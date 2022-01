Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, C’è Posta per Te 28.7%, Tali e Quali 17.7%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022. La seconda puntata di C’è Posta per te vince ancora nel prime time superando lo show Tali e Quali, condotto da Carlo Conti. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, il prime time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 3.869.000 telespettatori con 17.7%.

Su Rai 2 FBI 1.067.000-4.3%. FBI International 1.107.000-4.5%.

Su Rai 3 La Fabbrica del Mondo 889.000 spettatori con 3.9%.

Su Canale 5 C’è Posta per Te è visto da 5.546.000 persone con 28.7%.

Su Rete 4 007 – Il domani non muore mai 790.000 spettatori con 3.6%.

Su Italia 1 Cattivissimo me 885.000 spettatori con 3.7%.

Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare 496.000 spettatori con 2.4%.

Su Tv8 Consegna per Natale 305.000 spettatori con 1.3%.

Su NOVE Costa Concordia: Trappola in mare 427.000 con 1.8%.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, la fascia preserale Blob al 5.1% Su Rai 1 L’Eredità Weekend- La Sfida dei 7 3.503.000-19.8%. L’Eredità 4.854.000-23.6%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 603.000 con 2.7%. Su Rai 3 TG Regione 3.043.000 con 14.3%. Blob 1.132.000 con 5.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend 2.836.000-16.1%. Avanti un Altro! Weekend 3.528.000-17.5%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore 857.000 spettatori con 3.8%. Su Italia 1 CSI è visto da 552.000 persone con 2.6%. Su La 7 Atlantide 199.000 spettatori con 1%. Su Tv8 Baci sotto il vischio 269.000 con 1.3%. Su NOVE Tutte contro lui 244.000 spettatori con 1.3%. L’access prime time Le Parole al 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 5.086.000 telespettatori con 20.8%. Su Rai 3 Le Parole 1.726.000 telespettatori con 7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è visto da 3.838.000 persone con 15.7%. Su Rete 4 Controcorrente 963.000-4%; 985.000-4.1%. Su Italia 1 NCIS 1.109.000 spettatori con 4.6%%. Su La 7 In Onda 1.147.000 spettatori con 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti 381.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza 239.000 con 1%.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, daytime mattutino

Linea Verde Life al 16.7%

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno 144.000-8%. Linea Verde Tour 1.415.000-14.5%. Linea Verde Life 2.333.000-16.7%.

Su Rai 2 Onorevoli Confessioni 154.000-2%. Fatto da Mamma e da Papà 305.000-2.6%.

Su Rai 3 Agorà Weekend 404.000 con 6.6%. Mi Manda Raitre 450.000 con 6.7%.

Su Canale 5 The Queen in the North 747.000 -11%. Forum 1.403.000- 14.7%.

Su Rete 4 Due mafiosi nel Far West 186.000-2.7%.Il Segreto 170.000-1.4%.

Su Italia 1 Sport Mediaset 970.000 spettatori con 5.9%.

Su La 7 Coffee Break Sabato 153.000 con 2.3%. L’Aria che Tira- Il Diario 166.000 con 1.8%.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, day time pomeridiano

Dedicato al 9.9%

Su Rai 1 Dedicato 1.549.000-9.9%. Linea Bianca 1.191.000-8.8%. Italia Sì 1.580.000-11.7%.

Su Rai 2 Il Provinciale 816.000 con 5.2%. Bellissima Italia 608.000 con 4.3%.

Su Rai 3 Tv Talk 1.214.000-9%. Frontiere 888.000-6.7%.

Su Canale 5 Verissimo 2.247.000-16.9%. Verissimo – Giri di Valzer 2.404.000-15.5%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è visto da 648.000 persone con 4.2%.

Su Italia 1 Mystery Land-La Grande Favola dell’Ignoto 475.000-3.3%. La maledizione del Re Nero sigla 351.000-2.5%.

Su La 7 Calcio Femminile: Verona-Milan 86.000 con 0.6%.

Ascolti Tv sabato 15 gennaio 2022, seconda serata

Top- Tutto Quanto fa Tendenza al 7.4%

Su Rai 1 Top- Tutto Quanto fa Tendenza ha registrato 803.000 telespettatori con 7.4%.

Su Rai 2 CSI: Vegas 616.000-2.8%. Tg2 Dossier 358.000-2%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo è seguito da 427.000 spettatori con 2.8%.

Su Canale 5 Tg5 è seguito da 1.307.000 spettatori con 20.3%.

Su Rete 4 Il ritorno del Monnezza 290.000 spettatori con 3.3%.

Su Italia 1 I Griffin 379.000-1.9%;389.000-2.3%; 398.000-3%; 310.000-3%; 310.000-4.2%.