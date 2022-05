Stasera in tv giovedì 5 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 5 maggio 2022. Su Rai 1 va in onda la fiction Don Matteo 13. Italia 1 invece trasmette il film Jason Bourne con Matt Damon.

Stasera in Tv giovedì 5 maggio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda Don Matteo 13 con Raoul Bova. Nell’episodio L’Innocente Don Massimo non riesce a integrarsi a Spoleto in quanto i cittadini non riescono ad accettare. Decidono così di organizzare una petizione per mandarlo via in quanto nessuno può prendere il posto di Don Matteo. Nel frattempo l’unico a sostenere Don Massimo è il Vescovo.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2015, A Napoli non piove mai con Sergio Assisi. Barnaba, affetto dalla Sindrome di Peter Pan, va a vivere da un amico dopo un litigio con il padre. Un giorno conosce Sonia, un’appassionata restauratrice che sviene davanti alle opere d’arte.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il commedia del 2018, Ladies in Black con Angourie Rice. Nel periodo natalizio del 1959, la giovane Lisa viene assunta dai magazzini più prestigiosi della città e in poco tempo inizia a lavorare al reparto Abiti Firmati, il più ambito. Qui stringe un forte legame con alcune colleghe.

Stasera in Tv giovedì 5 maggio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio delle sanzioni alla Russia e l’invio di armi all’Ucraina. Ma anche della transizione ecologica e la vicenda di Saman Abbas. Tra gli ospiti Andrea Ruggieri, Matteo Ricci e Paolo Ferrero.

Canale 5, alle 21.25, il film commedia del 2019, 10 giorni senza mamma con Fabio De Luigi. Carlo lavora come responsabile di risorse umane per una catena di supermercati. Tutto cambia quando la moglie decide di partire in vacanza con la sorella. Si ritroverà solo a gestire i suoi 3 figli indisciplinati.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film spionaggio del 2016, Jason Bourne con Matt Damon. Quando Jason riesce a scoprire la propria identità, sceglie di scomparire nel nulla. Dieci anni dopo si ritrova in Grecia dove partecipa ad incontri clandestini di pugilato. Un giorno però si ritroverà coinvolto in un altro programma segreto.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa del conflitto Russia-Ucraina, delle strategie di Putin, delle sanzioni imposte dall’Europa. I fatti rilevanti di politica ed economia vengono commentati da ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2005, Hitch- Lui sì che capisce le donne con Will Smith. Alex Hitchens aiuta i suoi clienti a conquistare le donne attraverso i suoi preziosi consigli e appuntamenti galanti. Tutto cambia quando si innamora della giovane Sara.

I film stasera su Iris, La5

Iris, alle 21.00, manda in onda il film avventura del 2015, Heart of the sea- Le origini di Moby Dick con Chris Hemsworth. Ottocento. Una balena di grandi dimensioni attacca la nave guidata dal capitano Chase. Solo pochi marinai riescono a salvarsi, tra di loro anche il piccolo Thomas.

La5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 1995, I Ponti di Madison Contry con Meryl Streep. La casalinga Francesca incontra per caso il fotografo Roberto. Tra i due nasce una forte passione che culmina in quattro giorni di felicità. Questo però non sarà sufficiente a cambiare per sempre le proprie vite.

Stasera in Tv giovedì 5 maggio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film horror del 2021, Escape Room 2- Gioco Mortale con Taylor Russell. Zoey e Ben sono gli unici superstiti della prima escape room, decidono di affrontare la Minos Corporations. Ma una volta lì si ritrovano nuovamente un’altra nuova escape room. Riusciranno anche stavolta a sopravvivere?

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film commedia del 2017, Tutto quello che vuoi con Giuliano Montaldo. Il giovane Alessandro deve prendersi cura di Giorgio, anziano poeta un po’ smarrito. Nel corso del tempo attraverso i ricordi di Giorgio il ragazzo scopre l’esistenza d un prezioso tesoro.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2014, Scott Poliziotto a 4 zampe 2 con Ariana Bagley. Kessie durante le vacanze estive scopre con i suoi amici e il suo cane Scott la mappa del tesoro del bandito Garrison. Insieme decideranno di elaborare un piano per trovarlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film western del 2019, Gli ultimi fuorilegge con John Cusack. Il titolare di un’agenzia di pompe funebri trae profitto dall’invasione di alcuni fuorilegge in città che ne hanno preso il controllo. Ben presto però anche la sua famiglia sarà in pericolo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2016, Una doppia verità con Keanu Reeves. L’avvocato Richard Ramsay e una sua giovane collega accettano l’incarico di difendere Mike. L’adolescente è accusato dell’omicidio del padre. L’accusato però si rifiuta di collaborare.