A cena da Zia Mara: Mara Venier verso il ritorno alla prima serata

Mara Venier sarebbe in procinto di tornare a condurre un programma in prima serata. A rivelarlo è il sito Dagospia, secondo il quale la regina della domenica pomeriggio di Rai 1 sarebbe al centro di un nuovo progetto targato Rai.

A cena da Zia Mara, nel progetto anche Ferzan Ozpetek

Stando alle indiscrezioni, il programma che dovrebbe condurre Mara Venier si intitolerebbe A cena da Zia Mara. Nel progetto dovrebbe essere coinvolto anche Ferzan Ozpetek, regista turco molto amico della conduttrice.

Già lo scorso anno, anche in virtù del rapporto di grande stima reciproca, circolò un’indiscrezione su un presunto programma con Mara e Ferzan protagonisti. Progetto che, però, in quell’occasione non andò in porto.

A cena da Zia Mara, due le puntate previste

A cena da Zia Mara dovrebbe andare in onda su Rai 1 a partire dal mese di maggio. Il progetto, almeno per il momento, prevederebbe la messa in onda di due puntate. Attualmente non si hanno grandi informazioni in merito al format che potrebbe avere il programma. Tuttavia, già dal titolo appare evidente la centralità che avrebbe Mara Venier in tutto il progetto.

La conduttrice manca in prima serata dal 2020

Come già detto, A cena da Zia Mara rappresenterebbe, per la conduttrice, il ritorno alla conduzione nella fascia oraria più importante, ovvero quella del prime time. Mara Venier, infatti, è assente dalla prima serata con un programma tutto suo dal 3 gennaio 2020, quando andò in onda, su Rai 1, l’ultima puntata de La Porta dei Sogni.

Il programma, in quell’occasione, era un people show in cui le persone comuni potevano rivolgersi a Mara Venier per realizzare i propri sogni. Tre le puntate che, all’epoca, andarono in onda, ottenendo 2.8 milioni di telespettatori medi con una share del 14,36%.

Da quel momento in poi, la conduttrice di Domenica In ha guidato, in prima serata, solo degli appuntamenti a cadenza annuale, come Telethon o Una voce per Padre Pio.

Ferzan Ozpetek non ha mai partecipato a un programma in prima serata

Decisamente differente è, invece, il discorso relativo a Ferzan Ozpetek. Il regista, che in carriera ha vinto un David di Donatello e tre Nastri d’Argento, non ha mai preso parte a un programma di prima serata e, per questo, la sua partecipazione al progetto A cena da Zia Mara rappresenterebbe un debutto assoluto.

Per quanto riguarda il suo trascorso sul piccolo schermo, Ozpetek invece ha diretto la serie Le Fate Ignoranti, una serie tv attualmente presente nel catalogo di Disney+. Il regista, poi, ha curato la produzione di una lunga serie di spot pubblicitari, l’ultimo dei quali con protagonisti Can Yaman e Claudia Gerini.