Italia’s got talent, 2 marzo 2022, diretta, continuano le audizioni

Italia ‘s got talent, 2 marzo 2022. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda una nuova puntata di Italia’s got talent. Continuano le audizioni: i giudici cercano talenti, i concorrenti cercano di mostrare di essere unici, abili, speciali. Mara Maionchi, Frank Matano, Elio e Federica Pellegrini hanno un arduo compito, ma sono pronti a svolgerlo.

Inizia il programma. Lodo comunica ai giudici che Simon Cowell ha deciso di dar loro la possibilità di donare ad un concorrente un ulteriore golden buzzer, ma stavolta sarà cumulativo. I giudici dovranno dunque premere contemporaneamente il pulsante dorato per mandare in finale il talento prescelto.

Il primo ad esibirsi ed a tentare l’impresa è il Friska dance group, composto da tre ballerini aerei che accompagnano i propri movimenti con battiti di mani, di gambe e pettorali. I ballerini sono ungheresi e mirano a far diventare la danza folk spettacolare e famosa nel mondo. Questa nuova disciplina, inventata da loro, si chiama “Folk area”. Frank apprezza l’energia del gruppo, Mara si dice assolutamente ammirata dalla fisicità dei danzatori. 4 sì.

Ludovica è una giovane studentessa di lettere, che stasera compie un numero di magia. La ragazza chiede a Mara di aiutarla e di raggiungerla sul palco. La Maionchi sceglie dadi e numeri, Ludovica li indovina. “Interessante la ragazza! Se venisse al casinò…” – afferma Mara stupita dall’esibizione. “Sei assunta. Pazzesca, brava” – aggiunge divertita Federica. “Ciò che rende il numero spettacolare è che tu sei la più improbabile tra i mentalisti” – commenta Elio. 4 sì.

Francesco è un creative ecodesigner che propone una poli-instantan-art ispirata a Mara. Il concorrente danza e fa capriole mentre dipinge. La sua opera d’arte è a dir poco astratta, ma la Maionchi si dice contenta: “Vabbè son venuta bene dai”. “Questo vortice è lei, che travolge tutto. Quelli che lei massacra poi diventano arte” – risponde Francesco, che le dona il dipinto. Mara gli dice sì, Federica è dubbiosa però. Sia lei che Elio gli dicono di no. Anche Frank si associa a loro.

Giuseppe interpreta il linguaggio non verbale, quello del corpo, delle “persone dalle espressioni naturali” che popolano i libri di inglese. Il suo simpatico monologo su questi personaggi caratteristici è molto apprezzato dai giudici. “Hai grande solarità e padronanza del palco. Mi hai ricordato gli stand up americani. Sei accattivante. Enormi complimenti” – commenta Frank. “Sei molto forte. Mi hai molto divertito” – concorda Mara. 4 sì.

Fellon è un’ex acrobata, che stasera presenta un numero di balestre. In Europa è l’unica donna a farlo. Fellon esegue numeri pericolosissimi, mettendo se stessa in pericolo, e stupisce tutti. “Mamma mia ho la pelle d’oca” – commenta Federica. “Sono molto contento che sia andato tutto bene” – afferma Elio. “Sto ancora flettendo i glutei” – chiosa Frank. 4 sì.

Klek Entos propone un numero da brividi. L’esibizione è piuttosto inquietante e genera angoscia nei giudici e nella presentatrice. “Molto affascinante” – commenta Federica. “Non so cosa dire sul numero che ha eseguito, se non che la vedo dritto dritto in finale” – gli dice Elio cercando di rabbonirlo. “Boh” – osserva Mara perplessa, prima di dire sì. 4 sì.

Victoria esegue acrobazie con gli hulahoop e tenta di insegnarlo ad Elio e Frank. Il suo numero è molto apprezzato dai giudici per il carisma e la presenza scenica. Mara apprezza la femminilità di Victoria, ma le dice di no. 3 sì.

Rosario danza shuffle con maestria, ma sa fare anche parkour. I giudici si complimentano con lui. “Che invidia” – commenta Mara. “Sembrava di vedere una crew di ballo. 50 persone dentro un corpo” – aggiunge Frank. “Pensavo di non vedere nessuno più agitato di Frank, poi ho visto te” – chiosa Elio.

Alberto canta “Iron sky” di Paolo Nutini e suona la chitarra. Questo brano rappresenta un momento difficile della sua vita, un momento in cui non stava bene con se stesso e non si sentiva all’altezza degli altri. I giudici si commuovono per la sua intensità. “Dietro la tua grande umanità ed un po’ di insicurezza, vedo una persona matura. Sei all’altezza, continua così” – commenta Frank. 4 sì.