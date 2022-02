Stasera in tv giovedì 10 febbraio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 10 febbraio 2022. Su Italia 1 va in onda Harry Potter e l’ordine della fenice. Iris invece trasmette il film Hostage con Bruce Willis.

Stasera in Tv giovedì 10 febbraio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21.25, trasmette la fiction Doc 2 Nelle tue mani con Luca Argentero. Nell’episodio Fare una scelta l’intesa tra Damiano e Giulia appare sempre più solida mentre Caruso è ancora più ostile nei confronti di Doc. Intanto il caso di una ex specializzanda fa riemergere aspetti del passato di Enrico.

Nell’episodio Cane blu la storia torna con dei flash back ai primissima fase dell’emergenza sanitaria. Focus anche sull’inizio della relazione sentimentale tra Massimo ed Elisa.

Su Rai 2, alle 21:25, va in onda il film commedia del 2016, Miami Beach con Ricky Memphis. L’adolescente Giulia è arrivata in Florida per essere presente ad un importante evento di musica elettronica. Qui incontra l’affascinante agente immobiliare Filippo. Nel frattempo il padre di Giulia la sta cercando in compagnia dello studente Bobo.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il documentario del 2021, Caterina Caselli- Una vita, 100 vite di Renato De Maria. Si ripercorrono la carriera e la vita privata di Caterina Caselli, dagli inizi, al successo al matrimonio, alla sua casa discografica. Presenti immagini di repertorio e l’intervista alla protagonista.

Stasera in Tv giovedì 10 febbraio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.25, trasmette una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa delle nuove regole per quanto concerne la durata del Green Pass, e dei nuovi scenari sulla pandemia. Focus anche sul caro bollette e al rincaro anche dei prodotti alimentari.

Canale 5, alle 21.00, propone l’incontro calcistico Juventus- Sassuolo. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri e gli emiliani si sfidano per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia. La squadra che trionfa dovrà scontrarsi nella semifinale con la vincitrice tra Fiorentina e Atalanta.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2007, Harry Potter e l’ordine della fenice con Daniel Radcliffe. Harry inizia ad avere problemi con i suoi compagni ed è ormai preso di mira dalla professore Umbridge, che vuole rendergli la vita impossibile. Quando però riesce a scoprire che la casa di Sirius Black è la sede segreta dell’Ordine della Fenice elabora un piano per sconfiggere Voldemort.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 21.15, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli come ogni settimana focalizza l’attenzione sui temi più rilevanti in temi di politica, economia, attualità. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film thriller del 1998, Nemico pubblico con Will Smith. L’avvocato Robert Clayton non sa di possedere un filmato scottante che accusa di omicidio uno dei dirigenti della Nsa. Alcuni agenti iniziato a spiarlo sfruttando dei sofisticati sistemi elettronici.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2004, Hostage con Bruce Willis. L’agente Jeff Talley ha scelto di ritirarsi dopo non essere riuscito a salvare due ostaggi. Quando però i componenti della sua famiglia viene rapita Jeff farà di tutto per liberarli.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 2016, Perfetti Sconosciuti con Edoardo Leo. Nel corso di una cena tra amici, Eva propone ai commensali di mettere sul tavolo il proprio smartphone e leggere a tutti i contenuti dei messaggi in arrivo. Si verificano numerosi colpi di scena.

Stasera in Tv giovedì 10 febbraio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2017 Sweet Virginia con Jon Berthal. In Alaska un ex campione di rodeo stringe amicizia con un ragazzo che sembra essere una persona per bene. Tutto cambia quando scopre che il giovane è l’autore di un assassinio che ha sconvolto la comunità.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2019, La paranza dei bambini con Francesco Di Napoli. L’adolescente Nicola e molti suoi coetanei, che vivono nel Rione Sanità di Napoli, stanno intraprendendo la carriera criminale. Ben presto scopriranno il sottile confine che separa il bene e il male.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2004, I Fratelli Grimm e l’incantevole strega con Heath Ledger. I fratelli Grimm sono degli impostori. Girano per i villaggi mettendo in scena finti esorcismi per poi allontanare i demoni. Il tutto solo per ottenere del denaro. Incontrano molte difficoltà quando incontrano una strega vera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantastico del 2019, Aquaman con Jason Momoa. Il Re Orm, assettato di potere, ha il pieno contrallo della città di Atlantide, un regno sottomarino. Sta ora elaborando un piano per riuscire a conquistare il mondo ma Acquaman ha intenzione di fermarlo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film giallo del 2017, Mistero a crocked house con Max Irons. Sophia incarica l’investigatore Charles Hayward di indagare sulla morte del nonno Aristides Leonides. Tutto farebbe persona ad un infarto ma in realtà si tratta di un omicidio. Hayward cercherà di incastrare i colpevoli.