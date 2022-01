Stasera in tv venerdì 14 gennaio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 14 gennaio 2022. Su Canale 5 una nuova puntata del reality Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Su Iris il film drammatico di e con Clint Eastwood, Gran Torino.

Su Raiuno, alle 21.25, il talent The Voice Senior. La semifinale di oggi è incentrata sullo scontro tra i talenti rimasti in gara nei Knock Out: al termine della serata scopriremo i 12 finalisti (3 per team, uno in più rispetto alla scorsa edizione). I talenti si sfidano davanti ai coach con il proprio cavallo di battaglia. Al timone ritroviamo Antonella Clerici.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta due documentari dedicati a fotoreporter celebri per il loro coraggio: la tedesca Gerda Taro (1910-1937), nota per i reportage di guerra e i 4 del “Bang Bang Club” che documentarono la fine dell’Apartheid in Sudafrica.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Nel primo appuntamento del 2022 Gianluigi Nuzzi torna a parlare di Silvana Covile, la pensionata scomparsa da un paese del modenese, Pavullo nel Frignano, dopo aver detto alla cognata che aveva un appuntamento dal parrucchiere. Inoltre vediamo gli aggiornamenti sull’omicidio di Nada Cella.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Da questa settimana torna anche il secondo appuntamento in prima serata con il reality condotto da Alfonso Signorini che proseguirà ancora per due mesi. I primi concorrenti che non hanno accettato di prolungare la permanenza nella Casa sono stati Francesca Cipriani e Aldo Montano.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche stasera Diego Bianchi racconta un’Italia che oscilla tra preoccupazione, rabbia e paura di fronte al Covid. Lo fa però con simpatia e leggerezza, aiutato dal fedelissimo Makkox, dalla band musicale e dai suoi tanti ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è in Trentino per scegliere il miglior locale “eco-green”, tra La Casina di Drena, Berry House di Vigolo Vattaro, La Cantinetta di Varena e Pineta Caldonazzo di Caldonazzo. Lo special è il salmerino.

Su Nove, alle 21.25, il varietà I migliori Fratelli di Crozza. Continueranno fino a febbraio gli appuntamenti con il meglio dello show di Maurizio Crozza. Tra le imitazioni che rivediamo: Red Ronnie, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Roberto Saviano e Silvio Berlusconi.

Su Real Time, alle 21.25, il talent Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Flavio Montrucchio accoglie le coppie di concorrenti rimaste in gara. Quali di loro riusciranno a soddisfare, con le loro creazioni di dolci, i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara? E quale coppia verrà eliminata?

I film di questa sera venerdì 14 gennaio 2022

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Patrick Hughes, I mercenari 3, con Sylvester Stallone. Durante l’ennesima missione, Caesar (Terry Crews) viene gravemente ferito. Ross (Sylvester Stallone), turbato, decide di portare a termine l’incarico ingaggiando alcuni giovani, più atletici ed esperti di tecnologia. Ma Chistmas (Jason Statham), Mouse (Arnold Schwazenegger) e gli altri non ci stanno.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith. New York. In un futuro indefinito, un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i pochi superstiti in zombi. Il dottor Neville, unico immune, cerca una cura per il terribile morbo.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, John Carroll Lynch. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Stasera in tv venerdì 14 gennaio 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Francesco Bruni, Scialla! (Stai sereno), con Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano. Bruno è un ex professore che si mantiene impartendo lezioni private. Tra i suoi allievi c’è l’irrequieto Luca. Un giorno l’uomo viene a sapere che il ragazzo è in realtà suo figlio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la misteriosa scomparsa del fratello Max, uno scienziato entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Là vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Sean Connery, Richard Gere. Promessa a Re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant, che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Ron Scalpello, Pressure, con Matthew Goode, Danny Huston. Gli esperti sommozzatori Engel, Mitchell, Jones e Hurst rimangono intrappolati in un piccolo sottomarino a 400 metri sotto il livello del mare. Dovranno lottare per la sopravvivenza.