Linea Blu 6 novembre: ultima puntata, Donatella Bianchi a Marettimo

Sabato 6 novembre va in onda l’ultima puntata stagionale di Linea Blu. L’appuntamento è alle ore 14:00 su Rai 1. A partire dal 13 novembre prende il suo posto il programma Dedicato, condotto da Serena Autieri.

Sette giorni fa Donatella Bianchi si era occupata delle biodiversità del Mediterraneo. Oggi invece conclude il suo viaggio a Marettimo.

Linea Blu 6 novembre, Marettimo

Nell’ultima puntata di Linea Blu Donatella Bianchi arriva a Marettimo, che conta circa 680 abitanti. Si tratta dell’isola più incontaminata dell’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. E’ inserita nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi che è stata istituita esattamente 30 anni fa, nel 1991.

La Riserva Naturale è la più estesa d’Europa e comprende Marettimo, Levanzo, Isole di Favignana. Ma anche Formica e Maraone. Il territorio è ricco di una cospicua varietà di flora e di fauna.

Le sue acque cristalline infatti sono popolate da numerosi pesci e crostacei. E’ infatti possibile trovare aragoste, polpi, cernie, calamari, murene. Ma anche ricci, saraghi e gronchi. Sui fondali invece si possono ammirare lunghe distese di Posidonia, di Coralli e di Gorgonie, in particolare gialle e rosse.

Il territorio inoltre offre agli amanti del trekking alcuni percorsi immersi nella natura. Sono suddivisi per difficoltà, da quelli per principianti a quelli riservati agli esperti.

La Storia di Marettimo

Donatella Bianchi oltre ad esplorare le bellezze del territorio racconta i telespettatori anche la storia dell’isolotto siciliano. Durante la Battaglia delle Egadi, svoltasi nel 241 a.C., venne sancita la fine della Prima Guerra Punica, combattuta fra Roma e Cartagine. Vinse la flotta romana che era guidata dal console Gaio Lutazio Catulo.

Per l’occasione la conduttrice racconta l’arrivo di uno dei rostri al castello di Punta Troia. Realizzati in bronzo, venivano montati sulle prue delle navi per essere utilizzati come arma per affondare le imbarcazioni nemiche. Il racconto storico è arricchito da alcune testimonianze.

Linea Blu

Nel corso della sua visita però Donatella Bianchi si occupa anche del sistema scolastico di Marettimo, tra le difficoltà logistiche del territorio e l’amore incondizionato per la propria terra.

Linea Blu, Levanzo

Nella puntata del 6 novembre Fabio Gallo invece si trova a Levanzo, che conta meno di 300 abitanti. E’ l‘isola più piccola delle Egadi e si estende per appena 5 km². Nonostante le sue dimensioni contenute è un luogo ricco di attrazioni.

Il territorio è costituito da rocce calcaree che caratterizzano le sue numerose grotte. Una di esse è la Grotta del Genovese che è situata nella zona nord orientale dell’isola. Scoperta nel 1949, è raggiungibile solo attraverso un sentiero che parte dal borgo che è formato da un centinaio di abitazioni che affacciano sul mare. I visitatori però possono anche ammirare il Faro di Capo Grosso, che è attivo dal 1858.

