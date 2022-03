Frammenti di lei serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix trasmette dal 4 marzo la serie tv Frammenti di lei. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La serie si compone di otto episodi totali rilasciati in contemporanea il 4 marzo 2022 dalla piattaforma on-demand.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022 ed ogni episodio dura circa 43 minuti.

Frammenti di lei serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Minkie Spiro. Protagonisti principali sono Laura e Andy Oliver interpretati rispettivamente da Toni Collette e Bella Heathcote. Nel cast anche Jacob Scipio nel ruolo di Michael Vargas.

Le riprese si sono svolte in Australia, in particolare a Sydney nel territorio del Nuovo Galles del Sud.

La produzione è della Endeavor Content in collaborazione con Made Up Stories e Netflix.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Pieces of her.

Frammenti di lei – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama della serie ha come protagoniste Andrea e sua madre Laura Oliver. Il thriller esplora le conseguenze di un atto di violenza che sconvolge una tranquilla città della Georgia. Non solo ma mette a dura prova anche il legame tra Andrea e sua madre Laura.

Andrea crede di conoscere tutto di sua madre. Come ogni persona la madre non ha mai nessun segreto. Andrea sa che ha trascorso quasi tutta la sua vita in una piccola città sulla spiaggia di Belle Isle. È convinta che sua madre non ha mai desiderato altro che vivere una vita serena e di essere il pilastro della famiglia e della comunità in cui abita.

Insomma Andrea è sicura che la madre non ha mai avuto nessun segreto per lei. Ma tutto improvvisamente cambia quando Laura entra in un centro commerciale e qui esplode un atto di violenza.

A questo punto Andrea comincia a vedere in sua madre Laura un aspetto completamente sconosciuto. Infatti all’improvviso si scopre che Laura non è sempre stata la persona che vuol far credere di essere. Al contrario in passato è stata completamente diversa da quella che è oggi.

Spoiler finale

Per quasi 30 anni infatti Laura ha nascosto la propria identità. Ha sempre sperato che nessuno avesse mai portato alla luce questo aspetto di se stessa. Ma ora è stata smascherata e la verità sta venendo prepotentemente a galla.

La polizia a questo punto vuole delle risposte precise. Laura però non vuole parlare con nessuno, neanche con la figlia. E così Andrea è costretta ad intraprendere un viaggio disperato cercando di seguire le tracce del passato di sua madre.

Frammenti di lei – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Frammenti di lei e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Toni Collette : Laura Oliver

: Laura Oliver Bella Heathcote : Andrea Oliver

: Andrea Oliver Jacob Scipio : Michael Vargas

: Michael Vargas Jessica Barden : Jane

: Jane Joe Dempsie : Nick

: Nick David Wenham : Jasper Queller

: Jasper Queller Omari Hardwick: Gordon Oliver