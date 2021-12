Stasera in tv domenica 5 dicembre 2021, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 5 dicembre 2021. Su Raitre il talk show Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Su Nove, il comedy show I Corti, con Aldo, Giovanni e Giacomo.

Stasera in tv domenica 5 dicembre 2021, Rai

Su Raiuno, la fiction biografica di Emanuele Imbucci, Carla, con Alessandra Mastronardi. Milano, 1970. Carla Fracci (Alessandra Mastronardi) è una ballerina famosa in tutto il mondo. L’amico Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena con lui, alla Scala, Lo Schiaccianoci di Ciajkovskij. Tra una prova e l’altra scorrono le immagini della vita e della straordinaria carriera della Fracci.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Anche stasera nel talk condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto sarà dato ampio spazio al mondo della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo. Inoltre, il virologo Roberto Burioni terrà una nuova lezione sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima Serata. Veronica Gentili anima come di consueto la prima serata domenicale di Rete 4 con il suo approfondimento, che si fermerà per una breve pausa dopo la puntata del 19 dicembre. All’attenzione della conduttrice e dei suoi ospiti le nuove misure dell’esecutivo Draghi su vaccinazioni e Green Pass.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale All Together Now. Prosegue la movimentata gara musicale condotta da Michelle Hunziker. Per il secondo anno consecutivo Anna Tatangelo siede in giuria con J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. La cantante di Sora (Frosinone) conduce il sabato pomeriggio su Canale 5 il docu-reality “Scene da un matrimonio”.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. La formula del programma di Andrea Purgatori è da sempre in equilibrio tra attualità e approfondimento storico. Anche stasera il giornalista affronta temi di ieri e di oggi con l’ausilio di immagini esclusive e rari filmati d’epoca.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Masterchef Italia. Appuntamento conclusivo con la 10° stagione del talent. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli proclamano il vincitore tra i 4 aspiranti chef giunti alla semifinale: Antonio, Irene, Monir e Francesco Aquila.

Su Nove, alle 21.35, il comedy show I Corti. Dopo i due inediti, da stasera e per sei settimane vediamo la panoramica completa degli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si comincia da “I Corti” del 1995; con loro sul palco troviamo anche Marina Massironi.

I film di questa sera domenica 5 dicembre 2021

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2013, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough. 2077: dopo una guerra nucleare contro gli alieni, la Terra è quasi del tutto deserta. Tra i pochi umani rimasti c’è Jack Harper (Tom Cruise), che ha il compito di recuperare le ultime risorse vitali. Tutto si complica quando salva Julia (Olga Kurylenko), una misteriosa donna precipitata con una navicella.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Shane Black, The Nice Guys, con Ryan Gosling, Russell Crowe. L’investigatore privato Holland March e il detective senza scrupoli Jackson Healy si alleano per rintracciare una ragazza scomparsa e indagare sull’omicidio di una pornostar.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 1960, di Stanley Kubrick, Spartacus, con Kirk Douglas, Laurence Olivier. Roma, 73 Avanti Cristo. Stanco dei soprusi subìti, il gladiatore Spartaco incita alla rivolta i compagni. Dopo aver radunato un esercito di 60.000 uomini, marcia verso la libertà.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1967, di Gene Saks, A piedi nudi nel parco, con Jane Fonda, Robert Redford. New York. Gli sposini Paul e Corie Bratter cominciano a bisticciare subito dopo la luna di miele. Colpa dell’eccessiva pedanteria di lui e di una suocera troppo impicciona.

Stasera in tv domenica 5 dicembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Michel Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy Keyla Fala. La vita di Dijbi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2020, di Francis Lee, Ammonite – Sopra un’onda del mare, con Kate Winslet. 1840. La paleontologa Mary accetta di prendersi cura di Charlotte, la malinconica moglie di uno studioso. Tra le due nasce una storia d’amore che sfiderà ogni convenzione sociale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Michael Bay, The Island, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson. 1019. Dopo un disastro ecologico che ha devastato la Terra, Lincoln e Jordan scoprono di essere cloni di uomini ricchi ai quali forniranno gli organi in caso di bisogno.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ben Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Boston. Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, affinché aiutino la polizia a trovarla.