spettatori con 6.7%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età 372.000 con 1.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco 402.000 con 1.7%.

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, daytime mattutino

Forum al 18.9%

Su Rai 1 Storie Italiane 746.000-15.9%. Santa Messa di Papa Francesco 780.000-13.9%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.510.000-14.4%.

Su Rai 2 Radio2 Social Club 231.000 con 4.7%. I Fatti Vostri 440.000-6.9%; 953.000-9.7%.

Su Rai 3 Agorà 456.000-8.7%. Agorà Extra 350.000-7.4%. Elisir Speciale 378.000-6.3%.

Su Canale 5 Mattino Cinque 987.000-19.7%; 896.000-19%. Forum 1.490.000 con 18.9%.

Su Rete 4 Hazzard 132.000 con 2.8%. Il Segreto 236.000 con 2.2%.

Su Italia 1 GF Vip daytime 657.000 con 5.2%. Sport Mediaset 816.000 con 5.8%.

Su La 7 L’Aria che Tira 275.000 con 4.6%- 396.000 con 3.7%.

Su Tv8 4 Ristoranti 102.000 con 1.3%. 4 Hotel 151.000 con 1.2%.

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, day time pomeridiano

Tagadà al 3%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno 1.709.000-13.6%. La Vita in Diretta 2.081.000-18.4% ; 2.387.000-18.3%.

Su Rai 2 Ore 14 624.000 con 4.7%. Detto Fatto 455.000 con 4.2%.

Su Rai 3 Tg Regione 2.452.000-17.4%. Aspettando… Geo 614.000-5.9%. Geo 1.456.000-11.4%.

Su Canale 5 Uomini e Donne 2.688.000-22.7%. Amici 1.956.000-18.9%. Pomeriggio Cinque 1.824.000 -15.4%; 2.114.000-16.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 785.000 con 6%. Hamburg Distretto 21 399.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Young Sheldon 531.000-4.7%. Big Bang Theory 389.000-3.7%. Due uomini e mezzo 246.000 -2.2%.

Su La 7 Tagadà 339.000 con 3%. Tagadoc 155.000 con 1.2%.

Su Tv8 Vite da Copertina 128.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv venerdì 5 novembre 2021, seconda serata

Onorevoli Confessioni all’1.7%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 696.000 telespettatori con 8.8%.

Su Rai 2 Onorevoli Confessioni è visto da 194.000 persone con 1.7%.

Su Rai 3 La Versione di Fiorella 275.000 telespettatori con 1.5%.

Su Canale 5 Tg5 Notte è seguito da 566.000 spettatori con 15.8%.

Su Rete 4 Caccia alla Spia – The Enemy Within 229.000 con 4.2%.

Su Italia 1 I Griffin 295.000 con 5.5%- 234.000 con 5%.

Su La 7 TgLa7 182.000 con 3.7%.

