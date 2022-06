Estate in Diretta 6 giugno, diretta: Roberta Capua e Gianluca Semprini guidano il contenitore pomeridiano estivo di Rai 1

Condividi su

Lunedì 6 giugno, a partire dalle ore 17:20 su Rai 1, è prevista la messa della prima puntata stagionale di Estate in Diretta. I conduttori del programma, giunto alla sua undicesima stagione, sono ancora una volta Roberta Capua e Gianluca Semprini. Lo show andrà in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, fino al 9 settembre. Nel programma, poi, sarà presenza fissa anche Marcello Cirillo. Le puntate, oltre che sulla rete ammiraglia, sono visibili in diretta e on demand su Rai Play. In Estate in Diretta del 6 giugno sarà dato ampio spazio alle notizie di cronaca e attualità, con l’ausilio di inviati in giro per il nostro Paese. Inoltre, nelle varie puntate, saranno presenti in studio anche numerosi ospiti, alcuni dei quali protagonisti anche di interviste.

Estate in Diretta 6 giugno, diretta: inizia la puntata

Inizia la puntata di Estate in Diretta del 6 giugno. I due conduttori fanno il loro ingresso in uno studio molto più luminoso rispetto a quello de La vita in diretta, nel quale sono presenti numerosi divani oltre che un pianoforte. Si parte subito parlando di cronaca, anticipando le storie che saranno raccontate. Il primo servizio riguarda il caso di Giuseppe Pedrazzini e per parlarne è presente, in studio, lo psichiatra Paolo Crepet. Da Toano, dove è stato ritrovato il corpo della vittima, è presente l’inviata Giovanna Savini. Crepet pone l’attenzione sulle dinamiche famigliari legate a fattori economici e patrimoniali. Per il momento, in questo primo blocco, Estate in Diretta sembra più un sequel de La vita in diretta.

Conclusa la pagina riguardante Giuseppe Pedrazzini, a Estate in Diretta del 6 giugno si parla ora di un altro caso di cronaca: quello del piccolo Tommaso di Modena, in ospedale dopo essere stato lanciato da una finestra dalla baby sitter. Il bambino, fortunatamente, sarebbe fuori pericolo di vita. Anche in questo caso, la vicenda è introdotta da un servizio nel quale si riassume tutto ciò che è avvenuto. Sul posto dell’accaduto vi è l’inviato Luca Forlani, che informa il pubblico e i conduttori sugli ultimi sviluppi del caso. Il caso, in studio, è commentato ancora una volta da Paolo Crepet: “Il raptus, in psicologia, non esiste“, dice l’esperto.

Continua la puntata: si parla ancora di cronaca

L’appuntamento del 6 giugno di Estate in Diretta prosegue. Si passa velocemente da un argomento a un altro: ora, infatti, i conduttori parlano del caso di Carol Maltesi, giovane uccisa dal vicino di casa. Anche in questo caso, sul posto dell’accaduto è presente un’inviata Rai, ovvero Lucilla Masucci. Quest’ultima ha intervistato i parenti di Carol durante le sue esequie. Prima di cambiare pagina, Roberta Capua ricorda il nuovo libro di Crepet intitolato Lezioni di sogni. Pubblicità.

Estate in Diretta 6 giugno, intervista a Roby Facchinetti

La puntata del 6 giugno di Estate in Diretta continua. Abbandonata la cronaca, inizia la seconda parte del programma dedicata all’intrattenimento e a tematiche decisamente più leggeri. A tal proposito si parla del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Per parlarne ci sono in studio numerosi ospiti: Raffaella Longobardi, la principessa Giacinta Ruspoli e Luca Bianchini. I conduttori annunciano l’arrivo in studio di Roby Facchinetti, preceduto da un’esibizione omaggio di Marcello Cirillo.

In questa parte dedicata all’intrattenimento, Roberta Capua sembra decisamente più a suo agio e si rende protagonista di alcune gag con Semprini. La conduttrice accompagna l’ex membro dei Pooh verso il pianoforte, dove viene intervistato. Facchinetti racconta come sono nate alcune delle canzoni più celebri del gruppo, tra le quali Piccola Katy e Tanta voglia di lei. Il cantante ricorda Stefano D’Orazio, scomparso lo scorso novembre 2020 a causa del Covid-19. Successivamente viene presentato il docufilm dal titolo Pooh-Nell’Anima, composto dalle testimonianze dei tantissimi fan del gruppo che possono inviare dei filmati con la loro canzone della vita. Per parlare del progetto fa il suo ingresso la produttrice Manuela Cacciamani. Roby Facchinetti si esibisce, poi, in Uomini soli.

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Prosegue Estate in Diretta del 6 giugno. É giunto il momento di parlare del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Argomento, questo, sul quale si concentrerà il talk dell’appuntamento odierno. Un filmato riassume tutto ciò che è accaduto durante i quattro giorni di festa. Successivamente i conduttori si collegano con l’inviata Natalia Augias, in diretta da Londra. In studio si analizza lo stato di salute della Regina, ricordando anche la scomparsa del principe Filippo. Semprini, durante il talk, tira fuori un pupazzetto di Paddington, personaggio celebre in UK e protagonista di uno sketch proprio con la sovrana durante il concerto del Giubileo.

I conduttori si collegano con l’inviato Domenico Marocchi, che si trova al The British Corner. Il locale si trova a Roma ed è completamente dedicato alla Regina Elisabetta e alla Famiglia Reale. La puntata continua con Marcello Cirillo: il cantante si esibisce sulle note di Yesterday, in quello che vuole essere un omaggio alla sovrana.

Estate in Diretta 6 giugno, il lancio di Made in Sud e Reazione a catena

Il talk termina qui e i conduttori si collegano con Lorella Boccia e Clementino. I due presentano l’ultima puntata di Made in Sud che avrà, tra gli ospiti, Rocco Hunt e Ciro Ferrara. Semprini e Capua si collegano anche con Marco Liorni per lanciare la nuova edizione di Reazione a catena. In tale collegamento si ricorda che la nuova edizione del programma sarà più lunga, terminando a ottobre. Liorni, poi, ricorda Lucia Menghini, storica campionessa del programma scomparsa nelle scorse settimane. Finisce qui la puntata di Estate in Diretta del 6 giugno. Una puntata d’esordio decisamente piacevole, specie nell’ultima parte dedicata all’intrattenimento. In tale spazio è emersa l’ottima intesa tra i conduttori, libati dalla rigidità e formalità alla quale sono invece costretti durante le pagine dedicate alla cronaca.