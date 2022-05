Stasera in tv giovedì 12 maggio 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 12 maggio 2022. Su Rai 2 va in onda il film Il giustiziere della notte. Su La 7 invece Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita.

Stasera in Tv giovedì 12 maggio 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 20:30, manda in onda L’Eurovision Song Contest 2022 con Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Nella seconda semifinale Achille Lauro rappresenta San Marino con il brano Stripper. Emma Muscat, ex concorrente di Amici, rappresenta invece Malta. Mahmood e Blanco, vincitori, dell’ultimo Festival di Sanremo cantano per l’Italia il loro singolo Brividi.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film azione del 2018, Il giustiziere della notte con Bruce Willis. Il chirurgo Paul Kersey vive un’esistenza tranquilla dividendosi tra il lavoro e la famiglia. Una notte però irrompono nella sua abitazione tre criminali per una rapina. Questi ultimi però uccidono la moglie e feriscono la loro figlia adolescente. Paul cercherà di ritrovare i responsabili per consumare la sua vendetta.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2019 The tomorrow man con John Lithgow. Ed Hemsler e Ronnie Meisner sono due persone eccentriche ma completamente diverse tra loro. Hanno per un obbiettivo in comune, trovare l’amore.

Stasera in Tv giovedì 12 maggio 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Russia e Ucraina e della visita del premier Mario Draghi dal presidente americano Joe Biden. Focus anche sul Bonus da 200 euro per dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro. Tra gli ospiti della puntata: Davide Faraone, Maurizio Gasparri, Alessia Rotta, Gianfranco Librandi e Maurizio Lupi.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il commedia del 2020, Un figlio di nome Erasmus con Luca e Paolo. Ai tempi dell’università Ascanio e suoi amici hanno trascorso insieme un periodo a Lisbona per l’Erasmus. Venti anni dopo vengono a conoscenza che la donna di cui tutti erano innamorati è scomparsa nel nulla. I protagonisti decidono di tornare in Portogallo per cercarla.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film azione del 2011, Safe House- Nessuno è al sicuro con Ryan Reynolds. Tobin Frost ha tradito anni fa la Cia e l’ha sempre fatta franca. Un giorno però viene catturato da alcuni ex colleghi e portato con forza all’interno di un rifugio segreto per interrogarlo. Un improvviso attacco terroristico però, rovescia la situazione.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli continua ad occuparsi della guerra tra Russia e Ucraina ma anche dei temi più rilevanti della politica, dell’economia, dell’attualità. Presenti ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film avventura del 2004, King Arthur con Clive Owen. Artù, ufficiale di cavalleria dell’esercito romano, deve compiere un’ultima missione. Deve mettere in salvo dai nemici la famiglia di Marius Honorius, il più spietato perseguitore dei pagani.

I film stasera su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 2013, All is lost- tutto è perduto con Harrison Ford. Un navigatore solitario ha un incidente con la sua barca. Ha infatti urtato un container alla deriva. Trovandosi solo nell’Oceano Indiano e con la radio fuori uso, dovrà trovare un modo per riuscire a sopravvivere.

Cine34, alle 21.00, trasmette il film commedia del 1984, I due Carabinieri con Carlo Verdone ed Enrico Montesano. Marino e Glauco entrano a far parte dell’arma dei Carabinieri e diventano subito amici. Tutto si complica quando si innamorano della stessa donna che sembra però ricambiare Glauco.

Stasera in Tv giovedì 12 maggio 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2021, Nato campione con Sean Patrick Flanery. Dubai. Mickey Kelley viene sconfitto dalla superstar Blaine durante un incontro di arti marziali. Anni dopo scopre che il suo avversario ha barato e medita vendetta.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2018, Green Book con Viggo Mortensen. Anno 1962. Tony Lip, italoamericano, accetta la proposta di lavoro come assistente del pianista afroamericano Don Shirley che si sta preparando per partire per un lungo tour nel sud degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2012, Beautiful Creatures-la sedicesima luna con Alice Englert. Lena è una maga, che è stata colpita da un maledizione. Un giorno però si innamora perdutamente di Ethan, che è il nipote di un misterioso eremita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film thriller del 2018, L’uomo sul treno con Liam Neeson. Michael ha appena perso il lavoro. Mentre è sul treno per tornare a casa incontra una donna misteriosa che gli offre un’ingente somma di denaro in cambio di una missione. Trovare tra i passeggeri un certo Prynne.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film drammatico del 2015, Legend con Tom Hardy. Londra Anni 60. Ronnie dopo essere uscito dall’ospedale psichiatrico ritrova il gemello Reggie con il quale decide di costruire un impero criminale.