Stasera in tv giovedì 2 giugno 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 2 giugno 2022. Su Rai 1 iniziano le repliche della dodicesima stagione di Don Matteo. Italia 1 invece manda in onda il film BumBlebee.

Stasera in Tv giovedì 2 giugno 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda la prima puntata di Don Matteo 12, con Terence Hill. In Non avrai altro dio all’infuori di me Anna e Marco sono impegnati nell’organizzazione del proprio matrimonio mentre il figlio di un cardiochirurgo viene misteriosamente rapito. Nel frattempo a Spoleto si sta svolgendo una caccia al tesoro ma Don Matteo ancora non sa di essere in pericolo.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il film commedia del 2019, Appena un minuto con Max Giusti. L’agente immobiliare Claudio sta affrontando un periodo complicato. Si è separato dalla moglie che lo ha tradito con il maestro di zumba ed ha un rapporto conflittuale con i figli. Tutto cambia quando acquista il suo primo smartphone che ha una particolarità; premendo un tasto è possibile tornare indietro di un minuto.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film documentario del 2022, Caro presidente. Walter Veltroni è la voce narrante del racconto dedicato alle lettere scritte da persone comuni (anche bambini) ai Presidenti della Repubblica che si sono susseguiti dagli Anni Settanta ad oggi, da Giovanni Leone all’attuale Presidente Sergio Mattarella.

Stasera in Tv giovedì 2 giugno 2022, Programmi, film Mediaset

Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del conflitto tra Russia e Ucraina con tutte le sue ripercussioni ma anche del Referendum del 12 giugno. Tra gli ospiti Matteo Salvini, Andrea Ruggieri, Andrea Romano, Luigi De Magistris e Roberto Calderoli.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia de 2020, La mia banda suona il pop con Christian De Sica. I Popcorn, noto gruppo musicale degli Anni Ottanta, sono stati ormai dimenticati. La vita dei quattro componenti cambia quando il manager Franco propone loro 50.000 euro a testa per esibirsi in Russia.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il film fantastico del 2018, BumBlebee con Hailee Steinfeld. Gli Autobot stanno perdendo il conflitto contro i Decepticon. Questi ultimi mandano in missione Bumblebee per trovare un rifugio per i suoi simili per evitare lo sterminio. Bumblebee si trasforma in un maggiolino fino a quando non incontra Charlie.

Stasera in Tv, La7, Nove

Su La7, alle 20.35, va in onda Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti in campo politico, economico e sociale. Commenta i fatti del giorno con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette la terza puntata del programma Only fun- Comico Show con Elettra Lamborghini e i Panpers. SI alternano sul palco numerosi comici come Maurizio Battista e Francesco Cicchella.

I film stasera su Rai Movie, La 5

Rai Movie, alle 21.00, manda in onda il film thriller del 2010, Fuori controllo con Mel Gibson. La figlia dell’agente di polizia Thomas Craven viene misteriosamente uccisa. Gli inquirenti sospettano che il vero bersaglio era in realtà Thomas. La verità si rivelerà radicalmente diversa.

La 5, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2001, Sweet November- Dolce Novembre con Keanu Reeves. Sara, una giovane animalista, decide di condividere il proprio appartamento con Nelson, un pubblicitario. Tra i due nasce l’amore ma lui non è a conoscenza che Sara è gravemente malato.

Stasera in Tv giovedì 2 giugno 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2005, Doppia ipotesi per un delitto con Ray Liotta. Nora, assistente del procuratore Cole, è accusato di omicidio ma lui cerca di discolparsi in quanto ha agito per legittima difesa. Un amico della vittima però racconta una versione completamente diversa da quella di Nora. Il protagonista ha poche ore per far prevalere la sua verità.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film biografico del 2020, Il colore della libertà con Lucas Till. Anni Sessanta. Bob è nipote di uno dei componenti del Ku Klux Klan. Quando diventa adulto non segue le orme del nonno ma diventa un militante per la difesa dei diritti civili.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film fantastico del 2013, Ruby Red con Maria Ehrich. La giovane Gwendolyn si rende conto di avere un potere straordinario, ovvero la capacità di spostarsi nel tempo. La ragazza è una degli ultimi viaggiatori di una setta segreta che custodisce una misteriosa profezia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film fantascienza del 1993, Demolition Man con Sylvester Stallone. In un futuro ipotetico uno spietato criminale riesce a tornare in vita dopo anni di ibernazione per merito di un team di esperti. Quando però sfugge al controllo è costretto ad intervenire il poliziotto John Spartan.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film horror del 2019, Jack in the box con Robert Strange. Un’antica scatola che contiene un clown robotico, viene donato ad un museo. Quando i dipendenti iniziano a morire uno per volta, due ragazzi credono che sia avvolta da una maledizione.