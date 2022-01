Stasera in tv sabato 8 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 8 gennaio 2022. Su Raitre serata di prosa con lo spettacolo La fabbrica del mondo con la compagnia di Marco Giallini. Su La7, invece, Eden – Un pianeta da salvare, programma di Licia Colò.

Stasera in tv sabato 8 gennaio 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la nuova edizione del varietà Tali e quali. Carlo Conti presenta la seconda edizione dello spin-off di “Tale e quale show” riservato ai concorrenti non famosi. Quattro le puntate previste per un totale di 42 esibizioni, che saranno giudicate da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio con un quarto giudice a sorpresa.

Su Raitre, alle 21.45, serata di prosa con La fabbrica del mondo. Tre appuntamenti con il teatro e la divulgazione in compagnia di Marco Paolini, affiancato per l’occasione dallo scienziato Telmo Pievani. In ogni puntata, girata all’interno di una grande fabbrica, si cercano risposte su temi come l’energia, il cambiamento climatico e l’evoluzione della specie.

Su Rai 5, alle 21.15, programma musicale: Mobius. Ha inaugurato l’edizione 2022 del RomaeuropaFestival lo straordinario spettacolo dei 19 danzatori della Compagnie XY le cui sorprendenti acrobazie imitano gli stormi di uccelli. Con la collaborazione del coreografo Rachid Ourandame.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del people show C’è posta per te. Al via la nuova edizione del programma di Maria De Filippi che, a 21 anni dal debutto, mantiene intatta la sua formula vincente e la capacità di raccontare le storie e le emozioni della gente fotografando la società e i suoi cambiamenti. Nella prima puntata sono previsti due grandi ospiti.

Su La7, alle 21.15, Eden – Un pianeta da salvare. Prende il via la nuova stagione del programma di Licia Colò, che condivide con i telespettatori la sua filosofia “green”. In scaletta spettacolari reportage sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche del pianeta.

Su Real Time, alle 21.15, il docu reality Vite al limite. Ashey ha 24 anni e già gravi problemi di peso. La ragazza trova conforto solo nel cibo e in tante amicizie fasulle. Ma ora che ha deciso di affidarsi al dottor Now sa che non potrà mentire come fa con gli altri. Non sarà così facile.

I film di questa sera sabato 8 gennaio 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico del 2017, di Michael Noer, Papillon, con Rami Malek, Charlie Hunnam. Lo scassinatore Henri “Papillon” Charrière deve scontare una pena sull’Isola del Diavolo. Per riconquistare la libertà, si allea con un altro condannato, l’eccentrico Louis Dega.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Philippe de Chauveron, Non sposate le mie figlie 2, con Christian Clavier, Chantal Lauby. Claude e Marie sono di fronte a una nuova crisi: i quattro generi David, Rachid, Chao e Charles vogliono lasciare la Francia per vari motivi. Faranno di tutto per far cambiare loro idea.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di spionaggio del 1995, di Martin Campbell, GoldenEye, con Pierce Brosnan, Sean Bean, Famke Janssen. James Bond (Pierce Brosnan) è in Russia per indagare sulla sparizione di un potentissimo raggio spaziale, in grado di distruggere le reti informatiche mondiali. L’agente segreto britannico scopre che gli autori del furto sono un ex colonnello dell’Armata Rossa e una sadica avventuriera (Famke Janssen).

Su Italia 1, invece, alle 21.20, il film di animazione del 2016, di Byron Howard e Rich Moore, Zootropolis. Nella moderna metropoli di Zootropolis, la coniglietta Judy Hopps, agente di polizia della città, vuole dimostrare a tutti i costi il suo valore. Perciò si lancia nella risoluzione di un caso complicato per cui dovrà lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1987, di Roman Polanski, Frantic, con Harrison Ford. Il dottor Walker e sua moglie si recano a Parigi per un congresso, ma in albergo la donna sparisce. Tra l’indifferenza di tutti, lui comincia una disperata ricerca, aiutato da una misteriosa ragazza.

Stasera in tv sabato 8 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2021, di Denis Villeneuve, Dune, con Timothée Chalamet. Al duca Leto di Atreides viene assegnato dall’imperatore il controllo del pianeta Arrakis, unica fonte della preziosa sostanza chiamata “spezia”. Suo figlio Paul è os sessionato da alcune visioni del futuro.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film commedia del 2012, di D. O. Russell, Il lato positivo, con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Dimesso dall’istituto psichiatrico, Pat è deciso a riprendersi la sua vita e a riconquistare l’ex moglie. Una vicina strampalata promette di aiutarlo in cambio di un favore.

Su Sky Cinema Action, alle 19.55, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di fare giustizia a modo suo.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Scott Waugh, L’ultima discesa, con Josh Hartnett, Mira Sorvino. L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con snow-board, un’importante tormenta di neve lo coglie all’improvviso.