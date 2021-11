Stasera in tv giovedì 11 novembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su







Stasera in Tv giovedì 11 novembre 2021. Su Rai 3 va in onda l’ultimo appuntamento di Che fine ha fatto Baby Jane? con Franca Leosini. Su La7 invece Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 11 novembre 2021, Rai

Su Rai 1, alle 21:30, va in onda il primo appuntamento della fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi. Nell’episodio Socrate l’insegnante di Filosofia Dante decide di tornare a vivere a Roma per occuparsi del figlio Simone, in quanto l’ex moglie per motivi lavorativi si è trasferita a Glasgow. Dante si ambienta subito nel nuovo liceo ma i rapporti con il figlio sono conflittuali.

Nell’episodio Roland Barthes Simone decide di lasciare la fidanzata Laura e lei non riesce a farsene una ragione. Per vendetta finge di essere incinta per riuscire a riconquistarlo.

Rai 2, alle 21:00, propone Quelli che con Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel corso della puntata si alternano momenti di comicità e musica ma anche spazi dedicati alla politica, all’attualità e allo sport. Tra gli ospiti della puntata: Tommaso Labate, Adriano Panatta, Massimo Bagnato, Pippo Civati e Antonio Razzi.

Su Rai 3, alle 21.25, va in onda la seconda ed ultima puntata di Che fine ha fatto Baby Jane?. Franca Leosini intervista Katharina Miroslawa. E’ stata condannata a 21 anni e 6 mesi per l’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza. La Miroslawa è uscita di prigione nel 2013.

Stasera in Tv giovedì 11 novembre 2021, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, manda in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio. Paolo Del Debbio si occupa, tra gli altri, della possibile somministrazione del vaccino anti Covid ai bambini, delle occupazioni abusive, delle difficoltà di integrazione delle comunità nomadi. Ma anche i furbetti del Green Pass. Tra gli ospiti Daniela Santanchè, Gianfranco Librandi, Silvia Sardone, Andrea Ruggieri e Davide Faraone.

Canale 5, alle 21.25, trasmette D’Iva. Secondo ed ultimo appuntamento dello show dedicato all’Aquila di Ligonchio, ovvero Iva Zanicchi. Si alternano momenti musicali e di intrattenimento. Salgono sul palco, tra gli altri, Romina Power e Rosario Flores.

Italia 1, invece, alle 21.25, propone il film azione del 2016, Jack Reacher- Punto di non ritorno con Tom Cruise. Quando il maggiore dell’esercito Susan Turner finisce in prigione per spionaggio Jack Reacher decide di tornare in Virginia per aiutarla a dimostrare la sua innocenza.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Anche questa settimana Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti di attualità, politica ed economia. I fatti vengono commentati da alcuni ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette la settima puntata de Il Contadino cerca moglie con Gabriele Corsi. Si avvicina sempre più il momento della scelta definitiva dei cinque protagonisti alle prese con le ultime pretendenti rimaste.

I film stasera su Rai Movie, Cine34

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2002, Via dall’incubo con Jennifer Lopez. Slim decide di scappare da un marito violento portando con sé anche la propria figlia. Quando viene a conoscenza che il coniuge la sta cercando, Slim è obbligata a cambiare identità per far perdere le proprie tracce.

Cine34 alle 21.10, trasmette il film commedia del 1980, Mia moglie è una strega con Eleonora Giorgi. La strega Finicella è stata bruciata al rogo nel Seicento per volere del cardinale Emilio Altieri. Chiede il permesso al diavolo di tornare in vita ai giorni nostri per vendicarsi di colui che la mandò a morte.

I film trasmessi su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film spionaggio del 2016, Jason Bourne con Matt Damon. L’agente della Cia Jason Bourne torna in azione dopo 10 anni di inattività per fermare una spietata organizzazione criminale che vuole sfruttare la tecnologia per ottenere sempre più potere.

Su Premium Cinema 2, invece, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2007, Michael Clayton con George Clooney. Il noto ex pubblico ministero Michael Clayton lavora per un importante studio legale di New York. Gli viene affidato l’incarico di occuparsi di una grande azienda che è accusata di aver messo sul mercato un prodotto cancerogeno.

Premium Cinema 3, infine, alle 21.15, propone il film commedia del 1998, La bomba con Alessandro Gassmann. Due amici partono per New York per realizzare il sogno di diventare attori. Qui conoscono un altro italiano che condivide anche la loro stessa passione. Quando per gioco fingono di essere mafiosi ma la loro estorsione viene presa sul serio, continueranno a recitare la propria parte.

Stasera in Tv giovedì 11 novembre 2021, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, propone il film azione del 2012, Jack Reacher- la prova decisiva con Tom Cruise. Un ex tiratore scelto finisce in prigione con l’accusa di aver ucciso 5 persone. Chiede aiuto a Jack Reacher per scoprire chi sono i veri responsabili.

Sky Cinema Due, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2020, Worth- Il patto con Michael Keaton. La pellicola racconta la vera storia dell’avvocato Kenneth Feinberg. Il Congresso Americano gli ha affidato il compito di distribuire i risarcimenti alle vittime dell’attentato dell’11 settembre e alle loro famiglie.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2020, Le streghe con Anne Hathway. 1967. Il giovanissimo Hero Boy, scopre che all’interno di un hotel si sono riunite delle streghe capeggiate da Bruxa Raihna. Con l’aiuto di sua nonna e di due amici cercherà di fermare i loro piani diabolici.

Sky Cinema Action, alle 21.00, manda in onda il film fantastico del 2017, Power rangers con Elizabeth Rangers. Quattro amici che, frequentano la stessa scuola, sono dotati di superpoteri. Decidono di unire le proprie forze per salvare il mondo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film azione del 2021, Willy’s Wonderland con Nicolas Cage. Quando la propria auto subisce un guasto, un uomo mite e solitario accetta di pulire un centro divertimenti abbandonato in cambio della riparazione del proprio veicolo ma accadrà un fatto inaspettato.

Condividi su