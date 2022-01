Le Parole: tutti gli ospiti della puntata del 22 gennaio 2022

Condividi su

Nuovo appuntamento, sabato 22 gennaio, con la quattordicesima puntata de “Le Parole”, il programma condotto da Massimo Gramellini in onda alle 20.20 su Rai 3.

Le Parole 22 gennaio 2022 – ospiti

Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, saranno in studio Elio Germano protagonista del film America Latina e Massimo Giannini, direttore de La Stampa. E ancora Lucia Annunziata conduttrice di Mezz’ora in più e l’immunologa Antonella Viola. Inoltre sarà presente Lodo Guenzi, lo sguardo curioso e consapevole della trasmissione sul mondo del web.

Tra gli ospiti anche Alessandro Tommasi, proprietario di una pizzeria a Piombino (LI) che ha trovato un modo tanto romantico quanto semplice per risolvere il problema del rincaro delle bollette proponendo cena a lume di candela. Nell’anteprima de “Le Parole” Roberto Vecchioni, dopo un racconto sulla nascita dell’autografo, proseguirà la sfida enigmistica del sabato sera in compagnia del conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano.

Veronica Pivetti e Jacopo Veneziani

Veronica Pivetti dedicherà il suo intervento settimanale prendendo posizione sul dibattito intorno al ruolo di donna e di mamma nato da un articolo scritto da Simonetta Sciandivasci, giornalista de La Stampa.

Jacopo Veneziani parlerà delle acconciature nella storia dell’arte. Ha preso spunto dall’iniziativa degli attori olandesi che a causa della chiusura dei teatri e di altri luoghi di cultura si esibiscono nei negozi aperti come ad esempio i parrucchieri.

Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Le Parole 22 gennaio 2022 – gli ascolti

Il programma condotto da Massimo Gramellini riceve sempre un buon gradimento di pubblico. Nei primi due appuntamenti dell’anno infatti ha registrato un gradimento maggiore rispetto alle ultime puntate del 2021. In particolare sabato 8 gennaio il programma ha catalizzato l’attenzione di 1.712.000 telespettatori con una share del 6.9%. Risultato eguagliato anche sette giorni dopo, ovvero sabato 15 gennaio, con 1.726.000 telespettatori e il 7% di share.