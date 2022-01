Quarto Grado – Liliana Resinovich: il giallo della donna di Trieste

Condividi su

Andrà in onda questa sera, venerdì 21 gennaio alle 21.25 su Rete 4, un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, che avrà al centro della puntata il giallo di Liliana Resinovich. Alla conduzione da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Chi era Liliana e cosa è successo

Liliana Resinovich era una 63enne di Trieste, scomparsa lo scorso 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio nel bosco dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni. Al momento non ci sono indagati, ma le contraddizioni che si aggirano intorno al caso sono molteplici.

L’ultimo a sentire Liliana è stato il suo migliore amico Claudio Sterpin di 83 anni, a cui la donna avrebbe comunicato, poco prima della scomparsa, che avrebbe fatto tardi al loro appuntamento, in quanto sarebbe dovuta andare in un negozio di telefonia, dove in realtà non sarebbe mai arrivata.

Il fratello Sergio è stato il primo ad accorgersi della scomparsa della donna, a seguito di alcuni messaggi inviati alla sorella, a cui non ha ricevuto risposta. Successivamente anche l’amico Sterpin inizia ad insospettirsi, e chiama al telefono Liliana, a cui però risponde il marito che riattacca subito.

Quarto Grado – Liliana Resinovich: il mistero omicidio-suicidio?

Rimane il mistero, e la domanda se possa essere stato un omicidio o un suicidio. Intanto, il marito di Liliana Sebastiano Visentin e l’amico del cuore Claudio Sterpin si accusano a vicenda sulla scomparsa della donna. Gli inquirenti stanno proseguendo le indagini tramite le telecamere della zona, in quanto risulteranno fondamentali i movimenti di Liliana Resinovich.

Scopriremo dunque nella puntata di questa sera di “Quarto Grado”, il proseguo delle indagini sul caso di Trieste. Da quanto rivelato nella puntata scorsa, accanto al cadavere sarebbe stata trovata una borsetta nera e vuota. Il cellulare ed altri effetti personali invece erano a casa, all’interno di un’altra borsa che il marito Visentin ha consegnato ai carabinieri.

Gli ospiti di Quarto grado

Quarto Grado si avvale dell’intervento di esperti e ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Quarto grado è fruibile anche su MediasetPlay.