C’è posta per te 22 gennaio diretta: gli ospiti e le anticipazioni

C’è posta per te diretta 22 gennaio. Questa sera, Maria De Filippi condurrà la seconda puntata della nuova edizione del talk dei sentimenti. L’appuntamento è alle 21:25 su Canale 5 con le storie di vita dei protagonisti, tra sogni realizzati, amori, delusioni, litigi e riappacificazioni.

C’è posta per te diretta 22 gennaio: gli ospiti di Maria De Filippi

Questa settimana in studio tra gli ospiti di Maria De Filippi ci sarà anche Luca Argentero interprete principale dello straordinario successo della seconda edizione di Doc- Nelle tue Mani. A lui il compito di regalare indimenticabili sorprese e momenti di gioia.

Anche Roberto Baggio, leggenda del calcio italiano, arriverà negli studi per aiutare Maria De Filippi nella realizzazione di una splendida sorpresa.

Inizia una nuova puntata di C’è posta per te. Si inizia con Luca Argentero, un uomo che ha avuto una buona dose di coraggio protagonista di molti film e 8 serie TV, tra cui Doc Nelle tue mani grande successo di Rai 1. Andrea vuole fare una sorpresa alla moglie Stefania ringraziarla per tutto l’amore e la dedizione dimostrata negli ultimi tempi specialmente quando l’uomo in seguito a un incidente è rimasto sulla sedia a rotelle.

Stefania accetta l’invito di Maria De Filippi ad andare a C’è posta per te. Andrea ma ringrazia per tutto quello che ho giornalmente la moglie fa per lui. L’uomo è davvero grato per avere al suo fianco una donna così speciale.

Maria De Filippi legge la lettera di Andrea per Stefania dove si fa una carrellata dei momenti più importanti della loro vita. “Ciao amore… Oggi vorrei dirti davvero grazie, un grazie immenso” dice Andrea.

C’è posta per te diretta 22 gennaio: la storia di Carmen

Questa è la storia di una figlia: entrano Carmen e Valentino, i due ragazzi sono fidanzati e convivono ma il padre di lei non vuole accettare questa unione. Carmen e il padre avevano precedentemente un bellissimo rapporto ma tutto è completamente cambiato nel momento in cui il padre si è separato dalla madre.

Il padre ha cominciato a non pagare più gli alimenti e successivamente ha iniziato una nuova relazione con un’altra donna da cui ha avuto un altro figlio. Nel corsa degli anni i rapporti si sono deteriorati. Il padre e la compagna hanno accettato l’invito di Maria De Filippi.

La ragazza in lacrime dice al genitore che vuole solo ricostruire un rapporto con lui.

Il padre dice una parte molto forte cioè che loro, ovvero Carmen e la sua famiglia, mettono ansia.

Luigi non vuole incontrare la figlia. Maria De Filippi ha convinto l’uomo ad aprire la busta e riabbracciare Carmen.