Stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 17 febbraio 2022. Rai 3 propone il documentario Paolo Conte-Via con me. Su Italia 1 invece va in onda il film Harry Potter e il principe mezzosangue.

Stasera in Tv giovedì 17 febbraio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Doc Nelle tue mani 2 con Luca Argentero. Nell’episodio Streghe Andrea deve occuparsi di una paziente che è attualmente in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere la figlia. Nel frattempo Gabriel sta per partire ma i fantasmi del passato continuano a tormentarlo.

Nell’episodio Padri Riccardo riesce finalmente ad organizzare una gita con Alba, ma la giornata non si svolge come la immaginava. Intanto Damiano torna a Roma per aiutare il padre che sta affrontando una situazione complicata. Caruso è disposto ad offrirgli il suo sostegno ma non senza ottenere qualcosa in cambio.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2013, Stai lontana da me con Enrico Brignano. Il consulente romano Jacopo Leone non riesce ad avere una relazione stabile perché a tutte le donne che inizia a frequentare accadono strani incidenti. Decide così di rimanere single fino a quando incontra Sara.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2021, Paolo Conte-Via con me. Il regista Giorgio Verdelli racconta la carriera di Paolo Conte, dagli esordi fino al successo. Voce narrante del documentario l’attore Luca Zingaretti. Presenti immagini di repertorio e l’intervista al cantautore.

Stasera in Tv giovedì 17 febbraio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della situazione in Ucraina, i rincari delle bollette, la riforma della Giustizia, i Referendum. Tra gli ospiti Antonio Tajani.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il GF Vip 6 con Alfonso Signorini. Il conduttore continua ad occuparsi delle dinamiche che accadono all’interno della casa più spiata d’Italia. Il pubblico è chiamato a decidere chi vuole in finale tra Katia Ricciarelli, Lulù e Soleil.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2009, Harry Potter e il principe mezzosangue con Daniel Radcliffe. Mentre si sta allenando con il professor Lumacorno, Harry entra in possesso di un manuale di magia nera. Esso è appartenuto al principe mezzosangue. Nel frattempo Albus Silente confida ad Harry ciò che ha scoperto sul passato di Valdemort.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei fatti più importanti in campo politico sul piano nazionale ed internazionale, in campo economico e di attualità. Come accade ogni settimana sono presenti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film thriller del 2012, The expatriate- in fuga dal nemico con Aaron Eckhart. Ben Logan ha lavorato per molti anni nella Cia ma ora è un dipendente di una multinazionale che si occupa di sistemi di sicurezza. Ben presto si rende conto di essere al centro di un complotto internazionale.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film poliziesco del 1986, Cobra con Sylvester Stallone. L’agente Marion Cobretti, soprannominato Cobra, ha il compito di proteggere una fotomodella. E’ stata testimone di alcuni delitti compiuti da una banda di maniaci.

La5, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1995, Il Presidente- Una storia d’amore con Michael Douglas. Il Presidente americano Andrew Shepard inizia una relazione con Sidney, che appartiene ad una lobby ecologista. Durante la campagna elettorale i suoi avversari sfrutteranno la sua storia d’amore per attaccarlo.

Stasera in Tv giovedì 17 febbraio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2011, Tower Heist- Colpo ad alto livello con Ben Stiller. Quando dei dipendenti di un’azienda americana scoprono di essere stati truffati dal datore di lavoro, decidono di organizzare un piano per rovinare l’azienda.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2020 Supernova con Colin Firth. Tusker e Sam stanno insieme da 20 anni. Decidono di partire insieme per un viaggio nel Regno Unito. Sarà l’occasione per superare una triste scoperta.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2001, Minouche La Gatta con Carice Van Houten. A causa di un incantesimo un gattino si trasforma in una ragazza, prendendo il nome di Minouche. Decide di aiutare un giornalista alla ricerca di uno scoop sensazionale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2018, Il giustiziere della notte con Bruce Willis. Il chirurgo Paul vive un’esistenza tranquilla fino a quando la sua famiglia viene aggredita da una banda di criminali. Decide così di farsi giustizia da solo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2013, Hours con Paul Walker. Abigail sta per partorire e deve essere trasportata d’urgenza in ospedale. Mentre il marito la accompagna alla struttura, l’uragano Katrina si abbatte sulla città.