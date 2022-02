Michelle Impossible, diretta 16 febbraio: tra gli ospiti Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti

Condividi su

Inizia il one woman show più atteso di Canale 5 Michelle Impossible, con Michelle Hunziker, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Tantissimi saranno gli ospiti che accompagneranno Michelle nel racconto dei suoi primi 25 anni di carriera. Uno show dove la conduttrice canterà, ballerà, ed intratterrà il pubblico a suon di risate.

Michelle Impossible – Michelle presenta Michela Giraud e Katia Follesa

Lo show inizia con il video del primo provino della conduttrice, e subito dopo parte la sigla cantata da Michelle accompagnata dal corpo di ballo. Dopo i ringraziamenti all’orchestra e alla Ballandi, Michelle presenza una delle sue compagne di avventura Michela Giraud. “Che bello trovarvi tutti qui, sulla mia rete” afferma Michela con ironia. E’ il momento di presentare l’altra sua compagnia di avventura, si tratta dell’attrice comica Katia Follesa.

Arrivano i primi ospiti della serata, la Gialappa’s Band con le loro inconfondibili voci, insieme al Mago Forest. Inizia così un momento divertente che fa già capire al pubblico da casa quale sarà il ritmo di queste due serate evento, interamente dedicate alla carriera di Michelle. Il Mago Forest infatti, invita la regia a far vedere sullo schermo quello che è stato proprio l’inizio della carriera della conduttrice, ovvero una foto per una nota pubblicità di intimo, dove si vede il lato B di Michelle. “Ma adesso sei riconoscibilissima anche dal lato A” ironizza Mago Forest.

Michelle Impossible – Maria De Filippi tra gli ospiti di Michelle

Tra gli attesissimi ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, anche la regina del sabato sera di Canale 5, Maria De Filippi, che la stessa Michelle definisce come una grande amica. Entra il puff, e le caramelle, Michelle esce dallo studio, e subito dopo entra Maria. Con il clima di C’è posta per te, Maria racconta la storia di Michelle partendo proprio dalla sua infanzia. Continua il racconto di Maria, con alcuni momenti inediti della vita di Michelle, fino ad arrivare all’incontro con Eros Ramazzotti.

“Si parlano si scambiano i telefoni, si rivedono, si innamorano, si amano” continua Maria. “C’è una cosa che Michelle vorrebbe fare da tempo e che non ha mai fatto”, accompagnata al piano dal maestro Luca Scarpa, Michelle Hunziker canta “Più bella cosa”. Termina l’esibizione di Michelle, e dopo una breve e simpatica spiegazione su come non far vedere in bocca la caramella, Michelle chiede a Maria: “Chissà se avrà accettato l’invito?!” facendo riferimento ad Eros Ramazzotti.

Arriva Eros Ramazzotti

Arriva così a Michelle Impossible, dopo la pubblicità, proprio Eros Ramazzotti. Il cantautore romano viene accolto da un caloroso applauso dl pubblico ed inizia a cantare una delle sue canzoni più famose “Fuoco nel fuoco”. “Tutto avrei pensato fuorchè tu accettassi l’invito” esclama Michelle al termine della performance del cantautore. “Siamo amici” affermano entrambi per incoronare così la loro amicizia, trasmettendo al pubblico l’affetto sincero che li lega. Continua il momento con Eros, che si esibisce sulle note di un’altra sua famosissima canzone “Più bella cosa”.

Continua lo show con Gerry Scotti e Rocco Tanica

Tra gli invitati a Michelle Impossible, anche il conduttore televisivo Gerry Scotti e il compositore, comico e autore televisivo Rocco Tanica. Entrambi suonano e intonano “Carina” dedicato a Michelle. Continua lo show con Gerry che canta sulle note di “Eri piccola così” di Fred Buscaglione, modificata in “Eri svizzera così”.

Ritorna in studio Katia Follesa che, con l’atmosfera di Chi vuol essere milionario, porta in studio delle cuffie, per porre a Gerry una domanda: “Qual è il tuo vero nome? Virginio Scotti o Paolo Bonolis”. Il conduttore risponde correttamente anche ad altre due domande che lo riguardano . E’ la luganega il premio per il conduttore, ironizza Katia.

“Mai dire Michelle”

Continuano i momenti divertenti in compagnia della Gialappa’s Band. Il trio comico fa vedere un video degli esordi della conduttrice. Ritorna sul palco di Michelle Impossible anche il Mago Forest, che porta uno scoop sui “Gialappi”. Secondo il mago infatti due di loro avrebbero una storia d’amore con Siri e Alexa. Segue “Mai dire Michelle”, il titolo del video della Gialappa’s Band, dove si vedono alcuni momenti inediti della conduttrice svizzera. “Michelle è bravissima anche quando sta zitta” afferma simpaticamente il Mago Forest. L’intento infatti è quello di mostrare altre foto degli esordi di Michelle, definite dal mago stesso come “nudo artistico”.

Tra gli ospiti anche la conduttrice televisiva Ilary Blasi

“Siamo qui per festeggiare i suoi 25 anni di carriera. 25 sono tanti!” Esclama Ilary Blasi, che inizia così a raccontare com’è Michelle lontano dalla tv. Una “rompi scatole” la definisce affettuosamente Ilary, a cui si perdona tutto. “Al mio posto ci doveva essere Belen”, afferma la conduttrice romana, e parte così la base musicale di un tango che ballano entrambe con due rispettivi partner. Un ballo che stava quasi per concludersi con un bacio tra le due.

Ritorna in studio Michela Giraud. “E’ arrivato il momento del monologo serio” esclama Michela, che tira fuori dalla valigia degli indumenti per coprire Michelle. La conduttrice inizia così a leggere il monologo che manifesta la sofferenza. “La gente da casa vuole vedere che soffri!” continua Michela Giraud.

Sul palco di Michelle Impossible l’attrice Serena Autieri

“E’ come se fosse mia sorella” esclama Michelle appena raggiunge Serena Autieri sul palco. Entrambe raccontano quanto sia forte il loro legame anche lontano dalla telecamere, e subito dopo si esibiscono sulle note di “Lei”.

Dopo lo spazio pubblicitario torna in studio il Mago Forest.“E’ brava come Michelle Hunziker. E’ sexy come Michelle Hunziker. E’ Michelle Hunziker” Forest presenta così la prossima esibizione di Michelle con Michela Giraud e Katia Follesa. Quest’ultime ballano mentre Michelle canta.

Con la complicità della Gialappa’s Band, vanno in onda delle scene di alcuni film a cui ha preso parte Michelle Hunziker. Non manca l’ironia del trio accompagnata dalle risate di Michela e Katia.

La puntata di Michelle Impossible è visibile sul sito e sull’app di Mediaset Infinity.