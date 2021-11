Stasera in tv sabato 6 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in tv sabato 6 novembre 2021. Su Raiuno il varietà Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Su Rete 4, il film di spionaggio 007 – L’uomo dalla pistola d’oro con Roger Moore.

Stasera in tv sabato 6 novembre 2021, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il varietà Ballando con le stelle. Ottima partenza per lo show di Milly Carlucci, che ottiene uno share che sfiora il 24%. Al suo fianco, come di consueto, Paolo Belli. Tra i concorrenti che si stanno distinguendo c’è sicuramente Morgan, con la maestra Alessandra Tripoli, Arisa con Vito Coppola e l’83enne Memo Remigi.

Su Raitre, alle 21.45, l’attualità con Indovina chi viene a cena. La puntata si intitola “Eternamente sani”: Sabrina Giannini indaga sul segreto dell’elisir di lunga vita in cinque zone del mondo: una di queste è la Sardegna, regione con il più alto numero di centenari al mondo. La giornalista li ha incontrati per provare a carpire il loro segreto.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con L’acrobata. Laura Forti mette in scena la vita tragica e avventurosa di suo cugino Josè, l’attore Alessandro Bruni Ocana. Chiamato Pepo in famiglia ed Ernesto (come Che Guevara) dai compagni di lotta, venne ucciso in Cile per aver attentato alla vita di Pinochet.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Il programma condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni continua a far registrare ottimi ascolti con uno share del 24%. Tra i talenti ammessi direttamente alla finale c’è Cristian Sabba, l’undicenne di Pioltello (Milano) che salta la corda e che ha stupito Sabrina Ferilli.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Emilia per incoronare il miglior ristorante-bottega di Parma e provincia. In lizza ci sono la Xalumeria Tre Portici, l’Osteria Golosia, Il Ristorante Alfione e la Trattoria Scarica. Lo special sono gli anolini.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Le due figlie di Tammy fanno di tutto per dedicarsi alla madre, ma sembra che la donna non abbia la forza di reagire. Il dottor Now interviene per far affrontare a Tammy i suoi problemi e le difficoltà che la legano al cibo.

I film di questa sera sabato 6 novembre

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Yuan Attal, Quasi nemici – L’importante è avere ragione, con Camélia Jordana, Daniel Auteuil. Neila si iscrive all’Università di Panthéon-Assas a Parigi per diventare avvocato. Ma si scontra con il professor Mazard, celebre per le sue provocazioni.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1974, di Guy Hamilton, 007 – L’uomo dalla pistola d’oro, con Roger Moore. Una banda criminale vuole impadronirsi di un congegno per lo sfruttamento dell’energia solare e assolda il killer Scaramanga (Christopher Lee). Cresciuto in un circo, l’uomo colpisce le sue vittime con proiettili d’oro. James Bond (Roger Moore) tenta di fermarlo, inseguendolo da Beirut fino in Thailandia.

Su 20 Mediaset, invece, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di Roger Spottiswoode, Il sesto giorno, con Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport. Un miliardario infrange la legge e conduce esperimenti di clonazione umana nei suoi laboratori. Ma commette l’errore di replicare Adam, muscoloso pilota di aerei militari.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2012, di Nicholas Jarecki, La frode, con Richard Gere, Susan Sarandon. Robert Miller ha costruito il suo impero finanziario attraverso una serie di speculazioni illegali. Ora deve vendere prima che vengano a galla tutti gli illeciti commessi.

Stasera in tv sabato 6 novembre 2021, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Max Richter, Opera senza autore, con Tom Schilling. La Germania passa dal Terzo Reich alla costruzione del Muro di Berlino. Intanto l’artista Kurt Barnert intreccia una relazione con la studentessa Elisabeth. Ma il passato torna a farsi spazio nelle loro vite.

Su Sky Cinema Family, infine, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2. Il panda Po, diventato Guerriero Dragone, protegge la Valle della Pace con i suoi amici. Ma un nuovo nemico lo costringe a tornare in azione e l’antica arte del kung fu potrebbe non bastare a fermarlo.

