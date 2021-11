Dedicato, Serena Autieri torna da sabato 13 novembre su Rai1

Condividi su







Dedicato torna dal 13 novembre: Serena Autieri rientra in tv il sabato pomeriggio di Rai1 con il format che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate 2021, tra musiche, canzoni, dediche ed interviste. Una riconferma che piace al pubblico televisivo.

Dedicato 13 novembre, il ritorno di Serena Autieri in tv

Si scaldano i motori per la prima puntata della stagione invernale del programma condotto da Serena Autieri che andrà in onda sabato 13 novembre alle ore 14.00. Dedicato non è solo i mille colori della musica ma anche le parole dei libri, che spesso racchiudono delle romantiche ed emozionanti dediche.

Questi sono gli elementi principali del pomeriggio Rai 1 nel fine settimana in quel sabato che precede la domenica e che inaugura il tempo dedicato al relax, che permette quindi di specchiarsi nelle storie degli altri, non poi tanto lontane dalle nostre.

A condurci in questo viaggio dei sentimenti in Dedicato dal 13 novembre sarà come sempre Serena Autieri che, con grazia, simpatia, sensibilità ed empatia si sforza di costruire un abbraccio ideale dove la musica incontra i racconti.

Serena Autieri: grande sorpresa e felicità per il rinnovo di Dedicato

L’attrice ha dichiarato che non si aspettava e neanche sperava che il programma potesse essere messo in onda anche nella stagione invernale. Per lei Dedicato è un’occasione, un modo per mettersi in gioco. La Autieri ama le sfide e l’amore.

La conduzione di un programma quotidiano ha rappresentato per lei una grande novità. Dedicato 13 novembre ormai non è più un esperimento ma un programma consolidato. Serena Autieri è stata molto felice della proposta ricevuta dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta, perché lei in tutto quello che fa mette il cuore e la passione. Queste le sue parole.

Dedicato 13 novembre, Serena Autieri il sabato pomeriggio di Rai1: anticipazioni

L’inserimento di Dedicato dal 13 novembre nel palinsesto tv di Rai 1 ha comportato lo slittamento di Italia Sì che partirà alle 17 con oltre 30 minuti di ritardo rispetto alla consueta messa in onda. Come si svolge il programma? Sono in tanti a domandarsi se ci saranno delle novità nel format condotto da Serena Autieri rispetto alla versione estiva.

Le dinamiche di Dedicato 13 novembre saranno sempre le stesse. Non ci saranno quindi modifiche particolari. Ci sarà il momento delle dediche musicali che arriveranno dal pubblico o dall’ospite presente in studio. A questi si aggiungerà lo spazio musicale dal vivo, ma anche tanti ospiti che racconteranno le loro storie.

E si lasceranno andare alla loro canzone del cuore che canteranno insieme alla conduttrice. A Dedicato dal 13 novembre ci sarà anche il maestro Enzo Campagnoli, accompagnato da altri due musicisti, e Gigi Marzullo che farà le sue domande agli ospiti di turno.

In studio torna la presenza del pubblico dal vivo. A Dedicato i telespettatori avranno la possibilità di inviare un sms tramite WhatsApp o chiamate per fare le loro dediche per una ricorrenza particolare speciale o per attestare il loro amore a qualcuno.

