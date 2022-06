Festa della Repubblica, programmazione tv Rai: il 2 giugno la Parata militare in diretta su Rai 1

Condividi su

Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la Rai dedicherà una programmazione tv speciale. A tal proposito, la televisione di Stato seguirà tutti gli appuntamenti in diretta, compresa la Parata militare direttamente dai Fori Imperiali.

Festa della Repubblica programmazione Rai, i primi appuntamenti in diretta già il mercoledì

La programmazione Rai in occasione della Festa della Repubblica è partita già mercoledì 1° giugno. In particolare, dalle ore 18:25, è andato in onda, su Rai1, la diretta del concerto della Festa della Repubblica. L’evento si è tenuto dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Il programma è curato da Rai Quirinale e da Rai Cultura. Il protagonista è stato il Maestro Myung-Whung Chung, che ha diretto l’Orchestra del Teatro La Fenice di Roma.

Il clou dell’evento, però, sarà come di consueto nella mattinata di giovedì 2 giugno. A partire dalle ore 09:45, in diretta su Rai 1, sarà trasmessa la Parata militare alla quale presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento in diretta sarà curato dal TG1. Inoltre, sarà seguito in diretta attraverso delle finestre presenti nei programmi Storie Italiane, È sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta.

Festa della Repubblica programmazione Rai, alle 20:30 esibizione di Gianni Morandi

La programmazione Rai della Festa della Repubblica continuerà alle 20:30. A quest’ora, infatti, andrà in onda su Rai 1 l’esibizione che Gianni Morandi ha effettuato dall’Arena di Verona. In particolare, il cantante ha interpretato il canto degli italiani. Infine, in seconda serata sulla rete ammiraglia, è porevisto uno speciale di Porta a Porta. L’ospite di tale puntata sarà Giorgio Mulè, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa.

La programmazione Rai della Festa della Repubblica potrà contare anche sul coinvolgimento di Rai 3. In primis andrà in onda uno speciale di Passato e Presente, in onda dalle 13:15 e intitolato 1946. La nascita della Repubblica.

Il 2 giugno, dalle 16:00, si terrà la cerimonia conclusiva dell’evento Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione. La manifestazione, che si terrà dall’Aula del Senato, sarà curata da Rai Parlamento. Dalle 17:00, invece, andrà in onda uno speciale intitolato Tutti gli uomini del Presidente, con un approfondimento sui Corazzieri. Infine, in palinsesto anche una produzione Rai Ragazzi dal titolo Il futuro passa da qui-la nostra Costituzione. In tale produzione si punta l’attenzione sull’opinione che i giovani hanno della Costituzione e dei suoi valori.

Anche le reti tematiche seguiranno l’evento

Ma la programmazione tv della Festa della Repubblica continuerà sulle reti tematiche. In particolare, dell’argomento parlerà anche Rai Gulp nell’appuntamento con il TG Kids. Anche Rainews24 realizzerà degli speciali sulla Festa della Repubblica, nei quali parteciperanno degli ospiti. Documentari e approfondimenti saranno trasmessi anche su Rai Storia. Qui, in particolare, si analizzeranno i temi riguardanti la nascita della Repubblica e il valore del voto.

Infine, anche Rai Play seguirà gli eventi attraverso delle dirette streaming e con una serie di contenuti on demand dedicati. Tra questi, sul portale Rai saranno visibili anche le fiction dedicate a De Gasperi e a Nilde Lotti.