Stasera in tv giovedì 3 marzo 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 3 marzo 2022. Su Canale 5 va in onda il GF Vip 6 con Alfonso Signorini. Su La7 invece Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 3 marzo 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la fiction Doc Nelle tue mani 2 con Luca Argentero.

Nell’episodio Ragioni e conseguenze Agnese scopre che è stata ricoverata la madre biologica di Manuel, il bambino che ha preso in affido con Davide. La paziente inoltre non sembra essere in buone condizioni. Nel frattempo le decisioni di Damiano potrebbero allontanarlo ancora più da Giulia. Gabriel infine ha scelto di aprirsi con la psicologa.

Nell’episodio Gold standard E’ finalmente arrivato il giorno per Andrea di indossare il camice da primario, ma un blackout informatico lo costringerà sin da subito ad effettuare scelte rischioso. Mentre Alba ha un rapporto sempre più conflittuale con Riccardo, tra Cecilia ed Andrea nasce una forte sintonia.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2019, Non ci resta che il crimine con Marco Giallini. Tre amici per sbarcare il lunario hanno inventato un itinerario turistico nei luoghi simbolo dominati dalla Banda della Maglia. Un giorno però tornano indietro nel tempo e si ritrovano negli Anni Ottanta faccia a faccia con quei criminali.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2021 di Pietro Marcello, Per Lucio. Il documentario è dedicato alla storia e alla carriera di Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa, il 1 marzo 2012, tra interviste, testimonianze ed immagini di repertorio.

Stasera in Tv giovedì 3 marzo 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della guerra tra Russia e Ucraina, l’emergenza dei profughi, l’ approvvigionamento energetico. Tra gli ospiti della puntata: Matteo Salvini, Valentino Valentini, Gianluigi Paragone, Davide Faraone, Paolo Ferrero, Alessia Rotta, Daniela Santanché, Giuliano Granato, Paolo Magri e Davide Tabarelli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il GF Vip 6 con Alfonso Signorini. Il conduttore continua a raccontare con il supporto delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli tutte le dinamiche che accadono nella casa di Cinecittà. Al televoto Antonio, Davide, Giucas, Miriana e Sophie.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2011, Harry Potter e i doni della morte- Parte II con Daniel Radcliffe. Lord Voldemort è sempre più intenzionato ad uccidere Harry. Prima del loro scontro finale Harry e i suoi amici decidono di organizzare una rapina presso la Banca Gringott dove viene tenuto nascosto uno degli ultimi Horcrux.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa tra gli altri dell’emergenza sanitaria e della guerra tra la Russia e l’Ucraina, con tutte le sue ripercussioni.

Nove, alle 21.25, trasmette il film azione del 2013, Attacco al potere con Gerard Butler. All’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è affidato un compito importante. Deve salvare il Presidente Americano che è stato preso in ostaggio insieme al proprio staff.

I film stasera su Iris, Rai Movie

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 1990, Nikita con Anne Parillaud. Nikita rischia di essere giustiziata dopo essere stata arrestata nel corso di una sanguinosa rapina. Per salvarsi Nikita dovrà accettare l’incarico di diventare un sicario per i servizi segreti francesi.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2014, The Captive- scomparsa con Ryan Reynolds. La piccola Cass è stata rapita ma suo padre Matthew non ha mai perso la speranza di poterla riabbracciare. Dopo otto anni alcuni inquietanti indizi lo portano Matthew sulla via giusta. Farà di tutto per salvare la figlia.

Stasera in Tv giovedì 3 marzo 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2015, Legend con Tom Hardy. Londra Anni 60. Ronnie è appena uscito dall’ospedale psichiatrico. Quando si riavvicina al gemello Reggie decidono di unire le forze per costruire insieme un impero criminale. Ben presto diventano delle celebrità.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2020, Un anno con Godot con Kad Merad. Etienne è un attore di teatro ma non riesce a guadagnare del denaro sufficiente per sopravvivere. Per tale ragione decide di accettare la proposta di tenere un seminario in carcere. Quando scopre che all’interno del penitenziario ci sono dei detenuti che hanno talento decide di mettere in scena lo spettacolo Aspettando Godot.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 1985, I Goonies con Sean Astin. Alcuni ragazzini che si fanno chiamare Goonies trovano la mappa di un tesoro antico. Hanno intenzione di trovarlo per salvare l’abitazione di uno di loro che rischia la demolizione.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2004, Hostage con Bruce Willis. L’agente Jeff Talley dopo aver fallito un compito, ha scelto di ritirarsi in un paesino della California. Torna in azione quando viene a conoscenza che la propria famiglia è stata rapita da una banda di criminali.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2017, Slumber- Il demone del sonno con Maggie Q. Alice è una specilista dei disturbi del sonno ed è tormentata dalla misteriosa scomparsa del fratello. Sarà costretta ad affrontare i propri demoni quando deve occuparsi di una intera famiglia.