Report 18 aprile, anticipazioni: ampio spazio al conflitto in Ucraina

Lunedì 18 aprile, dalle ore 21:25 su Rai 3, è prevista una nuova puntata di Report. Il programma di inchieste sarà guidato, come sempre, da Sigfrido Ranucci. Il conduttore, nella prossima puntata, dedicherà numerosi servizi alla guerra in Ucraina.

Report 18 aprile, gli inviati del programma nella città di Mykolaiv

Nella puntata di Report del 18 aprile sarà mandato in onda un servizio proveniente direttamente dal fronte di guerra. Gli inviati Luca Bertazzoni e Carlos Dias (con Giulia Sabella) sono, infatti, arrivati nella città ucraina di Mykolaiv. Il paese, situato nel sud, ha subito negli ultimi giorni pesanti bombardamenti.

Giuliano Marrucci (con Eleonora Zocca), invece, analizza la guerra in Ucraina da un altro punto di vista: quello cibernetico. Lo scorso 26 febbraio, dopo soli due giorni di guerra, il ministro della trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha lanciato un appello. In tale comunicazione, arrivata su Twitter, Fedorov ha invitato tutti i talenti digitali del mondo a unirsi alla resistenza cibernetica ucraina. Report, nel corso della puntata del 18 aprile, realizza dunque un focus su quella che è la prima guerra mondiale cibernetica.

Report 18 aprile, inchiesta sui teatri

Nel corso della puntata di Report, poi, sarà trasmesso un reportage dal titolo Autisti artificiali digitali e meccanici. L’inchiesta, realizzata da Michele Buono ed Edoardo Garibaldi, analizzerà gli sviluppi recenti delle macchine con guida autonoma. Negli Stati Uniti, di recente, si è anche corsa la prima gara tra veicoli senza pilota.

L’inviata Giulia Presutti, invece, ha realizzato un reportage sullo stato di salute dei teatri italiani. Ben 400, infatti, sono quelli chiusi. Alcuni di questi sono anche abbandonati a loro stessi da decenni. Report, durante la puntata del 18 aprile, farà un viaggio alla scoperta di questo vero e proprio patrimonio culturale inutilizzato.

Durante la puntata di Report del 18 aprile, poi, si tornerà a parlare degli sfollati del terremoto de L’Aquila. Il sisma, avvenuto nel 2009, provocò ingenti danni a diverse abitazioni della città. L’inviata Chiara Luca analizzerà lo stato di salute delle cosiddette new town, ovvero gli insediamenti antisismici distribuiti a soli 100 giorni dal sisma.

Infine, nella puntata di Report del 18 aprile si parlerà anche delle mascherine. Antonella Cignarale, in particolare, affronterà il problema legato alle mascherine FFP2. Quest’ultima, infatti, hanno dei requisiti che non tengono conto dei parametri fisiologici dei bambini. Le mascherine, in particolare, sono pensate per essere utilizzate dalla categoria dei lavoratori. Anche i vari test di prova, poi, si svolgono solo su persone adulte.