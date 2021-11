Quarto Grado anticipazioni 5 novembre: il duplice omicidio di Ercolano e il caso Denise Pipitone

Condividi su







Quarto Grado torna il 5 novembre con nuovo appuntamento in prima serata su Rete 4. Nel programma di giornalismo investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero, si parlerà di tanti fatti di cronaca nera, tra cui il duplice omicidio di Ercolano ed il caso Denise Pipitone.



Quarto Grado 5 novembre anticipazioni: il duplice omicidio di Ercolano

Gianlugi Nuzzi e Alessandra Viero trattano e analizzano i principali crime del momento in maniera sempre approfondita e non lasciando mai nulla al caso. Anche questa settimana, la trasmissione targata Mediaset andrà in onda a partire dalle ore 21.25 su Rete 4.

Grazie ad una rappresentazione minuziosa, completa e sempre attenta ai dettagli si cercherà di fare il punto sui principali avvenimenti che hanno riempito le pagine di cronaca nera negli ultimi giorni. Si porteranno a conoscenza dei telespettatori le novità riguardanti delitti irrisolti, cold case e omicidi. E non solo.

A Quarto Grado nella puntata del 5 novembre sì parlerà del duplice omicidio di Ercolano avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorso. Tullio e Giuseppe, rispettivamente di 26 e 27 anni, sono stati uccisi con colpi di arma da fuoco.

Ad essere accusato del duplice omicidio è Vincenzo Palumbo di 53 anni, che dopo l’udienza preliminare resta ancora in carcere. Il camionista avrebbe sparato per errore. L’uomo infatti ha dichiarato di essere convinto che i due fossero in realtà dei ladri.

Stando invece alle dichiarazioni di alcuni familiari delle vittime, i due ragazzi si trovavano in quel luogo per puro caso. Avevano smarrito la strada mentre erano in procinto di unirsi a un gruppo di amici.

Gianlugi Nuzzi torna a parlare del caso Denise Pipitone

A Quarto Grado del 5 novembre 2021 si torna a parlare del caso di Denise Pipitone. La bimba è scomparsa 17 anni fa nel settembre del 2004. Nonostante siano trascorsi così tanti anni da quel giorno, le ricerche proseguono così come le attività di indagini.

Il legale di Piera Maggio, madre della piccola Denise, chiede di indagare su un certo Giuseppe. Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero ed i loro ospiti in studio cercheranno di fare chiarezza su questi nuovi elementi che si aggiungono alla fitta trama di fatti che ha caratterizzato il cold case più discusso d’Italia.

Gli ospiti e gli esperti in studio

Come di consueto tanti gli ospiti e gli esperti che si avvicendano ad analizzare in studio e commentare i casi che via via sono proposti. Tra gli ospiti di Quarto Grado del 5 novembre ci sono Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Ad aggiungersi a questi commenti anche quelli provenienti dai fan del programma sui social: i ‘quartograders‘. Ogni venerdì saranno letti in diretta alcuni dei loro commenti pubblicati sulle pagine ufficiali social del programma.

