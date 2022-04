Report 11 aprile, anticipazioni: inchieste sul gas e focus sulla guerra in Ucraina

Condividi su

Lunedì 11 aprile, dalle ore 21:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Report. Il programma di inchieste è condotto da Sigfrico Ranucci, chiamato a guidare i telespettatori tra i temi che si approfondiranno nella serata

Report 11 aprile, focus sulle forniture di gas russo

Nel corso della puntata di Report dell’11 aprile andrà in onda un’inchiesta sulle forniture del gas russo in Europa. La “storia d’amore” tra i Paesi dell’Unione Europea (Italia compresa) e il gas inizia diversi anni fa, quando c’era ancora l’Unione Sovietica e vennero costruiti i primi gasdotti.

Con l’esigenza di ridurre drasticamente le emissioni di Co2, il rapporto di dipendenza dal gas russo si è ulteriormente rafforzato. Come ricorda il programma, infatti, “le lobby del petrolio hanno iniziato a fare pressione sulla Commissione Europea. L’obiettivo era quello di trasformare l’Europa nel continente del gas”.

Il programma si focalizza sull’interdipendenza tra Russia e Unione Europea

L’inchiesta sul gas russo, in onda nella puntata di Report dell’11 aprile, analizzerà l’interdipendenza tra la Russia e l’UE. I paesi del Vecchio Continente, infatti, hanno bisogno del gas russo ma anche Putin ha bisogno dell’Unione Europea. Quest’ultima, comprando il gas, dà alla Russia i soldi necessari per finanziare l’attuale conflitto in Ucraina.

I Paesi europei, tra cui l’Italia, stanno cercando delle alternative al gas russo sul mercato. Anche le altre possibili soluzioni, però, sono rischiose dal punto di vista geopolitico. Inoltre, le altre ipotesi si profilano più costose rispetto al gas russo.

Report, nell’inchiesta, racconterà chi ci ha davvero guadagnato con l’ascesa vertiginosa dei prezzi del gas e il ruolo avuto dalle grandi multinazionali delle commodities e dai fondi d’investimento americani.

L’inchiesta è a cura di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Norma Ferrara. Nel servizio sarà trasmessa un’intervista esclusiva a Yuriy Vitrenko, capo di Naftogaz (società di stato ucraina che gestisce la rete dei gasdotti sul territorio del Paese).

Report 11 aprile, gli altri servizi

Ma durante la puntata di lunedì 11 aprile di Report saranno trasmesse anche altre inchieste. In primis, gli inviati Luca Bertazzoni e Carlos Dias hanno effettuato un approfondimento sulla guerra in Ucraina. In particolare, i giornalisti hanno raggiunto Kharkiv e, successivamente, la prima linea di combattimento. Una volta qui, gli inviati sono riusciti a documentare uno scambio di artiglieria. All’inchiesta ha collaborato Giulia Sabella.

Nel corso della serata, poi, sarà trasmesso un approfondimento di Giorgio Fornoni dal titolo La via del gas. Nell’inchiesta si tenterà di spiegare i meccanismi del mercato del gas.

Infine, la puntata di Report dell’11 aprile si concluderà con un’inchiesta dal titolo La casa di carta? a cura di Lucina Paternesi Meloni. In Italia, infatti, 24 milioni di persone si collegano regolarmente a internet, utilizzando spesso anche i servizi on-demand. Nell’inchiesta, la giornalista cercherà di comprendere dove vanno a finire i soldi degli abbonati italiani ai vari servizi e applicazioni.