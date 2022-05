Le Iene diretta 4 maggio: il caso Barbareschi, in studio Ale e Franz

Condividi su

Mercoledì 4 maggio 2022, in diretta su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show con Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

Tra i servizi della puntata l’intervista Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa romantica, e le dichiarazioni di Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara finita al centro delle polemiche.

Spazio anche al caso Luca Barbareschi. Ospiti Ale e Franz.

Le Iene, diretta 4 maggio 2022, influencer, Barbareschi

La diretta del 4 maggio inizia con un servizio dedicato agli anziani influencer. Tra questi Nonno Severino con sua moglie Imma, Nonna Giovanna, Nonna Luigina, Nonno Mario. Grazie ai figli e ai nipoti sono diventati virali sui social trasformandosi in influencer. Da quando sono diventati celebri ricevono numerosi pensierini dai fan e alcuni hanno anche ricevuto dei prodotti. Oltre all’affetto però ricevono anche molta cattiveria e critiche.

Provenendo da varie parti d’Italia Le Iene hanno deciso di riunirli per fare un “musical” tutti insieme.

Il servizio successivo è dedicato a Luca Barbareschi. E’ finito al centro delle polemiche dopo alcune affermazioni sul mondo omosessuale, definendo la comunità come “la mafia dei f***i”. Ciò ha scatenato lo sgomento dell’opinione pubblica della comunità LGBT.

Alcuni esponenti come Alessandro Zan, lo scrittore Jonathan Bazzi sono risentiti delle sue dichiarazioni e si augurano che chieda scusa pubblicamente. Anche Vittorio Sgarbi ha definito quella frase volgare ed inapropriata. Barbereschi, intervistato dalla Iene, preferisce non rispondere.

Le Iene 2022, Cazzaniga, il caso del supermercato di Pescara

La trasmissione torna sulla vicenda di Roberto Cazzaniga, vittima di una truffa romantica. Alle sue truffatrici, che fingevano di essere Chloe Madison, è stato imposto il sequestro preventivo dei loro beni.

Roberto Cazzaniga sta cercando di voltare pagina ma non riesce più a fidarsi delle donne.

Il prossimo servizio è incentro sulla vicenda di Carla Di Tecco, direttrice del supermercato di Pescara finita nella bufera. Dopo aver rinvenuto un assorbente arrotolato e ben chiuso nel bagno, è andata su tutte le furie.

Le Iene raccontano che dopo aver visionato le telecamere e gli armadietti delle dipendenti, le ha minacciate anche tramite messaggi vocali nel loro gruppo Whatsapp pretendendo nome e cognome di chi in quel momento aveva il ciclo. Il giorno dopo l’accaduto ha chiuso direttamente i bagni. Le Iene mandano in onda anche delle registrazioni per documentare il fatto che la donna sia sempre molto aggressiva con il suo team di lavoro.

La trasmissione incontra Carla Di Tecco che minimizza l’accaduto spiegando che si è trattato solo di un momento di rabbia.

Le Iene diretta 4 maggio 2022, haters, Giulia Schiff

Anche questa settimana il programma si occupa dei furbetti dei permessi di soggiorno. I due presunti truffatori intervistati sette giorni fa raccontano di un giro illecito in cui sarebbero coinvolti anche un vigile e un impiegato comunale. Uno dei due sarebbe scappato in Egitto, sua terra d’origine.

Si cambia argomento con l’odio degli haters nei confronti di personaggi famosi, come Benedetta Mazza e Alessia Macari. Entrambe ricevono quotidianamente insulti e minacce.

La Macari ha denunciato un ragazzo che l’ha minacciata pesantemente e le iene hanno incontrato la madre, che appare visibilmente esausta. Quest’ultima racconta che è stato già denunciato da molte persone per i suoi comportamenti e non sa più che fare. Il figlio ha circa 20 anni ed è seguito dal Csm, centro salute mentale. Alessia Macari ha deciso di incontrarlo per un chiarimento. Lui cerca di scusarsi mettendosi anche in ginocchio.

Ale di Ale e Franz ha preparato un monologo sul tempo che passa e spera, come tutti, di vivere il più a lungo possibile.

Le Iene tornano sulla vicenda di Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare. La ragazza qualche anno fa aveva subito violenze da parte di alcuni colleghi. Oggi ha deciso di lasciare l’Italia per combattere al fianco dell’Ucraina. Roberta Rei l’ha raggiunta a Leopoli per convincerla a tornare a casa ma lei non ha alcuna intenzione di tornare in Italia.

Le Iene, gli altri servizi

Il servizio successivo è incentrato sulle calvizie maschili. Gli uomini spesso indossano delle patch cutanee. Queste ultime però hanno spesso provocato delle reazioni allergiche, spesso dovute al tipo di colla. Un testimone è il barbiere Max che quando era più giovane aveva una folta chioma. La patch ha portato rossori e bolle. Un’azienda che vuole rimanere anonima ha preparato per lui una nuova patch che si attacca tramite l’acqua per mezzo di una membrana ionica. Max dopo aver a lungo sofferto, sembra aver ritrovato la felicità.

Riferendosi alla clausola prematrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck sulla loro attività intima, le Iene hanno intervistato alcune coppie. Sono Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, Imma Battaglia e Eva Grimaldi, Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo. Dopo alcune domande sulla loro sfera sessuale, anche le coppie simulano un contratto prematrimoniale.

La trasmissione torna ad affrontare il tema dell’alzheimer che può colpire anche la fascia più giovane della popolazione. Paolo ha scoperto di esserne affetto a circa 40 anni e da allora la sua vita è cambiata. Ha due figli Mattia ed Andrea. Il primogenito Mattia si è sempre preso cura di lui ed è stato premiato per questo anche dal Presidente della Repubblica.

Viene riproposto lo scherzo realizzato nel 2018 a Samuele Meccucci e Raoul Tulli.

Le Iene, gli ultimi servizi della diretta del 4 maggio 2022

Le iene hanno preparato anche un servizio sul movimento No Fap, ovvero contrario all’autoerotismo. Molti uomini infatti hanno scelto di praticare anche questa forma di astinenza per utilizzare quelle energie sul lavoro e su loro stessi. Alcuni di essi erano anche dipendenti da contenuti pornografici. Oggi raccontano di essere meno stanchi di prima.

I gruppi No Fap si dividono in due categorie, quella fautrice dell’astinenza assoluta, l’altra invece che vieta solo l’autoerotismo ma non le relazioni amorose.

Nina Palmieri racconta la storia di Roberto Mogranzini, che non riesce più a vedere la figlia Isabella. La sua ex moglie Martha Fierro l’ha portata via con sé in Ecuador. L’uomo racconta che la donna aveva provato più volte la fuga con la figlia e lui ha denunciato l’accaduto.

I due si erano conosciuti anni prima, si erano innamorati ma la loro storia d’amore era giunta al capolinea nel 2018. Lui nel frattempo diventa padre anche di Gabriele, nato dalla relazione con la nuova compagna. Pochi mesi fa ha anche scoperto di essere stato denunciato per presunte violenze nei confronti della figlia.

In chiusura Franz, di Ale e Franz, recita un monologo sul perdono e sulla gratitudine.