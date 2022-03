Linea Bianca 19 marzo: Massimiliano Ossini visita Vipiteno, in Trentino Alto Adige

Condividi su

Sabato 19 marzo va in onda una nuova puntata di Linea Bianca. L’appuntamento, come di consueto, è alle 15:20 su Rai 1. In ogni viaggio Massimiliano Ossini è affiancato da Giulia Capocchi e dalla guida sciistica Lino Zani. Questa puntata doveva già essere trasmessa sabato scorso, ma è stata poi rinviata per lo Speciale TG1 dedicato al conflitto bellico tra Russia e Ucraina.

Quindici giorni fa il conduttore ha perlustrato i Monti Sibillini, nell’Appennino umbro-marchigiano. Oggi invece torna in Trentino Alto Adige per raggiungere Vipiteno, la città più a nord d’Italia.

Linea Bianca, 12 marzo, Vipiteno Nella puntata del 12 marzo Massimiliano Ossini raggiunge il Trentino Alto Adige per visitare Vipiteno, nella Perla della Valle Isarco. Conta quasi 7.000 abitanti ed è considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. Il borgo di origine medievale è caratterizzato da numerose casette colorate in successione. Il simbolo di Vipiteno è invece la Torre dei Dodici, che risale al 1472. Essa divide il centro storico in due zone. A Vipiteno inoltre i turisti possono visitare alcuni castelli. Si tratta di Castel Pietra, Castel Palù, Castel Guelfo e Castel Tasso.

Il conduttore, una guida alpina e la guida sciistica Lino Zani raggiungono insieme la cima Sasso di Mareta, nelle Alpi dello Stubai. La sua vetta raggiunge i 2.192 metri dal livello del mare.

Successivamente Ossini si allontana dal centro cittadino per incontrare il responsabile della sicurezza degli impianti sciistici. Quest’ultimo racconta le potenzialità delle strutture e l’offerta rivolta ai visitatori del comprensorio sciistico di Monte Cavallo.

E’ composta da quasi 10 chilometri di pista e con un dislivello di quasi 900 metri. E’ possibile effettuare la discesa con lo slittino sul suo disteso tracciato che è considerato il più lungo d’Italia. Ogni tratto delle pista è inoltre perfettamente illuminato ed innevato.

Linea Bianca, sostenibilità e natura

Nella puntata del 12 marzo Massimiliano Ossini vuole anche occuparsi di futuro e sostenibilità. Mostra infatti ai telespettatori il funzionamento del primo gatto delle nevi a trazione elettrica. E’ considerato un primato mondiale targato interamente Made in Italy.

A Vipiteno inoltre è spesso utilizzata nei trattamenti benefici la Quarzite Argentea. Si tratta di una pietra silicea che viene ricavata da una piccola cava in Val di Vizze. E’ provato scientificamente che il suo utilizzo, unito a tecniche di rilassamento e non solo, attiva dei poteri di autoguarigione del corpo. I trattamenti riescono a favorire il benessere psicofisico, allontanando la negatività.

Il conduttore dedica spazio anche alla cura degli animali e alle attività agricole. Incontra infatti Karl e Ulli. Sono una coppia che lavora insieme da più di 40 anni.

Utilizzano delle particolari tecnologie che sono finalizzate allo sviluppo in armonia con la natura. Ossini infine racconta anche la storia maso “avito” Pretzhof. La proprietà è rimasta per circa duecento anni in possesso della stessa famiglia, ereditata di generazione in generazione.